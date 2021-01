Ber regjeringen lette på smitteverntiltak for barn og unge: – Har rammet dem hardt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag blir ungdomsskoler og videregående skoler holdt på rødt nivå i hele landet.

Men det bør kun gjelde i områder med høye smittetall, mener barneombud Inga Bejer Engh, som har skrevet brev til alle de involverte departementene.

– De tiltakene som ble satt ned 4. januar nasjonalt, har rammet barn og unge hardt, sier barneombudet til NRK.

For de fleste betyr rødt nivå hjemmeundervisning halvparten av tiden. Bejer Engh mener det bør være aktuelt i områder med mye smitte, og at det er kommunene som må ta beslutningen lokalt.

– Fare for at tiltakene går for langt

Hun setter dessuten spørsmålstegn ved om regjeringens anbefaling er i tråd med smittevernloven.

– Stortinget har bestemt via smittevernloven at tiltak som settes inn må være nødvendige og forholdsmessige. Og er de ikke det, så er de ikke i tråd med loven, sier barneombudet.

Når det innføres tiltak nasjonalt, er det en fare for at tiltakene går lengre enn det reglene gir rom for, mener hun.

– Nemlig at kravet til forholdsmessighet ikke er oppfylt. Det er jo fordi at det da settes inn i kommuner og områder med veldig liten smitte, sier Bejer Engh.

– Tar innspillet på alvor

Regjeringen har varslet at studenter og elever i videregående skoler må være forberedt på at krisetiltakene vil lamme utdanningssektoren også etter 19. januar.

– Gjennom hele pandemien har regjeringen vært opptatt av at tiltak rettet mot barn og unge skal være så lite omfattende som mulig, svarer kunnskapsminister Guri Melby (V).

Regjeringen har fortsatt ikke avgjort hvilke tiltak som settes inn til uken. Mot helgen skal regjeringen bestemme seg for hvilket tiltaksnivå de skal legge seg på.

– Vi tar selvsagt på alvor innspill fra barneombudet når vi nå skal gjøre vurderinger av nye tiltak videre etter den 19. januar, sier Melby.