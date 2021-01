Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvert år samles tusenvis av feststemte russ i Kongeparken i Rogaland. Da billettene for årets russetreff ble lagt ut, ble de som vanlig revet bort på kort tid.

Rundt 14.500 billetter er solgt til arrangementet som etter planen går av stabelen 7. til 9. mai.

Nå kommer derimot Folkehelseinstituttet (FHI) med en dyster beskjed til både russen og arrangørene.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig at man kan avholde et Landstreff med så mange mennesker samlet i mai, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Slik ser det normalt ut fra hovedscenen under Landstreffet i Kongeparken. Foto: Landstreff Stavanger

Risiko for massesmitte

Vold forteller at de hele tiden vurderer smittesituasjonen opp mot tiltakene, men at hun ikke tror at de kommer til å tilråde treff med så mange mennesker i mai.

– Det gir risiko for blant annet massesmittehendelser. Smittefaren øker med antallet som samles, og det er lett å glemme smittevernregler og avstand når man drikker alkohol, sier hun og legger til:

– Vi vurderer hele tiden hva som skal være åpent av aktiviteter, og hva vi mener bør stenges eller ha redusert drift.

Planlegger som normalt

Pressesjef for Landstreffet, Aasmund Lund, forteller at de planlegger årets treff som normalt frem til de får mer håndfaste svar.

– Planen vår er å drifte Landstreffet som normalt til vi vet noe mer. Hvis det ikke blir mulig å gjennomføre som normalt, så jobber vi med flere ulike alternativer, sier han, uten å ville gå i detalj på hva disse alternativene innebærer.

Aasmund Lund under Landstreffet i 2016. Foto: Erik Waage

– Vi føler det er dårlig informasjon, det er vanskelig å drive langvarig planlegging når vi ikke vet hva vi skal forholde oss til, sier Lund.

I fjor måtte Landstreffet avlyse, og arrangørene har hatt den usikre smittesituasjonen i bakhodet under planleggingen av årets arrangement. Ved en eventuell avlysning i år, vil billettkjøperne få full refusjon.

– Vi lever av store publikumstilstelninger, så en eventuell avlysning vil ha stor økonomisk betydning for oss. Vi har søkt på kompensasjonsordninger, men foreløpig ikke fått svar. Vi forventer å få dette i februar, sier Lund.

Også landstreff Lillehammer frykter og er forberedt på at de må avlyse, men planlegger for at det blir noe av.

– Vi er forberedt på at det blir avlyst. Vi har en koronagaranti for russen, så kjøpte billetter blir refundert i sin helhet om det blir avlyst, sier administrerende direktør Per Olav Andersen i Olympiaparken.

Mari Hole Ruud er russepresident ved St. Svithun vgs. Foto: Privat

– Litt surt

Mari Hole Ruud er russepresident ved St. Svithun videregående skole i Stavanger. Hun synes det er trist om det som for mange er årets store høydepunkt skulle ryke.

– Vi er forberedt på at det kan bli avlyst, men det vil jo uansett være litt surt om det blir det. Landstreffet er jo noe mange gleder seg stort til, sier hun.

Hun tror at årets kull er innstilt på en annerledes russefeiring.

– Det blir nok færre arrangementer, men vi håper og tror at vi får feire skikkelig med de nærmeste. Vi må bare gjøre det beste utav det og holde motet oppe, selv om det nok er noen som kjenner på at russetiden ikke blir helt som de hadde forventet.