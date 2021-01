Høie: – Kan være trygt å reise i Europa i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er januar, det er kaldt, og mange vil gjerne drømme seg bort og bestille sommerferie til varmere strøk. Men de fleste av oss er avventende på grunn av korona.

Helseminister Bent Høie synes det er vanskelig å spå hvordan sommeren blir, men om alt går etter planen, tror han det er sannsynlig at nordmenn kan feriere i Europa i sommer.

– Det gjenstår å se, men vi er heldige med den tilgangen vi har på vaksiner, og det tempoet de kommer i.

– Om alt går som planlagt og vaksinene blir godkjent, så er det sånn at de fleste land i Europa vil være i samme situasjon som oss. Da er det sannsynligvis trygt å reise i Europa, sier Høie til NRK.

Avhengig av vaksinens effekt

Helseminister Bent Høie utelukker ikke at vi kan reise i Europa i sommer. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror tiltakene blir tatt betraktelig ned mot sommeren. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Men vi kan ikke bare reise så fort vi blir vaksinert?

– Nei, vi vet jo ikke ennå om vaksinen beskytter mot smitte og videre smitte. Det vi vet er at disse vaksinene beskytter mot å bli alvorlig syk og dø. Hvis vi får vite at det også virker mot smitte, så kan det også ha betydning for reise, sier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at hvis Norge får vaksinert nesten hele den voksne befolkningen, er det muligheter for å reise i sommer.

– Da kan tiltakene bli tatt betraktelig ned, og vi kan ha en mye mer normal atferd enn det vi har vært vant til, sier Guldvog til NRK.

– Jeg vil forvente at noen av tiltakene blir stående gjennom sommeren og inn mot høsten, men det er litt for tidlig å si noe om det. Det vil nok ikke være fullstendig åpning for alle typer reising allerede fra første dag i sommerferien, men det er antakelig adskillig mer åpent enn det det er nå.

– Det er også avhengig av om de andre virusvariantene får etablert seg, som kan komme til å være smittedrivende gitt at vi ikke har fått vaksinert alle, sier Guldvog.

Ber regjeringen være tydeligere

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål. Foto: Virke Reiseliv

Astrid Bergmål er leder for Virke Reiseliv og sier at hun skulle ønske Norge var like tydelig på at man kan bestille reise i sommer, som myndighetene i Danmark og Sverige.

– Nå er man i gang med vaksineringen i hele Europa, og alt tyder på at man vil kunne reise i sommer. Derfor reagerer vi på at regjeringen er så tilbakeholden på å gi folk tryggheten til å bestille reise.

– Vi ser at myndighetene både i Sverige og Danmark er langt tydeligere, de antyder at det blir sommerferie i utlandet i år, sier Bergmål.

Hun mener også at regjeringen kunne vært tydelig på at man har gode avbestillingsmulighere og forbrukerbeskyttelse.

– Men jeg synes det er bra at Høie i dag sier at det er sannsynlig at vi vil kunne resie i Europa i sommer dersom den planlagte vaksineringen går som planlagt, sier hun.

Høie svarer at det er knyttet usikkerhet til om vaksinen beskytter mot smittespredning.

– Det er også en usikkerhet om vi i sommer har lykkes med det vi har som mål, at en vesentlig del av den voksne befolkningen er vaksinert. Jeg håper virkelig det, og hvis vi har klart det vil andre land i Europa også ha klart det. Og da vil det selvfølgelig ha betydning for reisevirksomheten, svarer Høie.

– Ingen langdistanse i 2021

Flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs. Foto: WinAir

Flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs er mer pessimistisk enn myndighetene med tanke på sommeren.

– Kanskje juli eller august kan bli bedre. Jeg er ikke komfortabel med situasjonen, sier han.

Elnæs har tidligere vært sjef for Ryanair i Norden og hatt lederstillinger i Qatar Airways.

– Hvis vi antar at Norge får tilnærmet flokkimmunitet med vaksinering her ut i juni, så betyr ikke det at de landene som vi primært reiser til i sommer, er i samme situasjon. Spania har en mer alvorlig situasjon, har kanskje ikke fått gjennomført tiltakene i Norge og har en pågående krise. Man vil ikke reise til Mallorca om man må tilbringe ferien på hotellrommet og alt stenger klokka 22.

– Hva tror du om langdistanse?

– Helt flatt i 2021.

Elnæs viser til at vaksineutrullingen i Europa nå går tregt.

– Utrulling er allerede forsinket. Vil Pfizer og Moderna klare å levere nok i forhold til strategien som er? Hvis alt går bra, kan det bli muligheter for å reise. Men man skal treffe på dette, ikke bare i Norge, men også dit man skal reise- spesielt Middelhavslandene, sier Elnæs.