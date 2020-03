Torsdag i forrige uke besluttet regjeringen å stenge alle skoler og universiteter i Norge.

Dette gjelder foreløpig i to uker, fram til 26. mars, men det har vært varslet at stengningen kan forlenges.

Nå sier helseministeren at han i samarbeid med utdanningsministeren også vurderer å gradvis åpne noen utdanningsinstitusjoner, mens andre kan holdes stengt lenger.

– Vi må vurdere smitteforhold opp mot samfunnskonsekvensene, sier Bent Høie.

Et sentralt spørsmål vil i så måte være dem som er elever i videregående skoler og skal ha avgangseksamen, sier Høie til NRK.

– Da må vi vurdere konsekvensene av at et helt kull ikke får ha avgangseksamen, og vi må vurdere om dette er såpass voksne elever at det er mulig å ha regimer rundt det som gjør at det er mulig å komme tilbake på skolen. Alt dette jobber vi med nå, for vi må høste erfaringer fra de tiltak som er innført, sier Høie.

– Kan skolene holdes stengt helt til sommeren?

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå. Nå må vi høste erfaringer og se på effekten. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om alle skal åpnes samtidig, eller om alle skal holdes stengt. Det kan skje gradvis. På universiteter og høyskoler er det enklere å finne løsninger med hjemmeeksamen og slikt, mens det kan være vanskeligere på andre trinn, sier Høie.

Sverige skiller seg ut

I NRKs Politisk kvarter møtte Høie den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Sverige har en helt annen tilnærming til korona-tiltakene.

Mens Norge og Danmark, i likhet med en rekke andre land i Europa, stenger grenser og skoler, vegrer Sverige seg foreløpig fra å gjøre det.

STENGER IKKE SKOLER: Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg har ikke sagt at vi aldri kommer til å gjøre det, men vi kommer ikke til å gjøre det nå. Den vitenskapelige litteraturen – som riktignok er basert på vanlig influensa – viser at det er små effekter av å stenge skoler, sier Anders Tegnell.

– Det man imidlertid vet sikkert, er at det får store konsekvenser for samfunnet å stenge skolene. Det svenske helsevesenet kommer ikke til å tåle at alle skolene skal stenges ettersom det da vil være mange som ikke kan gå på jobb.

Ifølge Tegnell tyder forskning på at barn smitter flere om de ikke går på skolen.

– Er skolene stengt, møtes barna andre steder. Det blir dermed risiko for spredning andre steder, som potensielt kan nå de eldre i enda større grad. Og det er de eldre som er de viktigste å beskytte i dette tilfellet, sier Tegnell.

Tegnell avviser ikke at det kan bli aktuelt å stenge skoler på et senere tidspunkt.



– Dette er en fortløpende vurdering. Akkurat nå er effektene tvilsomme, mens de negative konsekvensene er klare, sier han.

Høie: Norge har tatt hardt i

Helseminister Bent Høie erkjenner at Norge har tatt hardt i.

– Det er riktig at Norge har tatt hardt i. Om vi har tatt for hardt i, får historien vise. Men da jeg fikk rådene fra de fremste helsemyndighetene om å stenge skolene, mener jeg at jeg ikke kunne ta sjansen på det motsatte, sier Høie.

Høie sier Norge har vært oppmerksomme på de negative konsekvensene som svenskene har vektlagt.

– De negative effektene Tegnell peker på, var vi også opptatt av. Derfor kom det nasjonale vedtaket også for å sikre at ikke kommunene begynte å stenge skoler og barnehager uten å tenke på at for eksempel helsepersonell og andre måtte ha et sted å ha barna sine når de skulle på jobb. Det var det som var i ferd med å skje i Norge, sier Høie.

– Derfor gjorde vi dette som et nasjonalt vedtak, men også påla kommunene å holde åpent barnehager og småtrinnene nettopp til foreldre som har kritiske samfunnsfunksjoner. Vi var også veldig tydelige på at når vi stenger skolene, så må ikke foreldrene sende barna til besteforeldre og andre i risikogruppene.

– Barn blir lite syke

– Tegnell sier det er lite vitenskapelig bevist at koronasmitte smitter i noen særlig grad mellom barn. Hva har du bygget dine helsefaglige råd på?



– Politisk vil det være sånn at så lenge det er en usikkerhet, valgte vi å være på det som jeg opplevde å være den trygge siden, svarer Høie.

Fungerende administrerende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier det fortsatt er mye som er uvisst med koronaviruset.

– Det er riktig at det er lite kunnskap om dette, for dette er et nytt virus. Det viser seg at det smitter lettere enn influensa. Hvorvidt barn bidrar, er usikkert. Vi har vurdert det slik at barn blir lite syke, men hvor mye de bidrar i smittespredning, hvis de kommer hjem og smitter foreldrene sine, som så går på jobb og så videre, er veldig usikkert. Det er usikkerheter her, og man må ta et valg, sier Nakstad.

Seks døde i Sverige

Den siste oppdateringen fra Sverige på mandag viser at seks personer er døde av koronaviruset. 1042 er bekreftet smittet, ifølge Expressen.

Til sammenligning har Norge tre døde på grunn av korona, og 1169 smittede.