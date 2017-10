Barth Eide vrakes som leder av utenrikskomiteen

Det ble klart da valgkomiteens innstilling ble offentliggjort i ettermiddag.

Espen Barth Eide blir partiets fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen. Han fikk dermed ikke jobben som Aps utenrikssjef.

Barth Eide var forsvarsminister fra 2011 til 2012, og utenriksminister fra 2012 til 2013 i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle lede utenriks- og forsvarskomiteen de fire neste årene. Spesielt etter at Trond Giske danket ut Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson, men nå er det klart at Anniken Huitfeldt fortsetter i lederjobben. .

Forrige uke skrev Dagbladet at Huitfeldt får fortsette å lede utenriks- og forsvarskomiteen, dersom hun selv ønsker det.

Nekter for at kjønnsdebatten har påvirket avgjørelsen

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og valgkomiteens leder Kjersti Stenseng nekter for at kjønnsdebatten i Arbeiderpartiet har påvirket valgkomiteens innstilling.

– Anniken Huitfeldt har ledet komiteen på en god måte. Det er viktige oppgaver å følge opp inn i neste periode. Det er godt at hun får kontinuitet på det. Jeg mener også at det er riktig at en så erfaren internasjonal politiker som Espen Barth Eide nå får mulighet til å utvikle seg med på nye områder, med sterke internasjonale oppgaver, sier Støre.

Stenseng sier valgkomiteen har lyttet til alle innspill som har kommet, men at de likevel har vært upåvirket.

– Valgkomiteen har vært opptatt av å være upåvirket av andre ting enn å gi den beste sammensetningen for de neste fire årene. Dette har vært en totalvurderingen på samtlige kandidater og det beste laget i de ulike komiteene, sier Stenseng.

UTENRIKSSJEF: Anniken Huitfeldt fortsetter som leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Foto: Siv Sandvik / NRK

Intern strid i partiet

Det har vært mye uro internt i partiet etter at det ble klart at Trond Giske tar over for som finanspolitisk talsperson, til fordel for Marianne Marthinsen. Hun har vært finanspolitisk talskvinne de siste tre årene.

Marianne Marthinsen blir ordinært medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

– Den nye stortingsgruppa til Arbeiderpartiet har både fornyelse og erfaring. Det blir et sterkt lag de neste fire årene, sier valgkomiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng i en pressemelding.

Skal lede tre komiteer

Arbeiderpartiet skal lede tre komiteer Stortinget de fire årene.

Dag Terje Andersen tar over som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen etter Martin Kolberg. Han blir medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Det er ikke avklart hvem som skal lede den tredje komiteen.

KONTROLLKOMITEEN: Dag Terje Andersen er ny leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: NRK

Partileder Jonas Gahr Støre er valgt til parlamentarisk leder og nestleder Hadia Tajik er valgt til parlamentarisk nestleder. Sammen med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen utgjør de gruppas arbeidsutvalg.