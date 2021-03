Barnefamilier fra Moria-leiren har trolig landet i Norge

– Endelig får noen sove trygt i en seng, men forholdene for de andre barna er ekstremt dårlige, sier barnepsykolog Katrin Glatz Brybakk. Hun jobber for Leger uten grenser på Levsos.

Barnefamiliene reiser fra utrygge omgivelser hvor det eneste som strukturerer dagen er matkøene, forteller Brybakk.

VANSKELIGE FORHOLD: Det er mange barn igjen som trenger hjelp, sier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk som jobber for Leger uten grenser på Lesvos.

– De som kommer til Norge onsdag er 13 voksne og 22 barn. Alle er fra Syria. Flere har bodd i Moria-leiren, men ikke alle, sier Knut Jostein Berglyd som er UDIs stedlige representant på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde.

Noen har også bodd i andre leire i Hellas.

Trenger oppfølging

– De som kommer trenger en grundig helsesjekk og at deres mentale helse tas vare på, sier seniorrådgiver i Røde Kors Morten Tønnesen-Krokan.

Han sier mange har vært på flukt i mange måneder, og har mistet kjære.

Røde Kors er også på plass i leiren i Karatepe på Lesvos. Tønnesen-Krokan sier hans kollegaer forteller at mange der har store traumer og sliter med luftveisinfeksjoner. De fryser, sier han. Det er ikke gode forhold der, selv om flere Røde Kors, Leger uten Grenser, FN og flere hjelpeorganisasjoner er på plass.

STORT HJELPEBEHOV: Flyktningene på de greske øyene har stort behov for hjelp, sier Morten Tønnesen-Krokan i Røde Kors. Foto: Røde Kors

50 personer til Norge

I september gikk den norske regjeringen inn for å hente 50 personer fra Moria-leiren. Et av kriteriene fra norske myndigheter var at det skulle være sårbare syriske barnefamilier. De skal ha stor sannsynlighet for å få opphold. Den prosessen starter når de kommer til landet.

Norsk politi har vært i Hellas og avklart identiteten til de som får komme. Onsdag kom første pulje. Når andre pulje kommer er ikke klart ennå. Sykdom og koronapandemien har gjort det praktiske utfordrende.

De som kommer har blitt koronatestet før og under reisen. Alle 35 prøvene har vært negative, ifølge UDI.

Brant ned

Moria-leiren brant i september. Det skal ha vært i underkant av 13.000 personer i leiren da brannene startet. Det ble rapportert om kaotiske forhold. Flere etablerte seg i leiren Karatepe, hvor forholdene er kritisert av flere.

Foto: Petros Giannakouris / AP

Harde forhandlinger

Etter tøffe forhandlinger ble regjeringspartiene i mai 2020 enige om at Norge skal hente et ubestemt antall barn fra greske leirer. Forutsetningen var at flere EU-land gjorde det først.

Tyskland har ifølge Røde Kors til nå hentet 1677 personer.

Opposisjonen, lokalpolitikere og organisasjoner har kritisert regjeringen. De mener Norge har ressurser til å hente flere.