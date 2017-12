Høsten 2015 kom 5439 asylsøkere syklende over grensa ved Storskog fra Russland. Stortinget endret loven 20. november 2015, slik at asylsøkere som kommer til Norge med opphold fra et trygt tredjeland kan bli returnert fra Norge til dette landet.

Men etter lovendringen, som Stortinget hastebehandlet på under to uker, har bare seks prosent av de 5439 asylsøkerne blitt sendt tilbake til Russland. Russland har nektet å ta imot asylsøkerne, og de fleste får sakene sine behandlet i Norge likevel.

Tall NRK har fått fra Politiets utlendingsenhet viser at antall returer til Russland har falt kraftig de siste to årene.

2015: 272 personer

2016: 55 personer

2017: 5 personer i 2017.

Totalt har altså 332 personer blitt returnert til Russland siden 2015.

– Store negative konsekvenser

– Her har man brukt en masse norske skattepenger på å gjøre noe som er et slag i lufta. Dette vedtaket har fått store negative konsekvenser, og ingen positive, sier asyladvokat Brynjulf Risnes.

Han mener at lovendringene som ble gjort i 2015 ikke var tilpasset virkeligheten. Risnes mener at man burde ha behandlet søknadene til asylsøkerne med en gang.

– Man må lage regler innenfor rammer som virkeligheten tillater. Her er det mange andre typer tiltak man kunne ha brukt ressurser på, istedenfor å innføre en politikk som det nå viser seg at ikke var mulig å gjennomføre, fortsetter han.

Får behandlet søknad etter 2,5 år

Georges fra Syria har akkurat fått vite at hans asylsøknad skal realitetsbehandles i Norge. Han er blant de siste av asylsøkerne som kom over Storskog som får behandlet søknadene sin.

Han har fortsatt oppholdstillatelse i Russland, men får søknaden behandlet i Norge fordi Russland har nektet å ta imot asylsøkere fra Norge.

FAMILIEGJENFORENING: Georges håper at han snart kan få se familien igjen, som fortsatt bor i Homs i Syria. Da han flyktet hadde han ikke trodd at det skulle ta 2,5 år før søknaden hans skulle bli behandlet. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Dette er veldig gode nyheter for meg, de kommer ikke til å sende meg til Russland igjen. Hvis de sender meg til Russland, kommer de til å sende meg til Syria med en gang, sier han.

Det er 2,5 år siden han kom til Norge over grensa på Storskog, og han bor i dag på et asylmottak i Kaupanger i Sogn og Fjordane.

Opp i Stortinget i dag

I dag bestemmer Stortinget om de skal fortsette med de midlertidige asylinnstrammingene fra 2015. Det ble bestemt den gangen at saken skulle vurderes på nytt etter to år.

Statssekretær for innvandrings – og integreringsministeren Torkil Åmland mener at Stortinget bør opprettholde lovendringen fra 2015. Han mener at det var riktig å innføre den skjerpende instruksen i 2015, og at det fortsatt er en prinsipielt viktig sak.

– Det er prinsipielt viktig, at hvis man kommer fra et trygt tredje land, skal det ikke være grunnlag for å realitetsbehandle søknaden. Da er det en åpenbar grunnløs søknad, sier han.