Prinsessa opna i dag Blindeforbundet sitt nye anlegg for førarhundar på Ås i formiddag.

Dette er prinsessas første oppdrag for Kongehuset etter at det har storma rundt prinsessa og hennar trulova Durek Verrett den siste tida.

Men prinsesse Märtha Louise nekta å svara om Verrett då NRK stilte ho spørsmål.

– Er dialogen med foreldra dine om Durek Verrett i gang?

– Veit du, det er så fint å vera her på hundeskulen og det nye bygget her. Utruleg fint å sjå. Eg håper at mange, mange hundar får lov til å hjelpe menneske til å bli meir sjølvstendige i kvardagen og få fridomen sin tilbake. Det er jo det disse hundane hjelper til, og det er eg veldig glad for, svarte prinsessa.

Deretter smilte ho, takka for seg og gjekk mot den ventande bilen.

Prinsesse Märtha Louise er Blindeforbundet si beskyttar.

Også kronprins Haakon er ute på oppdrag i dag. Han er på besøk ved Den magiske fabrikken i Tønsberg.

Kronprinsen svarte på NRK sine spørsmål om besøket, men då NRKs reporter skulle stilla spørsmål om dialogen mellom kongeparet og Verrett blei intervjuet avbrote.

Her blir NRKs reporter avbroten før Durek-spørsmål. Du trenger javascript for å se video. Her blir NRKs reporter avbroten før Durek-spørsmål.

Kongeparet: – Me vil snakka med han

Kontroversane rundt sjaman Durek Verrett har kome og gått sidan starten av forholdet med prinsesse Märtha Louise i 2019. I juni annonserte dei at dei er forlova.

Verrett hevdar mellom anna at han blei frisk frå korona på grunn av ein medaljong. Fleire fagpersonar har reagert på utsegna.

Fleire har også reagert på at Verrett brukar kongelege titlar og omgrep i omtale av seg og prinsessa i sitt kommersielle virke. Han promoterer også såkalla vaginareinsing.

Kongeparet var tause om deira kommande svigerson fram til slutten av august i år. Då sa kongen at det dei nå merkar er kulturkollisjonen.

– Eg trur ikkje det har sokke heilt inn ennå kva me meiner, men me er i ein prosess og dette kjem til å løysa seg etter kvart, sa kong Harald.

– Me blir betre og betre kjend, og me kjem til å snakka med han, som me gjer i ein familie. Så det kjem til å løyse seg, men eg lover ikkje at det løyser seg i morgon.

Forsvarar eiga verksemd

Verrett har sjølv tatt både medaljongen og vaginareinsinga i forsvar, og seier det er snakk om kulturforskjellar.

I eit intervju med TV 2 forsvarar han prisen på korona-medaljongen på 2000 kroner med at han er handlaga i USA.

Vaginareinsing-kritikken forsvarar han med at det er vanleg for kvinner i USA å villa gå gjennom eit reingjeringsritual for å bli kvitt eit «energiavtrykk» frå den seksuelle partnaren inne i dei «seksuelle kjertlane».

Både Verrett og prinsesse Märtha Louise har sagt at dei har fått dødstrugslar. Verrett meiner ein del av kritikken mot han kjem av at folk ikkje vil sjå ein svart mann i kongehuset, og seier han har fått fleire rasistiske meldingar.