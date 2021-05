– Oh my god, sier Andrea Aas Øines (18) og smiler bredt.

– Jeg er veldig fornøyd. Nå skal vi feire i helgen!

Hun strekker armene i været og ler sammen med resten av klassen.

– Jeg er veldig glad. Det var på tide, legger Sofia Foss (18) til.

Elevene danselinja på Bodø videregående skole bryter ut i full jubel når de får høre nyheten:

Kunnskapsminister Guri Melby har besluttet å avlyse muntlig eksamen.

Smitteutbrudd

– Vår hovedbegrunnelse er knyttet til smittesituasjonen nå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Når det er såpass mange steder vi nå ser lokale utbrudd, mener vi det er riktig å ta en nasjonal beslutning på dette.

Hun opplyser på et pressetreff at hun, som NRK meldte tidligere, har besluttet å avlyse muntlig eksamen.

– I løpet av den siste uken har vi hatt møter med KS og fylkeskommunene. I etterkant av det har vi også samlet informasjon om status for smittesituasjonen i alle fylker. Den informasjonen forteller oss at per nå er det flere tusen elever og mange hundre lærere er i karantene. Det er grunn til å tro at det også vil være situasjonen de neste ukene.

– Situasjonen er så uforutsigbar, og det er så mange som er berørt, at det er grunnlag for å avlyse muntlig eksamen. Vi mener at vi ikke kan være sikre på å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle, sier Melby.

AVLYSER: – Vi mener at vi ikke kan være sikre på å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle, sier kunnskapsminister Guri Melby og viser til den rådende smittesituasjonen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Har bedt om avlysning

Både Elevorganisasjonen og samtlige fylkesordfører og fylkesrådsledere har bedt Melby om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole.

Årsaken er både smittevernhensyn og en krevende tid i forkant av eksamen, med ulike forutsetninger for undervisning – gitt de lokale smitteverntiltakene – ulike steder i landet.

Torsdag morgen ble også flere tusen Unio-organiserte, deriblant lærere, tatt ut i streik. Skoler over hele landet er rammet av streiken.

Flere opplæringsdirektører i fylkene opplyste til NRK i forkant av Melbys beslutning at streiken ville kommer til å få konsekvenser for muntlig eksamen.

– I morges fikk vi beslutningen om streiken. Men vår hovedbegrunnelse er knyttet til smittesituasjonen. Beslutningen hadde blitt tatt uavhengig av streiken, sier Melby.

Mener det var riktig å vente til nå

Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar. Melby har imidlertid frem til nå holdt fast på at muntlig eksamen skulle gjennomføres.

På spørsmål om hvorfor hun har ventet såpass lenge med å avlyse også muntlig eksamen, viser hun til at hun måtte vurdere ut fra den smittesituasjonen som gjaldt når muntlig eksamen skulle avholdes.

– Vi har måttet vurdere smittesituasjonen. Da må det være smittesituasjonen ved tidspunktet for muntlig eksamen som gjelder, ikke smittesituasjonen for flere uker siden. Derfor mener jeg dette var det riktige tidspunktet. Det er først nå vi har smittetall som forteller hva situasjonen vil være på tidspunkt for eksamen, sier Melby.

Melby påpeker at regjeringen har ønsket en så normal opplæringssituasjon for elevene som mulig.

– Men når det er så mye usikkerhet og en risiko for at vi ikke kan gjennomføre på en rettferdig måte, er det riktig å avlyse.

– I Oslo og flere andre steder har elever vært lite på skolen fysisk. Har lærerne godt nok grunnlag for å sette standpunktkarakterer?

– Lærerne har vært veldig tydelig overfor oss på at de har prioritert dette høyt, så jeg håper virkelig alle har godt grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Jeg har stor tiltro til at lærerne over hele landet vil få det til, til tross for en veldig vanskelig situasjon.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev, skal fortsatt ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021, skal gjennomføre eksamen sammen med privatistene