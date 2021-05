UNIO streiker – disse rammes

Det er 7390 Unio-organiserte, altså lærere og helsearbeidere i kommuner landet over, som skal streike.

Karina Karlsen Helgesen Vertot, leder i Utdanningsforbundet Bodø, sier til NRK at de ikke ble møtt på krav de mente var realistiske. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi hadde håpet at arbeidsgiver skulle komme oss i møte, fordi vi mener vi hadde veldig realistiske krav, sier hun til NRK.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø for KS kommune sier imidlertid at Unios krav var umulige å etterkomme.

– Det handla om at man ville ha en vesentlig større ramme enn det vi var i stand til å gi, og det alle andre områder i Norge har fått tilgang på, og så vil de ha en helt annen innretning. De vil ha en større del av potten enn det vi mente var riktig, sier Gangsø til NRK.

Oversikt over alle stedene som rammes ser du nederst i saken.

Stor streikevilje

I Ålesund kommune blir virksomhetene innenfor pleie og omsorg, biblioteker og sju ungdomsskoler rammet. 540 ansatte i Ålesund kommune og i Møre og Romsdal fylkeskommune blir tatt ut i streik.

I tillegg blir seks videregående skoler, alle i Ålesund, rammet av streiken.



Ina Margrethe Enoksen, leder i Utdanningsforbundet i Ålesund. Foto: Privat

Leder i utdanningsforbundet i Ålesund, Ina Margrethe Enoksen, sier at det er beklagelig at de nå må bruke streik som virkemiddel, men at arbeidsgiver har ansvaret.

– Jeg tror streikeviljen ikke har vært så stor som den er nå på veldig mange år. Folk er veldig klar. Det er en stor kampvilje og medlemmene våre har sagt veldig tydelig ifra. Vi er veldig klar.

Hun sier at kommunene mangler kvalifiserte folk, spesielt lærere og sykepleiere.

Førde ungdomsskole i Førde i Sunnfjord kommune var de i gang med streiken tidlig torsdag morgen. Foto: Solveig Svarstad / NRK

– Hvis vi skal ta vare på eldre og syke, og gi en god oppvekst og utdanning til barn og unge, så må rekrutteringen bli bedre. For at den skal bli bedre, så må lønna opp, så KS må ta det samfunnsproblemet på alvor og komme med et mer anstendig tilbud.

– Elevene skjønner hvorfor vi stenger

Arbeidsplasstillitsvalgt ved Fagerlia videregående skole i Ålesund, Ingunn Brevik, sier den dårlige lønnsutviklingen i forhold til andre grupper i samfunnet får er bakgrunnen for streiken.

– Jeg tror folk skjønner hvorfor vi streiker. Og jeg tror også elevene skjønner hvorfor vi strenger.

Hun skjønner at en streik er utfordrende.

Lærer Inger Gjørva og arbeidsplasstillitsvalgt Ingunn Brevik er klare for streik. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det er alltid sånn med streik at det går utover brukeren, men vi håper på en kort streik, at det blir en løsning kjapt og at elevene får det beste utbyttet de kan få, men vi er nødt til å streike når vi ikke for gjennomslag.

Streiken rammer også flere grunnskoler og videregående skoler i Bærum.

En av ungdomsskolene er Ramstad på Høvik med litt under 600 elever fordelt på 22 klasser. Her er 42 av skolens 59 lærere tatt ut i streik.

Rektor Susanne Norberg ved Ramstad ungdomsskole. Foto: Privat

– Konsekvensene for skolen blir at elevene får et redusert opplæringstilbud, sier rektor Susanne Norberg.

På hvilken måte blir opplæringen redusert?

– For noen klasser vil det nesten ikke bli noen opplæring i det hele tatt, sier Norberg.

Disse elevene får en veldig kort og komprimert skoledag.

Andre klasser der lærere ikke er organisert i Utdanningsforbundet, vil få nærmest normale skoledager.

Bergen rammes hardt

Bergen kommune er en av kommunene som blir hardest rammet av streiken.

Fra i dag er 900 lærere i ungdomsskoler og kombinasjonsskoler i Bergen kommune tatt ut i streik.

Kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Det betyr at omtrent 9000 skoleelever blir berørt, og ikke kan gå på skolen som normalt, sier kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune Eva Hille.

14 skoler blir helt stengt og 11 skoler blir delvis stengt.

I Trondheim er over 1.000 medlemmer i Unio tatt ut i streik, der de største fagforeningene er utdanningsforbundet og norske sykepleierforbund. 18 skoler og 19 barnehager er berørt.

Beklagelig med streik

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, beklager seg ovenfor de som nå rammes av streiken.

– Jeg må være den første til å beklage at det ble streik. Dette vil ramme en uskyldig tredjepart, og det er aldri ønskelig. Når situasjonen ble som den ble og arbeidsgiver ikke møtte oss på våre krav, så ble det sånn. Da er vi nødt til å bruke streik som et virkemiddel, sier hun til NRK.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad.

Nå gjør de seg klare for å sitte streikevakt.

– De første starter klokka sju i dag. For de fleste andre enheter er det streikevakter på post fra åtte.

Hun er usikker på hvor langvarig denne streiken vil bli

– Vi er åpen for en ny runde med arbeidsgiver når som helst. Vi ønsker ikke en langvarig streik.

Disse streiker

Agder fylkeskommune Ekspandér faktaboks Agder fylkeskommune fylkesadministrasjonen kristiansand Kristiansand katedralskole gimle Kvadraturen videregående skole Tangen videregående skole Vågsbygd videregående skole

Alta kommune Ekspandér faktaboks Alta bibliotek Alta kommune ergo- og fysioterapitjenesten Alta kommune helse- og sosialadministrasjon Alta kommune hjemmesykepleien Alta kommune legevaktstjenesten Alta kommune psykiatritjenesten Alta sykehjem Bossekop skole Elvebakken sfo Elvebakken skole Gakori skole Komsa sfo Komsa skole Nav alta

Bergen kommune Ekspandér faktaboks Barne- og familietejensten i bergenhus og årstad Barne- og familietjenesten i arna og åsane Barne- og familietjenesten i fana og ytrebygda Barne- og familietjenesten i fyllingsdalen og laksevåg Bergen byarkiv Bergen kommune byrådsavdeling for finans, næring og eiendom Bergen kommune byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling Bergen kommune enhet for aktivitet og mestring Bergen kommune hr bemanning Bergen kommune vurderingskontoret Nord sentrum Bergen kommune vurderingskontoret Sør vest Bergen offentlige bibliotek Blokkhaugen skole Breimyra skole Byantikvaren Etat for sykehjem Garnes ungdomsskule Gimle oppveksttun skole Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten arna og åsane Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten bergenhus og årstad Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten fana og ytrebygda Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten fyllingsdalen og laksevåg Helsestasjon og skolehelsetjeneste i Fyllingsdalen og Laksevåg Hjemmebaserte tjenester i fana og ytrebygda Hjemmebasertetjenester, administrasjon Holen skole Hop oppveksttun skole Kirkevoll skole Kjøkkelvik skole Klosteret barnehage Kronstad skole Kyrkjekrinsen skole Landås skole Lynghaug aktivitetssenter Lynghaug skole Løvåsen sykehjem Mjølkeråen skole Nattland oppveksttun - skole Ny krohnborg skole Olsvik skole Ortun skole Rothaugen skole Rå skole Rådalslien skole Sandgotna skole Skranevatnet skole Slåtthaug skole Storetveit skole Ulsmåg skole Ytrebygda skole Åstveit skole

Bodø kommune Ekspandér faktaboks Alstad ungdomsskole Bankgata ungdomsskole Bodø kommune administrasjon Bodø kommune barne- og familieenheten Bodø kommune dag/oppsøkende rehabilitering Bodø kommune gamle riksvei 18 bokollektiv Bodø kommune helsesøster- og jordmortjenesten Bodø kommune hjemmetjenesten nordsia Bodø kommune hjemmetjenesten psykisk helse og rus Bodø kommune hjemmetjenesten sentrum Bodø kommune miljøtjenesten sentrum Bodø kommune rehabiliteringsavdelingen Bodø kommune tildelingskontoret Forut IKT og digitalisering Hovdejordet sykehjem Hunstad ungdomsskole Kvalitet og utviklingskontoret Mørkvedlia barnehage Saltvern skole Sentrum barnehage avd parkveien Sentrum sykehjem Stadiontunet sykehjem Stormen bibliotek Sølvsuper helse og velferdssenter

Bærum kommune Ekspandér faktaboks Anna krefting skole Asker og bærum legevakt Bedriftshelsetjenesten Bekkestua skole Bjørnegård skole Bærum bibliotek Bærum kommune administrasjon Bærum kommune barn og unge administrasjon Bærum kommune barne- og ungdomstjenester Bærum kommune grunnskole administrasjon Bærum kommune pleie og omsorg, avd Kolsås Bærum kommune pleie og omsorg, avd Sandvika Bærum kommune pleie og omsorg, avd Stabekk Bærum kommune revisjon og formannskap Eiksmarka skole Eineåsen skole avdeling gommerud Ergo- og fysioterapi barn og unge Ergo- og fysioterapi voksne Gamle drammensvei omsorgsboliger Gjettum skole Haslum skole Hauger skole Helseinformatikk Henie onstad seniorsenter Hjelpemiddelutlån Hosletoppen skole Hundsund ungdomsskole Lege og friskliv Løkeberg skole Mølladammen ungdomsskole Oppvekst barnehage administrasjon Psykisk helse boliger Rykkinn seniorsenter Rådgivning Rus og Psykisk helse Sikkerhet og beredskap Tildelingskontor Valler barnehage avd vallersvingen Veiledningssenteret asker og bærum Vøyenenga skole Østerås skole

Haugesund kommune Ekspandér faktaboks Haugesund kommune personal og organisasjon Haugesund kommune økonomienheten Bjørgene omsorgssenter Haraldsvang omsorgssenter Haugesund kommune fysio/ergoterapi Haugesund kommune hjemmebaserte tjenester Haugesund kommune psykisk helse og rus Haugesund kommune vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester Sentrum behandlingssenter Haugesund kommune kontor for kd kultur, idrett og frivillighet Haraldsvang skole Hauge skole Håvåsen skole Haugesund kommune bolig, bygg og eiendom Haugesund kommune teknisk enhet

Innlandet fylkeskommune Ekspandér faktaboks Ringsaker videregående skole

Kristiansand kommune Ekspandér faktaboks Aktiv senior Fiskå skole Forvaltning og koordinering Grim skole Helse barn og unge, sentrum Karuss skole Kongsgård skolesenter Kongsgård sone Kristiansand kommune bedriftshelsetjeneste Kristiansand kommune bibliotek Kristiansand kommune helse og mestring Kristiansand kommune helse og mestring, Lund sone Kristiansand kommune helse og mestring, Midtre vågsbygd sone Kristiansand kommune helse og mestring, Søm/randesund sone Kristiansand kommune helse og mestring, Ytre vågsbygd sone Kristiansand kommune organisasjon Kristiansand kommune parkering Lovisenlund skole Lunde skole Oddemarka skole Posebyen sone Rehabilitering fysioterapi og ergoterapi Roligheden gård barnehage Rosseland skole Solholmen skole Songdalen skole Songdalstunet omsorgssenter Tunballen skole Valhalla helsesenter Valhalla helsesenter Wilds minne skole

Levanger kommune Ekspandér faktaboks Levanger kommune administrasjon Breidablikktunet omsorgssenter Levanger kommune frisklivssentralen Levanger kommune hjemmetjenesten nord Levanger kommune hjemmetjenesten sør Levanger kommune hjemmmetjenesten sentrum Levanger kommune ergo og fysioterapitjenesten Levanger kommune Forvaltning helse og omsorg Staup helsehus Frol barneskole Frol og leirabekken barnehage Levanger ungdomsskole Skogn barne- og ungdomsskole

Nordland fylkeskommune Ekspandér faktaboks Bodin videregående skole Bodø videregående skole Nordland fagskole bodø maritime Nordland fylkeskommune samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune Ekspandér faktaboks Borgund vidaregåande skole Fagerlia videregående skole Haram vidaregåande skule Spjelkavik videregående skole Ålesund videregående skole Ålesund videregående skole avd maritime skole

Ringsaker kommune Ekspandér faktaboks Brøttum barne- og ungdomsskole Brøttum barnehage Fagerlund skole Furnes barnehage Furnes ungdomsskole Kylstad barnehage Lismarka barnehage Nes barneskole Ringsaker kommune kultur idrett Ringsaker kommune brumunddal sykehjem Ringsaker kommune brøttum sykehjem Ringsaker kommune hjemmetjenester brumunddal Ringsaker kommune hjemmetjenester moelv Ringsaker kommune hjemmetjenester nes Ringsaker kommune kommunal medisinsk senter Ringsaker kommune moelven sykehjem Ringsaker kommune tjenestetildeling og samordning Simenstua barnehage Tømmerli barnehage Åsen barnehage

Rogaland fylkeskommune Ekspandér faktaboks Bergeland videregående skole Godalen videregående skole Haugaland videregående skole Hetland videregående skole Jåttå videregående skole Karmsund videregående skole Skeisvang videregående skole St svithun videregående skole St. olav videregående skole Stavanger katedralskole Stavanger offshore tekniske skole Vardafjell videregående skole

Stavanger kommune Ekspandér faktaboks Austbø skole Barnevernstjenesten i stavanger Bergåstjern sykehjem Blidensol sykehjem Boganes sykehjem Byfjord helse- og velferdskontor Eiganes og tasta hjemmebaserte tjenester Eskeland barnehage Finnøy legekontor Finnøy sjukeheim Fysio- og ergoterapitjenesten Gautesete skole Gosen skole Haugåstunet sykehjem Havglimt barnehage Helsehuset stavanger Hillevåg og hinna helse- og velferdskontor Hillevåg og hinna hjemmebaserte tjenester Hinna skole Hundvåg og storhaug helse- og velferdskontor Hundvåg skole Kannik skole Kristianslyst skole Lassa skole Lervig sykehjem Lunde skole Madla helse- og velferdskontor Madla og tjensvoll hjemmebaserte tjenester Nylund skole Ramsviktunet sykehjem Rennesøy bo- og rehabiliteringss. Rennesøy skule Revheim skole Rosendal sykehjem Sentrum helsestasjon Slåtthaug sykehjem Smiodden skole St. svithun skole Stavanger kommune helsestasjon og skolehelsetjenesten Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd hundvåg Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd tjensvoll Stavanger legevakt avd armauer hansens vei Stokka sykehjem Sunde sykehjem Sølvberget bibliotek og kulturhus Søra bråde bofellesskap Tastarustå skole Tastaveden skole Ullandhaug skole Vågedalen sykehjem

Sunnfjord kommune Ekspandér faktaboks Fagutvikling Fysio- og ergoterapitenesta Førde Bu- og avlastning Førde bu og miljø eining 1 Førde Bu og miljø eining 3 Førde Heimeteneste Eining 1 Førde Heimeteneste Eining 2 Førde omsorgssenter Korttid Førde omsorgssenter langtidseining Førde Omsorgssenter skjerma eining Førde ungdomsskule Halbrend skule Helsestasjon Legesenter Skei Omsorgssenter Tildelingseininga for helse og omsorgstenester

Trondheim kommune Ekspandér faktaboks Berg skole Bergheim hjemmetjeneste Bispehaugen skole Blussuvoll skole Brundalen skole Brundalsgrenda barnehage Brøset barnehage Byåsen barnehager Charlottenlund barnehage Charlottenlund barneskole Charlottenlund barneskole sfo Charlottenlund ungdomsskole Eberg skole Enhet for ergoterapitjeneste Enhet for fysioterapitjeneste Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt Enhet for service og internkontroll Hallset barnehager Havsteinaunet barnehage Helse- og velferdskontor falkenborg Helse- og velferdskontor lerkendal Helseplattformen, inføringsprosjektet Ila barnehage Ilabekken barnehager Iladalen barnehage Jakobsli barnehager Jakobsli skole Kommunedirektøren og kommunedirektørens fagstab Lade skole Ladesletta barnehage Ladestien barnehager Leistad barnehage Lilleby skole Markaplassen skole Munkvoll barnehage Nav falkenborg Nav lerkendal Personaltjenesten Ranheim skole Ranheimsfjæra barnehage Selsbakkhøgda barnehage Singsaker skole Skjermvegen barnehage Solbakken skole Strindheim skole Tiriltoppen barnehage Trondheim folkebibliotek Trondheim kommune administrasjon Trondheim kommune fagenhet for oppvekst og utdanning Trondheim kommune it-tjenesten Vikåsen skole Øvre jakobsli barnehage Åsvang skole

Trøndelag fylkeskommune Ekspandér faktaboks Charlottenlund videregående skole Levanger videregående skole Strinda videregående skole Tiller videregående skole

Tønsberg kommune Ekspandér faktaboks Byskogen kombinerte skole Eik sykehjem Fagenhet mestring og helse Kongseik ungdomsskole Nes sykehjem Presterød ungdomsskole Re helsehus avd sykehjem Revetal ungdomsskole Ringshaug ungdomsskole Træleborg sykehjem Tønsberg bibliotek Tønsberg kommune tildeling helse- og omsorgstjen Tønsberg kommune hjemmetjenesten sone re Tønsberg kommune hjemmetjenesten sone slagen Tønsberg kommune hjemmetjenesten sone solvang Tønsberg kommune hjemmetjenesten sone træleborg Vear kombinerte skole Virksomhet boliger mestring og fysisk helse Virksomhet mestring og forebyggende tjenester Virksomhet psykisk helse og avhengighet

Vestfold og telemark fylkeskommune Ekspandér faktaboks Færder videregående skole Greveskogen videregående skole Kompetansebyggeren Re videregående skole Vestfold og telemark fylkeskommune avd tønsberg fylkesadministrasjon

Vestland fylkeskommune Ekspandér faktaboks Amalie skram videregående skole Arna vidaregåande skule Bergen katedralskole Fagskolen i hordaland Fyllingsdalen videregående skole Hafstad videregående skule Laksevåg og bergen maritime videregående skole Mo og øyrane vidaregåande skule Nordahl grieg videregående skole Olsvikåsen videregående skole Sandsli videregående skole Slåtthaug videregående skole Stend vidaregåande skule Tertnes vidaregåande skule Vestland fylkeskommune rettleiingstenesta bergensområdet nord Vestland fylkeskommune rettleiingstenesta bergensområdet sentrum/vest Vestland fylkeskommune rettleiingstenesta bergensområdet sør Vestlandfylkeskommune kultur idrett og inkludering bergen Årstad videregående skole Åsane vidaregåande skule

Viken fylkeskommune Ekspandér faktaboks Dønski videregående skole Eikeli videregående skole Nadderud videregående skole Rosenvilde videregående skole Rud videregående skole Rud videregående skole avd ila fengsel Sandvika videregående skole Stabekk videregående skole Sørumsand videregående skole Valler videregående skole