– Vi har den første trekningen til eksamen 2. juni. Dersom streiken ikke er avsluttet da, kommer vil garantert til å måtte avlyse i hvert fall noen av de muntlige eksamenene ved de skolene som er tatt ut i streik, sier opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommunetil NRK.

Han opplyser at 750 av totalt 4000 ansatte er tatt ut i streik. 16 videregående skoler på Vestlandet er berørt.

Om eksamen kan avholdes avhenger av om eksaminatorer og sensorer er tatt ut i streik eller ikke.

– Streiken vil også kunne påvirke muntlig eksamen ved skoler som i utgangspunktet ikke er rammet av streiken. Dersom sensor er tatt ut i streik - og man er jo sensor på tvers av skolene - kan ikke eksamen avholdes.

Kan få konsekvenser

Elevene vil få beskjed senest innen 2. juni om eksamen kan gjennomføres eller ikke, ifølge Lyngedal.

– Lærerne har ikke satt standpunktkarakterer ennå, og hvis streiken blir langvarig og fortsetter mot skoleslutt, vil det være en utfordring å få satt standpunktkarakter. Da må man bruke julekarakteren i stedet for helårskarakteren, sier han.

Joar Loland er fylkesopplæringssjef i Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Rogaland er det 12 videregående skoler som er berørt av streiken. Den første muntlige eksamenen er 8. juni.

Også her tror fylkesopplæringssjef Joar Loland at streiken kan få konsekvenser.

– Dersom streiken varer til starten på juni så får det konsekvenser for gjennomføringen av muntlige eksamen på videregående skole i Rogaland, sier fylkesopplæringssjef Joar Loland.

Her de videregående skolene som tas ut i streik Ekspandér faktaboks Agder fylkeskommune 123 - Kristiansand katedralskole gimle

79 - Kvadraturen videregående skole

56 - Tangen videregående skole

43 -Vågsbygd videregående skole Innlandet fylkeskommune 52 - Ringsaker videregående skole Møre og Romsdal fylkeskommune 82 - Borgund vidaregåande skole

57 - Fagerlia videregående skole

24 - Haram vidaregåande skule

30 - Spjelkavik videregående skole

35 - Ålesund videregående skole

15 - Ålesund videregående skole avd maritime skole Nordland fylkeskommune 63 - Bodin videregående skole

123 - Bodø videregående skole

4 - Nordland fagskole bodø maritime Rogaland fylkeskommune 50 - Bergeland videregående skole

64 - Godalen videregående skole

3 - Haugaland videregående skole

28 - Hetland videregående skole

79 - Jåttå videregående skole

72 - Karmsund videregående skole

25 - Skeisvang videregående skole

32 - St svithun videregående skole

41 - St Olav videregående skole

24 - Stavanger katedralskole

1 - Stavanger offshore tekniske skole

26 - Vardafjell videregående skole Trøndelag fylkeskommune 87 - Charlottenlund videregående skole

47 - Levanger videregående skole

63 - Strinda videregående skole

34 - Tiller videregående skole Vestfold og Telemark fylkeskommune 53 - Færder videregående skole

51 - Greveskogen videregående skole

67 - Re videregående skole Vestland fylkeskommune 56 - Amalie skram videregående skole

24 - Arna vidaregåande skule

59 - Bergen katedralskole

21 - Fagskolen i hordaland

47 - Fyllingsdalen videregående skole

31 - Hafstad videregående skule

28 - Laksevåg og bergen maritime videregående skole

57 - Mo og øyrane vidaregåande skule

69 - Nordahl grieg videregående skole

43 - Olsvikåsen videregående skole

39 - Sandsli videregående skole

31 - Slåtthaug videregående skole

34 - Stend vidaregåande skule

37 - Tertnes vidaregåande skule

73 - Årstad videregående skole

107 - Åsane vidaregåande skule Viken fylkeskommune 29 - Dønski videregående skole

20 - Eikeli videregående skole

27 - Nadderud videregående skole

45 - Rosenvilde videregående skole

47 - Rud videregående skole

25 - Sandvika videregående skole

29 - Stabekk videregående skole

1 - Sørumsand videregående skole

26 - Valler videregående skole

Trøndelag: 70 eksamensparti kan rammes

Grytidlig torsdag morgen ble resultatet av lønnsforhandlingene i offentlig sektor kjent.

Mens LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom til enighet, tar Unio over 7000 medlemmer ut i streik.

Blant dem er lærere og lektorer i hele landet. Det skaper usikkerhet rundt muntlig eksamen.

Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen, er også klokkeklar.

– Vi har fire skoler som er tatt ut i streik. Hvis streiken vedvarer, vil 70 eksamensparti bli rammet, sier han til NRK.

Han sier det er synd for elevene som skal opp til eksamen. De får en standpunkt-vurdering dersom det ikke blir muntlig eksamen.

Muntlig eksamen blir avholdt i starten av juni. Iversen håper på en mulig løsning før den tid.

Elevorganisasjonen ber Melby avlyse

Streiken er enda en grunn til å avlyse muntlig eksamen, mener Elevorganisasjonen.

Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen. Foto: Edin Babic / NRK

De og flere andre har tatt til orde for at muntlig eksamen ikke burde avholdes under pandemien. Ifjor ble den avlyst.

– Vi mener at eksamen bør avlyses. Dette er enda en grunn til at eksamen skal avlyses. Vi støtter lærerne og deres streik, sier påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen til NRK.

Udnæs sier opplæringstilbudet allerede har vært forskjellig i de ulike kommunene på grunn av koronapandemien.

– Og om det da blir avlyst på noen skoler enten på grunn av smittevern eller lærerstreik, så kommer dette til å skape enda større forskjeller i vitnemålene til disse elevene. Da kommer ikke vi til å ha et vitnemål med legitimitet, sier Udnæs.

Lederen i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Gerd Botn Brattli, sier muntlig eksamen gå som normalt for de som ikke er i streik på ungdomsskolene der.

Det er informasjonen hun har fått til nå, sier hun. I Møre og Romsdal er seks videregående skoler streikerammet.