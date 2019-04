AUF feirer: Ap dropper oljeleting i LoVeSe

– Dette er en historisk dag og min generasjon er vinneren. Dette viser at vi er klar for å ta miljøutfordringen på alvor, sier AUF-leder Ina Libak.

AUF-leder Ina Libak jubler over oljeseieren under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun har brukt 12 år av sin tid i AUF på å kjempe fram det som nå ligger an til å bli vedtatt av Arbeiderpartiets landsmøte lørdag ettermiddag:

Like før klokken 12 slo Jonas Gahr Støre fast at partiet ikke går inn for at Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes. Det skjer etter intens møtevirksomhet på landsmøtet og et kompromiss i redaksjonskomiteen.

Saken skal voteres over senere lørdag, men AUF feirer allerede seieren sammen med aktivister fra Natur og Ungdom og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på Youngstorget, like utenfor døra til Oslo Kongressenter.

– Jeg gråter fordi jeg er så glad. Dette er helt fantastisk, sier Agnes Viljugrein i AUFs sentralstyre.

– Denne kampen har vi vunnet. Jeg er så sykt glad, så får vi satse på at alt går veien inne i landsmøtesalen, sier Viljugrein.

Sang mot oljeboring i nord

I forkant av landsmøtet ønsket AUF og 11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet at landsmøtet skulle gå inn for vern – og bort fra kompromisset partiet kom fram til i 2018 om å åpne for å konsekvensutrede en del av det omstridte området.

– La det bli oljefritt der torsken bor, fra torget synger vi i kor, sang demonstrantene i morges.

Oljedemonstrasjon utenfor Aps landsmøte Du trenger javascript for å se video.

– Vi er her for å vise Arbeiderpartiet at vi er vanvittig mange som går inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Støre gikk på et nederlag

Støre kalte inn til pressekonferanse over to timer før redaksjonskomiteen etter planen skulle legge fram sin innstilling klokken 14.

Der lanserte han redaksjonskomiteens forslag til vedtak, som skal ha «et bredt flertall» i komiteen:

– Ap skal utvikle olje- og gassnæringen. Vi setter ingen sluttdato. Europa er avhengig av gass. Denne næringen er full av kompetanse, og den skal vi bruke, sa Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og så: Ap går ikke inn for å konsekvensutrede LoVeSe.

Men LoVeSe-aktivistene får ikke gjennomslag for varig vern av området i nord.

– Varig vern er ikke Norges måte å forvalte havene på, fordi det er en reservattanke, det er å si at «i dette området skjer det ingenting», sier Støre.

– Hvis du er for å utvikle fisken, å utvikle nye arter i havet, å utvikle tang og tare og å utvikle vind, kan du ikke ha varig vern. Varig vern skal inn i store forvaltningsplaner som lukker områder, utdypet partilederen.

Havområdene skal i stedet utvikles med fiskeri, reiseliv og annen næringsvirksomhet, ifølge en pressemelding fra partiet.

LO håper Ap snur senere

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beklager Aps kompromiss, men sier det ikke får noen konsekvenser.

Han viser til at regjeringen har sagt nei til konsekvensutredning i denne stortingsperioden.

– Det får ingen praktisk betydning for næringen.

Han mener at kompromisset fra 2017 tok vare på både næringer, vekst og vern, og at det hadde stått seg.

– Forslaget åpner også for at landsmøtet på et senere tidspunkt kan komme tilbake til å åpne for konsekvensutredning, sier Gabrielsen til NRK.

Det tror ikke stortingsrepresentant (Ap) for Troms, Martin Henriksen, kommer til å skje.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å snu. Det kan jeg ikke tenke meg, sier Henriksen.

– Utvikle, ikke avvikle energinæringen

Fredag oppfordret Støre landsmøtet til ikke å sette noen sluttdato for energiutvinning av olje og gass.

Han er opptatt av å utvikle, ikke avvikle energinæringen, og bygge på skuldrene av de eksisterende industriene.

– Jeg vil sterkt tilrå at landsmøtet uttrykker at vi er oss historisk bevisst det lange løpet. Vi må være ærlige og si at utslippene må ned, men vi må jobbe sammen med industrien og utvikle ny industri på skuldrene av dagens industri, sa partilederen.

Høyre: – Ap svikter oljenæringen

Høyres nestleder Bent Høie uttaler i en pressemelding at Aps kompromissforslag om LoVeSe er et direkte angrep på LOs medlemmer.

– De svikter oljenæringen og alle de som jobber der nå. Vi trenger ny aktivitet og nye prosjekter som kan stå på trappene når mange av de store prosjektene er ferdig i 2020, for eksempel Johan Sverdrup, sier Høie.

Han mener at Ap vingler og bidrar til en mindre forutsigbar oljepolitikk.

Høyres næringspolitiske talsperson, Linda H. Helleland, stemmer i:

– Hadde Ap sin næringspolitikk vært en bedrift, ville den gått konkurs, sier Helleland.

SV ønsker Ap velkommen etter

SV-leder Audun Lysbakken sier på sin side at det er på høy tid at Ap «innser at det aldri blir oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja», og at det må til for å unngå en klimakrise.

– De kan være glad for at SV, miljøbevegelsen og kystfolket i årevis har hindret dem i å gjennomføre den politikken de nå går mot, sier Lysbakken.

– Nødt til å slutte med oljeleting

Natur og Ungdom håper på et helt oljefritt LoVeSe framover.

– Hvis Ap skal bli et parti som er relevant i vår tid som tar ungdom, fiskere og miljøfaglige råd på alvor, må de gå for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Eiterjord.

Han er enig med Støre i at ny energinæring, som havvind, må utvikles.

– Men vi er også nødt til å si at vi skal slutte å lete etter olje og hvordan vi skal gi en god overgang fra de fossile arbeidsplassene til de nye, sier han.