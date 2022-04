Åtte personer pågrepet i politiaksjon

Samtlige av de siktede ble pågrepet av politiet og tatt med inn til avhør.

Pågripelsene skjedde flere steder på Østlandet, og politiet aksjonerte på bakgrunn av etterretning og informasjon fra Kripos og Økokrim.

– Det har vært en storaksjon over to dager, der vi har pågrepet åtte personer for å ha sett på, eller vært i besittelse av materiale som seksualiserer barn, eller som viser seksuelle overgrep mot barn, sier politiadvokat Jeanette Svendsen i Øst politidistrikt til NRK. Pågripelsene og aksjonene skjedde i gamle Romerike politidistrikt.

Politiadvokaten sier at ytterligere én person ble pågrepet og siktet i gamle Østfold politidistrikt.

Dermed er det totalt ni personer som knyttes til saken.

Svendsen sier at politiet har sikret flere bevis i saken, og at aksjonen ble gjennomført slik at de siktede ikke skulle klare å slette bevis.

– I denne type saker aksjonerer politiet ved å gå til pågripelse idet det er stor fare for at de siktede kan slette bevis på sine digitale enheter, bekrefter hun.

Politiadvokaten sier at det er ikke skal være noe relasjon mellom de siktede.

Varetekt

De siktede ble løslatt etter avhør hos politiet, mens en av dem ble fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Ifølge politiadvokaten skal den siktede mannen i 40-årene ha betalt for overgrepsmateriale over det mørke nettet.

– Han er siktet for å ha gjort seg kjent med seksualiserte bilder og videoer av barn og betalt for dette med kryptovaluta, sier Svendsen.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum sier at klienten hennes nekter straffskyld. Han er den eneste av de åtte som ble pågrepet som politiet ønsker å varetektsfengsle. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Ifølge politiadvokaten har spesialetterforskere i enhet for finansiell etterretning ved Økokrim ha etterforsket pengeoverføringene på de anonyme nettstedene og klart å identifisere mannen.

Mannen skal også ha vært i kontakt med mindreårige i Norge, sier politiadvokaten.

– Det fremkommer at han også har hatt kontakt med en eller flere som barn under 16 år. Det har vært av en seksualisert kontakt, sier Svendsen.

Den siktede ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud mens politiet fortsetter etterforskningen mot ham.

Mannens forsvarer, Gunhild Lærum, sier at mannen begjærte seg løslatt da fengslingsmøte startet kl. 13 i Nedre Romerike tingrett.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier hun til NRK.