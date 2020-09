I to kronikker publisert i Vårt Land og Aftenposten, kritiserte 16 år gamle Arina Aamir Sheikh blant annet organisasjonen Sian for å være muslimfiendtlige.

Det førte til at Arina mottok en rekke trusler og hatefulle uttalelser i sosiale medier og på telefonen. Hun valgte å anmelde truslene til politiet.

Nå er hun glad for handlingsplanen som ble presentert onsdag.

– Dette er utrolig bra. Det er et skritt i riktig retning, og det er på tide at vi får handlingsplanen inn så fort som mulig, og at den ikke bare består av masse tomme ord.

Arina Aamir Sheikh føler seg tryggere med regjeringens handlingsplan. Foto: Emrah Senel / NRK

Arina er særlig fornøyd med at de nå skal lære mer om islam i skolen.

– Det at vi skal få vite mer om hva religionen innebærer. At vi ikke bare tror på Allah, men at det er en religion som består av fred og ikke hat, det er viktig.

Hun sier at handlingsplanen er viktig for å få slutt på hatefulle ytringer.

– Det kan gjøre at muslimer kan leve likestilt som alle andre i samfunnet. Det er viktig at vi får denne handlingsplanen. Slik at jeg og min generasjon er de siste som får oppleve denne typen hat.

Skal bekjempe hat mot muslimer

Regjeringen la onsdag fram handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Arbeidet med handlingsplanen startet i august 2019, etter angrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum samme måned.

Regjeringen la fram handlingsplanen på en pressekonferanse onsdag. Planen inneholder konkrete tiltak for å stoppe diskrimineringen av muslimer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Diskriminering mot muslimer er et reelt og økende problem i Norge. Derfor legger vi fram en egen handlingsplan, sa statsminister Erna Solberg onsdag.

Solberg sa at det er et problem i samfunnet vårt at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme.

– Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme. Nå legger vi også fram en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer, sa Solberg.

– Regjeringen vil nå styrke sin samlede innsats for å bekjempe diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Myter blir til fordommer, som blir frykt og kan lede til hat, sier Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Diskriminering tar fra folk muligheten til å leve frie liv,

– Hat og diskriminering som er rettet mot muslimer, rammer ikke bare folk som antas å være muslimer. Det er samfunnet som helhet som taper på dette.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sa at planen bygger opp under integreringsarbeidet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at det handler om å ha respekt for hverandre. Foto: Vidar Ruud

– Flere anerkjenner at diskriminering av innvandrere og barn av innvandrere forekommer. Diskriminering og hat gjør at du mister muligheten for deltakelse og tilhørighet. Og du får dårligere selvtillit. Så alle må bidra.

Tiltakene

Handlingsplanen er blitt til i dialog med flere organisasjoner og enkeltpersoner, og inneholder mange konkrete tiltak. Blant disse er:

Hatkriminalitet registreres som hatmotiv i politiets straffesaksregister.

En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Brobrygging og demokratisk medborgerskap er nøkkelord, samt dialog med ungdom.

Tilskudd til sikring av tros- og livssynssamfunn.

Mer kunnskap om diskriminering på de ulike arenaene, for eksempel i arbeidslivet.

Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.