2021 har vært et år for strømprisrekorder, og i morgen er intet unntak.

Snittprisen på strøm gjennom døgnet vil ligge på rundt 1,31 kroner per kilowattime i Oslo og Kristiansand, ifølge kraftbørsen NordPool.

Dette er den høyeste døgnprisen i disse områdene i år – og langt over nivåene man så i fjor.

Merk at dette er strømselskapenes innkjøpspriser, altså før nettleie og avgifter legges på.

Prisen til forbrukere vil fort bikke 2 kroner og 20 øre per kilowattime, litt avhengig av hva slags forbruk man har.

Bergen slipper for øvrig unna med «bare» 1,22 kroner/kWh i innkjøpspris. Her var prisen litt høyere for fem dager siden.

Styr unna klokka 8

Bor du i Sør-Norge, nærmere bestemt i elspotområdene NO1 eller NO2 (Oslo og Kristiansand), kan det for øvrig lønne seg å roe forbruket så mye du kan i morgentimene.

Det er nemlig to timer som trekker opp snittprisen i morgen, og det er mellom klokka 08 og klokka 10.

Den dyreste timen er den første. Klokka 08-09 er kraftprisen 2,53 kroner/kWh i Oslo og Kristiansand, eller rundt 3,75 kroner inklusive avgifter og nettleie.

Timen etter faller prisen til 2,36 kr/kWh.

Det kan altså lønne seg å starte tørketrommelen etter klokka 10.