– Nesten gratis strøm flere steder i landet

Strømprisene i Norge blir bestemt av den nordiske strømbørsen Nord Pool. De setter prisen én dag i forveien, for fem forskjellige områder i landet.

Akkurat nå er det stor forskjell på hva det koster for en kilowattime. Fra Midt-Norge og nordover har prisene vært nede i under 10 øre. Det er ti ganger mindre enn på Sør- og Vestlandet.

Stina Johansen er kommunikasjonsdirektør i Nord Pool. Hun sier det er to grunner til at prisen er billig fra Midt-Norge og nordover.

– Det er en bedre situasjon i vannmagasinene enn i Sør-Norge. I tillegg blåser det mye, spesielt nord i Sverige. Det gjør at de produserer mye vindkraft, som både Midt-Norge og Nord-Norge nyter godt av.

Stina Johansen i Nord Pool Foto: Nord Pool

Nesten gratis

– I morgen blir det en snittpris på 7,43 øre per kilowatt i Midt-Norge. Det er ekstremt billig.

Det sier Stig Tore Laugen. Han er konserndirektør i Trønderenergi, og påpeker at strømprisene er sjeldent lave nå.

– Mellom klokka 14 og 15 i morgen koster kilowatten rundt 3,3 øre, Så da er det bare å lade det du måtte ha, hvis du vil ha den laveste prisen.

Laugen sier grunnen til de lave prisene er det dårlige været. Det regner og blåser i Midt-Norge. I tillegg er forsyningslinjene til Sverige gode, og der produseres det mye vindkraft nå.

– I tillegg produserer vi mye vindkraft selv i Midt-Norge nå. Turbinene går for fullt. Også er vannmagasinene godt fylt opp.

Tilbud og etterspørsel

Når Nord Pool regner ut prisen på strømmen ser de på forskjellen mellom tilbud og etterspørsel. I tillegg handler det om hvor mye strøm som kan flyttes fra et området til et annet.

Det er nettopp dette som gjør at prisen kan variere ut ifra hvor i landet du bor.

– Det er begrensninger i nettet fra Midt-Norge og sørover, som gjør at kraften på en måte stopper litt opp, sier Johansen i Nord Pool.

Selv om det produseres masse strøm noen steder i landet, hjelper ikke det nødvendigvis på prisen helt andre steder.

– Vi har sett i hele 2021 at prisene har variert veldig fra Sør-Norge og nordover, sier hun.

Du kan få betalt for å bruke strøm

Hvis været fortsetter å være dårlig, eller bra, alt ettersom hvordan du ser på det, de neste dagene, kan det faktisk hende at enkelte kunder i enkelte timer kan få penger for å bruke strøm.

Grunnen til det er nettopp at strøm er ferskvare. Den må brukes til noe når den først er produsert.

– De neste dagene kan vi se at prisen enten blir 0 kroner per kilowatt, eller at du faktisk får igjen penger for å bruke strøm, sier Stig Tore Laugen i Trønderenergi.

Stig Tore Laugen i Trønderenergi Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Men ettersom man fortsatt må betale både elavgift og nettleie er det ikke noe vits i å se etter grønne tall i nettbanken.

– Når du betaler 3,3 øre, eller mindre for strømmen er jo det nesten gratis strøm. Påslagene får vi ikke gjort noe med, men spotprisen er ekstremt lav, sier Laugen.

– Skitværet er godt for noe

Det har vært en del nedbør i Midt-Norge de siste dagene. Enn så lenge har det kommet som regn de fleste steder, men det er rimelig å anta at snøen tar over etter hvert.

– Da får vi ikke nyttegjort oss av vannkraften på samme måte, før snøen smelter igjen, forklarer Laugen.

Han sier vindkraften kommer til å hjelpe veldig utover høsten og vinteren, siden det blåser mer på disse årstidene. Laugen mener vindkraften utfyller vannkraften godt i disse årstidene.