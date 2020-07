Arbeidsledigheten vil være høy i lang tid, sier LO og NHO

– Det å se over 400.000 permitterte og ledige gjennom denne krisen, det var så store tall så du mister jo nesten pusten, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i NRK P2s Sommerkvarter.

Han tror ikke ledighetskrisen som fulgte tett på koronapandemien vil være over på lang tid.

Nedstengningen av verden i mars sendte sjokkbølger i internasjonal og norsk økonomi. Norge opplevde også den verste ledigheten siden andre verdenskrig. I mars var i overkant av 300.000 helt arbeidsledige i Norge.

Rekordhøy ledighet i mars

Hvis man legger sammen helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkende på tiltak, ble nesten 450.000 nordmenn en del av ledighetsstatistikken.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 143 111 total 8 359 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 405 169 total 189 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Dette tallet har sunket i takt med den gradvise gjenåpningen av landet som begynte i mai. Navs ledighetstall for juni viser en arbeidsledighet på 272.400 ledige, en nedgang på 83.000 siden mai.

Altså var 9,6 prosent av arbeidsstyrken ledige i juni, mot 10,9 prosent i slutten av mars. Ser man bare på andelen av arbeidsstyrken som var helt arbeidsledige, er tallet 4,8 prosent i juni, mot 10,6 prosent i mars.

6 prosent ledighet ved årsskiftet

Gabrielsen har ikke tro på at ledigheten kommer til å synke til nivået før krisen inntraff.

– Jeg tror alle må være forberedt på at det kommer til å være konkurser både i kjølvannet nå og i tiden fremover som følge av både koronakrisen men også følgekonsekvensene av det. Det vi sa for en tid tilbake, våre økonomer, det var at vi må regne med en ledighet rundt 6 prosent ved neste årsskifte, sier Gabrielsen.

Ledigheten i Norge før krisen inntraff var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken – mer enn en tredjedel av dagens nivå.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum tror bedriftene vil være forsiktige med å ansette nye medarbeidere fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tror vi må se lenge etter et like lavt arbeidsledighetsnivå som før koronakrisen. NHOs prognose er en AKU ledighet på 7 prosent ved neste årsskifte.

Deler LO-sjefens syn

– Nøyaktig hvor høy ledigheten blir, det er vanskelig å si, så jeg vil ikke si at Hans-Christian tar feil og vi har rett. Men jeg deler hans syn om at vi står foran en krevende tid framover, også i arbeidsmarkedet, sier Dørum.

Dørum sier at investeringsetterspørselen har sunket, og vil fortsette å synke i tiden som kommer. Investeringsetterspørsel handler om hvor villige både bedrifter og husstander er til å investere i produkter de skal ha i minst et år.

Ser fremtiden usikker ut, mener Dørum man er mindre villig til å investere. Dette kan også prege arbeidsmarkedet:

– En ansettelse er en investering. Det koster å ansette folk, det koster å si opp folk, og det koster å lære opp folk. Hvis du er usikker på hvordan verden blir framover, vil du være mer tilbakeholden også med nyansettelser, sier Dørum.

Uenighet over permitteringsregler

Ifølge Dørum kan flere av de som nå er permitterte bli sagt opp i tiden som kommer. Både NHO og LO har tatt til orde for å forlenge dagens permitteringsordning til 52 uker. Det har også Ap og Frp.

Fra før har regjeringen har forlenget permitteringsperioden ut oktober, slik at bedriftene ikke betaler permitterte ansatte selv før i november.

Statsminister Erna Solberg har tidligere åpnet for at perioden kan forlenges ytterligere, dersom situasjonen på arbeidsmarkedet ikke forbedrer seg over sommeren.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier pilene peker rett vei, men at ledighetstallene er avhengige av verdensøkonomien og koronasituasjonen.

Pilene peker rett vei

– Vi har vært i en fase nå hvor man har stengt ned samfunnet på grunn av smittevernsfaglige råd, og vi er enda ikke der at man kan åpne helt opp. Vi åpner gradvis og prøver oss frem, også fremover så vil jo smittevern være det som er førende i oppstarten og åpningen av Norge, sier Einan til NRK.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier regjeringen vil jobbe hardt for å få ned arbeidsledigheten i Norge. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Deler dere i departementet Gabrielsens bekymring over ledigheten, eller er dette svartmaling?

– Det er ikke noen tvil om at vi har stor ledighet. Vi er inni en krise som mangler sidestykke. Så var det jo og sånn at før 12. mars hadde vi den laveste ledigheten på ti år, og det er klart den her regjeringen har erfaring med å få ledigheten ned. Vi kommer til å jobbe hardt for å få arbeidsledigheten fort ned, svarer Einan.