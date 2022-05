Arbeidsfolk som Arne skaper pensjonsbråk på Stortinget

Nye slag er i vente om det norske pensjonssystemet, og som før er frontene steile. Venstres Sveinung Rotevatn advarer regjeringen mot å lytte til krefter i LO som vil endre pensjonsreformen fra 2011.

– Pensjonssystemet vårt ble mer bærekraftig med pensjonsreformen, men det er ikke bærekraftig nok. Det er fortsatt for mange som går av for tidlig. Systemet er svært dyrt, og det blir opp til framtidige generasjoner å betale regningen, sier Rotevatn til NRK.

Venstres Sveinung Rotevatn er urolig for LO-krav som vil gjøre pensjonssystemet dyrere for staten. Da havner regningen hos dagens unge, sier han. Foto: Torstein Bøe

Striden står om de såkalte sliterne i arbeidslivet. Dette er arbeidsfolk i tunge yrker, der mange ikke har helse til å jobbe til de er nærmere 70 år. Problemet er at mange ikke har råd til å gå tidlig heller, fordi pensjonen etter reformen som Arbeiderpartiet initierte, er blitt for lav.

– Jeg har regnet på det. For meg er det et veldig stort tapsprosjekt å gå av som 62-åring, sier Arne Larsen, tillitsvalgt i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet til NRK.

– Urettferdig

Det omstridte prinsippet i pensjonsreformen heter «levealdersjustering». Det innebærer at alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull.

– Urettferdigheten ligger i at den har en omfordelende effekt. Fra de med tunge jobber som er nødt til å gå av tidlig fordi de ikke orker lenger, til de med høyere inntekter og lettere jobber som kan stå lenger i jobb, sier Larsen, som til daglig jobber ved Anora, tidligere Arcus.

-Et omvendt Robin Hood-prinsipp, sier Arne Larsen i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet til NRK. Foto: Yann Valerievich Belov

– Det er et omvendt Robin Hood-prinsipp, hvor man tar fra de som har lite og gir til de som har mye. Det er sosialt og klassemessig veldig urettferdig, fortsetter han.

Hensikten med pensjonsreformen som daværende statsminister Jens Stoltenberg kjempet fram, er å spare utgifter for staten og samtidig legge føringer for at den enkelte arbeidstaker skal stå lenger i jobb.

Men som NRK fortalte i forrige uke vil sterke krefter i LO nå endre reformen. Fagforbundets Mette Nord er særlig opptatt av å «tette hull» for slitere og uføre, som risikerer å få en mye mindre pensjon enn de ville ha fått med de gamle reglene.

– Når vi snakker om bærekraftig pensjon, handler dette også om den enkelte og ikke bare staten, sier hun.

Må kutte

Venstre og Sveinung Rotevatn er bekymret for signalene fra LO. For selv om Fagforbundet ikke vil rokke ved pensjonsreformens grunnprinsipp om levealdersjustering, frykter Rotevatn at det blir dyrt å «tette hullene» som Mette Nord snakker om.

– Det er selvfølgelig fristende å love mer til ulike grupper, men realiteten er at pensjonssystemet er generasjonssolidaritet. Da må man ha penger igjen, sier han og fortsetter:

– Alle grupper har bedre helse og lever lenger. For alle var det tyngre og tøffere på 60-tallet enn det er i dag. Det må også pensjonssystemet ta innover seg.

Venstre-profilen sier det heller ikke er lett å fastslå hvem disse «sliterne i arbeidslivet» egentlig er.

– Det beste eksempelet på det er jo AFP-ordningen, som LO hegner om med hud og hår. Alle skattebetalere betaler for denne ordningen, som kun kommer enkelte yrkesgrupper til gode. Blant dem er journalister og folk i finansbransjen, som knapt kan kalles slitere i arbeidslivet, sier Rotevatn.

Slår tilbake

Fagforbundets Mette Nord mener Venstre tar for lett på følgene som pensjonsreformen har for utsatte grupper i arbeidslivet.

– Det er skadelig for pensjonsreformens bærekraft å bare tenke på statens utgifter. Vi må også se nøye på hvordan reformen slår ut for våre medlemmer og deres mulighet til å få en pensjon de kan leve av, sier hun.

Fagforbundets Mette Nord mener pensjonsreformen som Ap kjempet fram og LO i sin tid sluttet opp om, har klare svakheter og hull som må tettes. Foto: Gorm Kallestad

Nord viser til at Venstre støttet beslutningen da Solberg-regjeringen gikk inn for å evaluere pensjonsreformen. I juni kommer sluttrapporten fra evalueringsutvalget, som ledes av Schibsted-topp Kristin Skogen Lund.

– Da er det synd at Venstre har snudd og ikke ønsker å se hva utvalget kommer fram til, men at partiet tvert om avfeier alt som kan bidra til å skape en mer rettferdig pensjonsordning, sier LO-toppen.

– Det er fint med en gjennomgang av pensjonsreformen og Venstre er for brede forlik, men fra vårt perspektiv er det overhodet ikke behov for å gjøre systemet dyrere enn i dag. Tvert imot. Det er dyrt nok for framtidige generasjoner fra før, svarer Rotevatn.

Strid på Stortinget

Når LO-kongressen treffer sitt pensjonsvedtak første uka i juni og evalueringsutvalget kommer med sin rapport noe senere samme måned, går startskuddet for en ny politisk debatt om det norske pensjonssystemet.

– Arbeiderpartiet holder fast ved hovedprinsippene i pensjonsreformen, men vi må være villige til å se seriøst på ordninger for de som ikke klarer å stå i jobb lenge nok, sier Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Tuva Moflag til NRK.

Tuva Moflag i Arbeiderpartiet er enig med Fagforbundet: Pensjonsreformen har uheldige sider for enkelte grupper. Foto: n637485

Men regjeringens budsjettpartner SV vil ikke bare ha justeringer i pensjonsreformen. Partiet, som satt i regjering da den ble innført, vil endre selve grunnprinsippet om levealdersjustering. SV mener dette ikke bare er nødvendig for å sikre en rettferdig pensjon for yrkesgrupper som må slutte tidlig, men også for yngre generasjoner.

– Det er ikke sånn at selv om vi er født i samme år, så lever vi like lenge. Det er et spørsmål om klasse og om hvordan liv vi har levd. Vi må endre systemet sånn at det ikke lenger er de som tar de tyngste løftene, som også må bære de største kuttene, sier fungerende partileder Kirsti Bergstø til NRK.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø vil endre prinsippet om levealdersjusteringer i pensjonsreformen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også i regjeringspartiet Senterpartiet er det stemning for å gjøre endringer i dagens pensjonssystem. Men prinsippet om levealdersjusteringer må ligge fast, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er åpen for endringer i pensjonssystemet for bedre å ivareta sliterne. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Men selv om det er bred enighet om levealdersjusteringen, så er det store levealdersforskjeller blant arbeidsfolk i Norge. Og staten har råd til å forbedre situasjonen for sliterne. Det sa Senterpartiet i valgkampen, og det gjelder også etter valget, sier han.