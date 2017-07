Når Ap-leder Jonas Gahr Støre i disse dager er på valgkampturné på Vestlandet, står tiltak for å få flere unge inn i arbeidslivet sentralt. I pressemeldingen som ble delt ut til journalistene i formiddag stod blant annet en «aktivitetsreform for unge» på listen over sju konkrete forslag:

De som er født i 1990 eller senere skal ikke gå på arbeidsavklaringspenger i mer enn to år. Det skal kombineres med en jobbgaranti. I siste instans skal kommunene plikte å stille med en arbeidsplass, noe kommunene blir kompensert for.

Forslaget ble lansert av Ap-ledelsen i februar i forkant av partiets landsmøte, men mange i partiet var skeptiske til å kutte i retten til arbeidsavklaringspenger. Saken endte med å bli en av få profilerte saker der partiledelsen gikk på et nederlag i salen.

MÅTTE RETTE: Pressesjef Camilla Ryste i Arbeiderpartiet måtte fram med korrekturpennen da hun ble gjort oppmerksom på redigeringstabben. Foto: Trude Bakke / NRK

Da pressemeldingen ble delt ut i Bergen morges fikk derfor Ap-folkene på stedet raskt spørsmål om AAP-forslaget hadde gjenoppstått på tross av landsmøtets vedtak.

– Dette var en redigeringsfeil. Landsmøtets vedtak om arbeidsavklaringspenger står fast, sier partileder Jonas Gahr Støre til NRK.

– Så det var ikke en «Freudiansk glipp»?

– Nei, dette var en redigeringsglipp, svarer Støre.

Støre understreker at det viktigste poenget, en aktivitetsreform for unge, står ved lag.

– Mange står utenfor arbeidslivet, det har blant annet vært en økning av unge uføre de siste årene på femti prosent. Her vil vi sette inn massiv innsats og i siste instans skal kommunene tilby en jobb tilpasset den arbeidsevnen den unge har, sier Støre.

Vil ha yrkesfagmilliard

Aktivitetsreformen er langt fra det eneste forslaget i Arbeiderpartiets tiltakspakke rettet mot unge i arbeidslivet. Partiet lover blant annet en «yrkesfagmilliard» over fire år for å styrke kvaliteten i yrkesfagene. Pengene skal gå til blant annet å:

Oppdatere utstyr slik at utdanningen blir mer relevant

Få på plass en ordning med praksistilskudd slik at mer av opplæringen kan tas i bedrift.

Øke lærlingetilskuddet til samme beløp som kostnadene for ett års yrkesfaglig opplæring på skole.

– Vi skal også engasjere næringslivet og legge til rette for at de skal ta imot fler, sier Støre.

Det offentlige skal for øvrig ta sin del av jobben gjennom blant annet følgende forslag:

Kommunene skal ha 2 læreplasser per 1000 innbyggere

Det offentlige skal der det er mulig stille krav om lærlinger i kontrakter og avtaler ved innkjøp.

Støre mener ett av de store temaene i valgkampen vil bli at opp mot 100.000 unge i dag hverken er under opplæring eller i arbeid.

– Yrkesfagene er en nøkkel i dette. Her har vi frafall, dårlige søkertall på en del linjer samtidig som vi trenger disse folkene i jobb. Derfor vil vi ruste opp, sier Ap-lederen.

Høyre hevder forslagene er gammelt nytt

LITE IMPONERT: Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) mener Arbeiderpartiet i valgkampmodus burde kommet med flere nye forslag. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) mener dagens regjering stort sett har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre mange av Arbeiderpartiets forslag når det gjelder yrkesfagene.

– De lanserer et krav om lærlingplasser ved offentlige anbud. Det innførte vi for to år siden, sier Asheim.

Han trekker også fram forslaget om økt lærlingtilskudd.

– Det har regjeringen økt seks ganger med over 20.000 kroner etter at det stod bom stille under den rødgrønne regjeringen, sier han.