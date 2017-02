Ap vil halvere støtteordning for unge

– Vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger (AAP) i fire år er det ingen grunn til. Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn, forklarer nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

Forslaget er en del av Aps utkast til nytt partiprogram for 2017–2021 som legges fram mandag.

I dag er makstid for Arbeidsavklaringspenger 4 år – Ap vil altså halvere makstiden til to år for de født i 1990 eller seinere.

Når reformen er gjennomført vil det bety at unge som i dag går på trygd - i morgen vil kunne være på jobb. Hadia Tajik, nestleder Ap

Kommunen plikter å finne jobb

Den andre delen av forslaget Arbeiderpartiet kommer med er en jobbgaranti som skal inntreffe når AAP-perioden på to år er over, Tajik forklarer hvordan de ser for seg at det skal løses.

– NAV vil få en forsterka plikt til å skaffe de unge arbeid, og i ytterste konsekvens er det kommunen som må stille opp med jobber som tilsvarer deres kompetanse og arbeidsevne.

– Men hva hvis kommunen ikke klarer å komme opp med noen jobber?

– I siste instans er det kommunen som må finne jobber. Det er flere type jobber som vil kunne være aktuelle: Det kan være innen kultur, idrett, park og anlegg eller ordinære kontorjobber.

– Men kan man ikke risikere at kommunene eser ut fordi de oppretter nye jobber for å oppfylle plikten sin?

– Nei, dette må være reelle jobber – og det må være ordentlig lønn.

Halvering for flere grupper

Ap ser for seg at halvering av perioden en kan få utbetalt AAP på sikt skal rulles ut til også å gjelde flere grupper, ikke bare de unge.

– Grunnen til at vi starter så avgrensa er at vi ønsker å gå skrittvis fram og gjøre de nødvendige justeringene underveis. Etter hvert vil ordninga også omfatte flere grupper, sier Tajik.

Arbeiderpartiet kaller selv forslaget de legger fram nå for «Aktivitetsreform for unge», Tajik ser for seg følgende resultater:

– Når reformen er gjennomført så vil det bety at unge som i dag går på trygd - i morgen vil kunne være på jobb.

Høyre-Frp-regjeringa har også diskutert endringer i AAP. I juli sendte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ut et forslag til endringer i AAP-ordningen på høring.

FORESLÅR KUTT I AAP: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har også foreslått endringer i AAP-ordningen, men vil bare kutte fra 4 til 3 år, mens Ap vil kutte til 2 år. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Regjeringa foreslår makstid på tre år, mens Ap altså vil korte ned til to år. Samtidig gjelder regjeringens forslag alle mottakere av AAP, mens Ap i første omgang vil kutte AAP-perioden for de unge - og på sikt for alle grupper.

Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram skal nå diskuteres i partiet og endelig vedtas på landsmøtet.