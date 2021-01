Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge skal få 3,6 millioner vaksinedoser fra Pfizer gjennom en EU-avtale. Foreløpig er bare om lag 40.000 doser levert.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol mener norske helsemyndigheter bør forsøke å skaffe mer vaksine, fortere.

– Vi har penger

– Vi burde absolutt vurdere egne avtaler, og kjøpe vaksiner utenom den avtalen vi har med EU, dersom det er mulig. Regjeringen må svare på hvilke muligheter vi har innenfor den avtalen vi står i nå. Vi har penger til å handle vaksine nå, så det burde vi absolutt, sier Kjerkol.

Kjerkol savner svar på når vi får vaksinert hele befolkningen. Hun får støtte fra et annet opposisjonsparti. Senterpartiets Marit Arnstad mener land som Canada, Israel, Storbritannia og Mexico viser at ting er mulig uten en avtale gjennom EU eller EØS.

Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– FHI antyder nå at oktober er tidspunktet for fullføringen av vaksinering i Norge. Og oktober er ikke holdbart for alle som betaler en så høy pris nå, enten det er næringsliv, eldre eller studenter. Og det står også i kontrast til det Høie sier om at sommeren er tid for fullføring av vaksine i Norge, sier Arnstad.

Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke er mulig for Norge å kontakte Pfizer eller andre vaksineprodusenter direkte og handle utenom EU-samarbeidet.

Fakta om hvem som får vaksinen først Ekspandér faktaboks I begynnelsen vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må først gis til dem som trenger den mest. Dette er prioriteringsrekkefølgen: 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer. Kilde: FHI

– EU-samarbeidet og avtalen vi har der innebærer at vi har en solidaritet, og da kan ikke hvert enkelt land gå på siden og konkurrere med hverandre og ødelegge for fellesskapet. Norge sonderte mulighetene for dette innledningsvis, men selskapene var lite interesserte fordi de ikke hadde kapasitet til å handle med enkeltland av den størrelsen Norge er, sier Høie.

Helseminister Bent Høie, her med tommestokk for å illustrere en meters avstand. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ap-Kjerkol mener det ikke er godt nok opplyst hva avtalen innebærer.

– Vi vet ikke hvor flaskehalsen ligger. Er det produksjonskapasitet, er det begrensninger i den avtalen vi er en del av? Arbeiderpartiet ønsker oss mer informasjon om avtalens innhold. Vi får samme informasjon som resten av befolkningen gjennom pressekonferanser og intervjuer med regjeringsmedlemmene. Vi håper Stortinget får bedre innsikt i hva avtalen egentlig innebærer, sier Kjerkol.

– Forsprang

Store land som Tyskland har skaffet seg et forsprang på doser, men Høie mener landet er i en særstilling

– De var tidlig inne og gikk inn som eiere i et av selskapene som en del av sin posisjonering. Det hører også med til historien at Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland var driverne i EU-samarbeidet. De startet og så overtok kommisjonen forhandlingen. Jeg var i direkte kontakt med min tyske kollega tidlig i sommer for å se om vi kunne være en del av den alliansen, men de ba oss fase oss inn med EU-landene, sier Høie.

Høie sier avtalen som vi har inngått sikrer oss langt flere doser enn vi trenger, hvis alle de syv produsentene som vi har avtale med får godkjent sine vaksiner.

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksine mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

– Vi har inngått en avtale som tilsvarer at vi kan vaksinere den norske befolkningen tre ganger, om alle de avtalene slår til. Det vil vi ikke ha behov for. Jeg mener vi er ganske godt dekket gjennom de avtalene vi har, sier han.

Helseministeren sier det kommer til å gå raskere enn det vi trodde for kort tid siden.

– Hvis alle godkjenningene går som planlagt, så regner vi med at risikogruppene er vaksinert innen begynnelsen av april. Det vil ha betydning for tiltakene. Så håper vi at hele den norske befolkningen som ønsker å vaksinere seg vil være vaksinert innen midten av sommeren, og først da kan vi leve mer som normalt, sier Høie.