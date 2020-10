– Dette er åpenbart regnestykket de ikke har villet bruke kalkulatoren på borte på Høyres hus.

Det sier medlem i næringskomiteen på Stortinget, Cecilie Myrseth, fra Arbeiderpartiet.

Søndag la Høyre frem regnestykket som viser at Arbeiderpartiet har kommet med løfter i milliardklassen til egne velgere de siste årene. Samtidig kom partiet med krav om at Arbeiderpartiet må si hvordan de skal betale regningen.

Høyre vil ikke gå i detalj på hvordan de skal dekke opp de 15 milliardene for å holde løftet om å fjerne formuesskatten.

Den forklaringen mener Myrseth at norske velgere bør få høre.

KREVER SVAR: Cecilie Myrseth (Ap) mener Høyre bør føle seg forpliktet til å gi svar på de samme spørsmålene som de avkrever svar fra andre. Foto: Pål Hansen / NRK

Beskylder Høyre for å ofre de svake

– Skal man kutte i skattene til de som har mest, må man jo betale for det. Med Høyre i regjering, er det de mest sårbare gruppene som har måttet ta regningen for de viktigste løftene, sier Myrseth.

Hun peker på at regjeringen har kuttet i støtte til:

Briller til barn.

Tannregulering til barn.

Brannskadde som trenger fysioterapi.

Bleier til inkontinente.

Stomi hos barn.

– Det er slik Høyre har jobbet for å få budsjettet til å gå opp. De gjør det til og med nå, midt i en krise. Det er skattekutt for dem som trenger det minst det går på, sier Myrseth før hun fortsetter:

– Nå må de vise hvem som skal være neste skatteoffer for å betale løftet om å fjerne formuesskatten. De må vise hvilke grupper som nå skal betale.

På Høyres egne hjemmesider står det blant annet dette om Høyres mål for formueskatten:

«(...) på lengre sikt fjerne formuesskatten.»

Høyre tilbakeviser kritikken

Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson i Høyre, svarer ikke på hvordan partiet skal dekke inn pengene fra formuesskatten. Han avviser imidlertid kritikken fra Arbeiderpartiet.

I en e-post skriver han:

– Støres utsendte tar helt feil. Det er ingenting vi i Høyre heller vil enn å snakke om hvordan vi skal fortsette å la vanlige arbeidstakere, pensjonister, barnefamilier, men også bedrifter i hele landet der folk har arbeidsplassene sine, få lov til å beholde litt mer av sine egne penger. Vi mener det er den beste måten å skape flere jobber og dermed mindre ulikhet på. Her skiller vi oss fra Jonas Gahr Støres Arbeiderparti, som uansett hva spørsmålet er, svarer «mer skatt». Det er det siste norske arbeidstakere og arbeidsplasser trenger skal vi komme oss ut av den økonomiske krisen koronaen har ført oss inn i.

AVVISER KRITIKKEN: Finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre mener kritikken fra Arbeiderpartiet er feil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Kapur mener regjeringen har fått til både skatteletter og bidratt til en bedre hverdag for svake grupper samtidig.

– Høyre i regjering har satt ned skatter og avgifter med 30 milliarder siden 2013. Det klarer vi samtidig som vi skaper en bedre skole, gjør helsekøene betydelig kortere, bygger vei og bane i hele landet i et historisk høyt tempo og styrker politi, forsvar og beredskap fra nord til sør og fra vest til øst. Jeg mener også Høyre i langt større grad enn Ap klarer å sørge for at tiltak for svake og sårbare grupper faktisk når de som trenger det mest. Vi har økt barnetrygden betydelig, gir gratis tid i barnehage til de med trang økonomi og kutter nå også i egenandelene til hundretusenvis av kronisk syke, skriver Kapur.