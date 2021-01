Ap, Sp, Frp og SV enige om tiltak mot importsmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ap, Sp, Frp og SV er enige om nye tiltak mot importsmitte.

– Vi har hatt en situasjon hvor flytrafikken økte fra desember og fortsatt er høy. Fordi landet har mye arbeidsinnvandring, sa Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet under en pressekonferanse på Stortinget i dag.

Erstatte testordning i kommunene

Partiene ber blant annet regjeringen om å fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunene 24 timer etter ankomst.

Og at det i det sikres tilgjengelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene, ved ankomst.

– Vi mener at regjeringen har vært for bakpå. Man har slept beina etter seg, etter hvert som smittetallene har økt. Vi har også sett at testplikten som ble innført fra 2. januar viste seg å være et system fullt av svakheter, sa Kjerkol.

Ingvild Kjerkol (Ap) under en pressekonferanse der Ap, Frp, Sp og SV er enige om ni forslag mot importsmitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sikre obligatorisk karantenehotell

Partiene ber også regjeringen om å sørge for obligatorisk karantenehotell for arbeidsinnvandrere betalt av arbeidsgivere. Hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll om disse.

– Med det første blikket vi har hatt på dette, så er det å slå inn åpne dører, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

– For dette er det regjeringen faktisk jobber med, har etablert eller holder på gjennomføre, sier Solberg.

I alt legges det frem ni krav.

Dette ber de regjeringen om:

Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner.

Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst.

Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.

Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon.

Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.

Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst.

Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser.

Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger.

Har flertall på Stortinget

– Dette er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført og er i samsvar med det regjeringen har vedtatt, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

– Det er veldig bra at Stortinget og regjeringen er enige om viktigheten av å få bekjempet importsmitten. Med denne tiltakslisten viser opposisjonen at de støtter den retningen regjeringen har lagt til grunn i kampen mot importsmitte. Når det gjelder styrking av test- og kontrollregimet, så er det et arbeid vi allerede har satt i gang, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Opposisjonspartiene, som sammen har flertall på Stortinget, ble mandag kveld enige om en rekke krisetiltak som skal vedtas i Stortinget tirsdag, skriver NTB.

Nå er altså opposisjonspartiene også enige om tiltak mot importsmitte.