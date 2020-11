Ap vil bruke én milliard på å gjøre det billigere å gå til legen

– Det er helt uhørt at Høyre-regjeringen midt under en koronapandemi vil gjøre det dyrere å bli sjuk. Det vil Arbeiderpartiet rydde opp i, sier finanspolitisk talsperson for Ap, Hadia Tajik, til NRK.

Torsdag presenterer det største opposisjonspartiet på Stortinget sitt alternative budsjett. Ap har flyttet på 8,4 milliarder, sammenlignet med budsjettet til regjeringen.

Henter én milliard fra formuesskatten

Kuttet i formuesskatten fra regjeringen på over én milliard tas ut. I stedet vil Ap bruke pengene på å få frikortgrensen ned til 2.460 kroner i 2021.

– I vårt forslag til statsbudsjett foreslår vi at folk får lettelser fra 700 kroner til 2.000 kroner gjennom endringer i egenandelstaket, slik at det for ganske mange flere blir billigere å oppsøke legehjelp og å kjøpe medisiner, sier Tajik.

Regjeringen la opp til å slå sammen dagens ordning med to egenandelstak til et felles tak på 3.183 kroner.

Rundt 1,1 millioner nordmenn ville få en ekstrautgift på opptil 723 kroner i året med den nye ordningen, mens 183.000 nordmenn ville spare 1.453 kroner.

Vil ansette flere i staten

Ap legger også opp til å hente 2,4 milliarder fra konsulentbruken som regjeringen har satt av penger til. Konsulentkontraktene mellom private aktører og staten løper gjerne over flere år.

– Vi vil bruke en stor del av pengene på heller å ansette folk i faste stillinger for å bygge opp fagmiljøer i det offentlige, sier Tajik, som vil bruke 1,2 milliarder på statlige ansettelser.

– Vil Ap hypotetisk terminere eller revidere konsulentkontraktene som løper for å flytte pengebruken til ansettelser i staten?

– Vi lager budsjetter vi ville styrt på. I regjering ville man også hatt muligheten til å planlegge for slike reduksjoner, god tid i forveien. Det ville iallfall en Ap-ledet regjering gjort, sier hun.

Høyre: – Vil ramme jobber i distriktene

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) i finanskomiteen mener Tajik kommer med lettvinte kutt som vil ramme distriktene.

– Det er ganske kritisk hvis de faktisk ønsker å strupe utviklingen av for eksempel digitale tjenester til næringsliv og innbyggere i hele landet, men jeg kan skjønne at slike generelle kutt er det Ap må ty til for å betale for løftene sine når de velger å la mesteparten av skattelettelsen som Støre kalte «unorsk skatteskandale», bli stående, sier han.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H). Foto: Trond Vestre / NRK

Soleim i likhet med Tajik at statlige oppgaver først og fremst skal løses av faste ansatte. Men han ser at etater har behov for spesialkompetanse og flere ressurser for å løse oppgaver i prosjekter i kortere og lengre perioder.

– Siden denne regjeringen har flyttet langt mer av statlige kontorer og jobber ut i distriktene enn det Ap noen gang klarte, vil slike kutt både ramme jobber i distriktene og utviklingen av digitale tjenester til de som bor der. Dersom alternativet er å ansette alle man har midlertidig behov for i faste stillinger, så er det et vanvittig misbruk av både økonomiske og menneskelige ressurser, sier han.

Ap vil også kutte 745 millioner kroner i kontantstøtten og fjerne 147 millioner kroner fra støtten til private barnehager. Deler av potten skal gå til gratis SFO, 2.900 nye barnehageplasser og flere barnehagelærere.

I tillegg fjernes HRS-støtten på 1,8 millioner kroner, og pengene skal gå til å styrke politiets arbeid mot hatkriminalitet.