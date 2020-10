Endrer frikortordningen – 1 million nordmenn må betale mer i egenandel

Regjeringen omtaler endringen av frikortordningen som en forenkling.

– Vi vil gjøre frikortordningen enklere for brukerne, og skjerme de som har høyest utgifter til helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, i pressemeldingen fra regjeringen.

Dagens ordning opererer med to egenandelstak.

Egenandelstak 1 (2460 kroner):

Omfatter utgifter til lege, psykolog, sykehusbehandling, laboratorier og røntgen og medisiner på blå resept.

Egenandelstak 2 (2176 kroner):

Omfatter utgifter til fysioterapi, behandling av tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser i utlandet.

Fra neste år foreslår regjeringen å slå sammen de to takene til ett felles egenandelstak på 3183 kroner.

Én million må betale mer

Regjeringen anslår at de 188.000 nordmennene som i dag når begge tak, vil spare 1453 kroner på den nye ordningen.

De som derimot når tak 1, men ikke tak 2, vil få en maksimal ekstrautgift på 723 kroner årlig. Dette omfatter 1,1 millioner nordmenn.

De som i dag ikke når noen av takene, vil være uberørt av endringen. Ifølge regjeringen dreier dette seg om drøyt 2,2 millioner mennesker.

I tillegg til at egenandelstaket justeres utfra forventet lønnsvekst, foreslår regjeringen et ytterligere påslag på 252 kroner. Disse ekstra pengene skal brukes til «ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling».

Av totalt 60 millioner kroner får kommunene 50 millioner og Hesledirektoratet 10 millioner for å utrede skjermingsordninger for de utsatte gruppene.

I Oslo har kommunen kjøpt inn frikort til innbyggere med høye utgifter og dårlig økonomi, men det er opp til hver enkelt kommune hvordan de vil bruke pengene.

– Dyrere å være syk

Fra talerstolen på Stortinget gikk Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug umiddelbart ut mot forslagene til endring av frikortordningen.

– Vi ser at det sendes en ekstraregning til syke mennesker som er dønn usosialt. Det rammer mest de som har minst, sier Listhaug.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkhol mener budsjettforslaget som helhet gjør det dyrere å være syk og billigere å være milliardær:

– Det er stygt gjort at de nå gjør det dyrere å være syk. I tillegg legger opp til en økning i taket på 250 kroner over den generelle prisstigningen. Det er en økt bør for de som trenger medisiner og behandling og er grunnleggende urettferdig, sier Kjekhol til NRK.

Finansminister Jan Tore Sanner avviser kritikken om at endringen er usosial.

– De som har de aller største helseutgiftene vil få lavere egenandeler med det forslaget vi har lagt frem. En del av oss andre må regne med å betale litt mer.

– Vi får også på plass en egen skjermingsordning som skal ivareta de mest sårbare. Blant annet slik Oslo har innført, sa Sanner i Stortinget.

Høie: Håper ikke Frp torpederer

Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Lilly Ann Elvestad sier til NRK at de i høringsrunden var positive til en sammenslåing av takene, forutsatt at egenandelstaket ikke økte.

– Den økningen som kommer nå er høy. Det er folk som allerede er syke som nå må dekke reduksjonene for de som når tak 1 og tak 2. Dette kommer vi til å følge videre, sier Elvestad.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at de er åpen for å diskutere med Frp om hvor høyt egenandelstaket på den nye ordningen bør være.

– Men jeg håper virkelig ikke at de torpederer denne betydelig forbedre skjermingen av de som har de virkelig store utgiftene, sier Høie til NRK.