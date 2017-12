Det er i forbindelse med #metoo-kampanjen at den tidligere stortingsrepresentanten og sentralstyremedlemmet i Arbeiderpartiet mener ting har gått til dels skeis for partiet.

– Det første de skulle ta fram er de som er seksuelt trakassert og hvordan man skulle støtte dem. I stedet fikk man en diskusjon om hvordan seksuell trakassering kunne misbrukes i en eventuell kamp om makt, sier Fossum.

Hun viser til flere medieoppslag den siste tiden der bruken av rykter om seksuell trakassering i interne maktkamper har vært diskutert i Arbeiderpartiet.

Omstridte diskusjonspunkter

Fossum trekker blant annet fram utkastet til et diskusjonsnotat om seksuell trakassering som først ble omtalt av DN. Notatet ble laget etter initiativ fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Flere av «punktene til diskusjon» vakte oppmerksomhet, blant annet:

Er det greit å bruke tidligere tilfeller av seksuell trakassering eller påstander om seksuell trakassering mot en person som innehar et tillitsverv eller søker et tillitsverv?

Hvis tidligere tilfeller/påstander om seksuell trakassering brukes for å oppnå andre ting enn at trakasseringen skal opphøre, hva gjør det med muligheten til å ta trakassering på alvor?

NRK vet at flere av stortingsrepresentantene til Ap reagerte på ordlyden. Punktene ble senere fjernet og notatet er ennå ikke sendt ut i partiorganisasjonen. Fossum mener skaden likevel er skjedd:

– Disse diskusjonspunktene bringer debatten over på feil banehalvdel når det jo er kvinnene som har blitt trakassert vi skulle støtte, sier Fossum.

Hun mener det å ha «feil fokus» i debatten kan få alvorlige konsekvenser.

– Det kan føre til at enkelte kvinner kvier seg for å si fra, og slik kan vi ikke ha det i Arbeiderpartiet.

– Men går det ikke an å ha to tanker i gang samtidig? At trakassering ikke er greit, men det er heller ikke bruken av rykter om trakassering i maktkamper?

– Det er veldig mange av oss som har sittet i valgkomiteene der maktmenneskene blir valgt. Jeg har aldri opplevd at rykter om seksuell trakassering har blitt brukt mot noen som skulle velges. Dette er en mini-problemstilling!

Kritiserer Huitfeldt og Stenseng

AVVISER KRITIKKEN: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet mener det er liten tvil om at partiet mener trakassering er et langt viktigere problem enn ryktespredning. Foto: Anne Lognvik / NRK

Fossum mener partisekretær Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt, leder av partiets kvinnenettverk, bærer et særlig ansvar for at de omstridte «kulepunktene» var en del av diskusjonsnotatet.

– Men dette har jo blant annet sentralstyret behandlet, så det er vel ikke bare Stenseng og Huitfeldt som har ansvaret for disse punktene?

– Partisekretæren og leder for kvinnenettverket har satt sitt stempel på dette. Det er normal saksgang, så da har de ikke gjort jobben sin. Å gjemme seg bak partiet går ikke, sier Fossum.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet har blitt forelagt sitatene til Fossum. Stenseng ønsket ikke å stille til intervju, men skriver følgende i en e-post:

– Vårt hovedbudskap knyttet til metoo har hele tiden vært å senke terskelen for å melde ifra. Vi tar alle henvendelser på alvor, og vårt viktigste hensyn er å ivareta de berørte.

Anniken Huitfeldt ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og viser til Stensengs uttalelser.