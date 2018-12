Ap om Venstres abortvedtak: – Urovekkende

«Venstre vil sikre kvinners rett til selvbestemt abort, og ikke gå med på noen endringer i dagens abortlov som medfører innskrenking i kvinners rettigheter», heter det i landsstyrevedtaket fra helgen.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol kaller formuleringen urovekkende.

– Det er litt av den samme retorikken som Erna Solberg har brukt når hun har forsvart at hun har åpnet for å innskrenke abortloven for å komme KrF i møte, sier Aps helsepolitiske talskvinne.

Abortloven og regjeringsforhandlingene Ekspandér faktaboks Under dragkampen om KrFs retningsvalg, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad at KrF ville kreve endringer i abortloven dersom de skulle i regjering.

KrF vil ha slutt på tvillingabort og fjerne paragraf 2c som åpner for abort etter uke 12. dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg svarte at Høyre åpner for å komme KrFs krav i møte, dersom de ønsket å gå inn i hennes regjering.

Erna Solberg mener dagens lov er diskriminerende «fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom».

Samtidig vil hun gi rett til senabort dersom fosteret ikke er levedyktig og instruere abortnemndene til å legge større vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon.

Kritikerne mener det uansett vil svekke kvinners rettigheter å fjerne paragraf 2c, fordi de da må begrunne valget om å ta abort med andre forhold enn selve sykdommen.

Kilde: VG, Erna Solbergs blogg, lovdata, NRK, NTB.

Kjerkol peker på at også statsministeren har sagt at Høyre ikke vil svekke kvinners rettigheter, selv om de åpner for endringer i abortloven. Ifølge Solberg vil kvinner som får innvilget abort i dag, også få det etter en eventuell lovendring.

– Det er vanskelig for meg å se forskjellen på det Solberg har sagt, og det Venstre nå sier i vedtaket fra landsstyret, sier Kjerkol.

FORSVARER 2C: – Arbeiderpartiet har ingen grunn til å frykte hva Venstre mener i den saken, sier stortingspolitiker for Venstre, Guri Melby. Foto: Siv Sandvik / NRK

Men ifølge Venstre-politiker Guri Melby har Arbeiderpartiet ingen grunn til bekymring. Hun sier det blir helt helt feil å tolke formuleringen fra landsstyret som at Venstre ikke lenger mener det er viktig å beholde dagens paragraf 2c.

– Venstre er klokkeklar på at vi ikke ønsker endringer i 2c, og at vi ikke ønsker endringer i abortloven som innskrenker kvinnens rett til å bestemme selv, sier hun til NRK.

Ikke noe ultimatum fra Venstre

Klassekampen skriver tirsdag at det opprinnelige forlaget gikk ut på at 2c ikke skulle endres. Ifølge Melby ville flertallet ha en annen formulering for å holde døren åpen for liberaliserende endringer, som utvidet grense for selvbestemt abort.

– Utelukker du at Venstre kan gå med på endringer i 2c i forhandlinger med KrF?

– Nå pleier ikke vi å gå inn i forhandlinger gjennom å stille ultimatum i mediene, men dette vedtaket viser at dette er en viktig sak for Venstre inn i forhandlingene. Vårt standpunkt er at vi ikke ønsker endringer i dagens abortlov, og dersom vi ser for oss endringer, så er det i en mer liberal retning som gir kvinnen enda mer selvbestemmelse enn i dag.

Kritisk til Solbergs løsning

– Er det aktuelt for Venstre å forhandle om endringer i paragraf 2c?

– Vi har sagt at vi ønsker å gå inn i forhandlinger med KrF, da må vi være villig til å diskutere alle saker. Men dette er en sak som er veldig viktig for Venstre, og som vi kommer til å stå hardt på at vi ikke ønsker endringer på.

– Solberg sier 2c kan endres, samtidig som kvinners rettigheter styrkes. Den er ikke du med på?

– Venstre synes at dagens paragraf 2c fungerer godt for dem som står i den krevende situasjonen det er, å få vite at de risikerer å føde et sykt barn. Vi ser ingen grunn til å gjøre endringer på det, og jeg har vanskelig for å se at de endringene som Erna Solberg foreslår oppleves som en styrking, det kan for mange også oppleves som en svekkelse.