Ap-fylkesleder: – En trykket stemning og stor bekymring i partiet

– Vi har god politikk og gode løsninger for arbeid, velferd og klima, men det kommer fortsatt ikke tydelig nok ut, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

NRK har kontaktet samtlige av Aps 14 fylkesledere, og fått svar fra 12 av dem.

Til tross for historisk lave målinger, er det ingen av dem som peker på den øverste ansvarlige – partileder Jonas Gahr Støre – når velgerflukten skal forklares.

Én av fylkeslederne åpner for enderinger i partiprogrammet.

Anniken Huitfeldt, leder i Akershus Ap, sier de ikke har diskutert endringer i partiledelsen. Men de vil diskutere mulige endringer i partiprogrammet til Arbeiderpartiet.

– I Akershus skal vi se om vi kan foreslå flere offensive grep. Vi har satt ned flere grupper som skal fremme forslag til landsmøtet, sier hun.

Pandemien er en årsak, mener Oslo-leder Frode Jacobsen.

JOBBE HARDERE: Vi må stå på, sier leder for Oslo Ap, Frode Jacobsen (t.h.), her sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Olav Juven

– Men også at andre partier som mener mye av det samme som Ap får velgernes stemmer i målingene, sier han og peker særlig på Senterpartiet og SV. Han mener dessuten at det ser ut til at Høyre får betalt som styringsparti.

– Vi må jo bare stå på og jobbe hardere, for landet trenger ny regjering med et sterkt Arbeiderparti, sier Jacobsen. Han mener at det alltid blir stilt spørsmål om ledelsen når et parti sliter.

– Er Støre riktig leder for Ap?

– Ja.

Ikke lenger størst

Det er en god stund siden Arbeiderpartiet kunne ta for gitt å være det største partiet. Et snitt av meningsmålingene i januar viser at både Høyre og Senterpartiet har større oppslutning, ifølge Poll of polls. NRKs egne målinger viser at særlig Senterpartiet stjeler tidligere Ap-velgere.

LES OGSÅ: Ydmykende start på valgåret for Støre

Flere av fylkeslederne peker på at Sp har klart å synliggjøre partiets politikk bedre enn Ap.

– Vi har falt mellom to stoler, sier Anita Ihle Steen som er fylkesleder for Innlandet Ap.

– Ap har sørget for flertall for regjeringens forslag i flere saker, mens Sp har klart å synliggjøre forskjellen – særlig når det gjelder sentralisering, sier hun.

Trykket stemning

– Det er selvsagt en trykket stemning og stor bekymring i partiet, sier Stein Erik Lauvås som er fylkesleder i Østfold Ap.

SPISSE: Leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås vil spisse budskapet. Foto: Ksenia Novikova

Han mener ikke det er noen grunn til å diskutere ledervalg i partiet nå og at partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet til våren er offensivt og godt. Men han ser potensialet for tydeligere kommunikasjon.

– Vi kan bli enda spissere og enda tydeligere i våre budskap, der har vi noe å gå på, mener han.

I Agder Ap er folk i ferd med å brette opp ermene, ifølge fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund.

– Både fagforeningene og medlemmene er fornøyde med programmet. Beskjeden fra medlemmene er å spisse budskapet slik at det når fram, sier hun.

INGEN LEDERDEBATT I AGDER: Medlemmene har tiltro til Jonas Gahr Støre, ifølge leder for Agder Ap, Cecilie Knibe Kroglund. Foto: Svein Sunddal / NRK

Hun mener Ap har et stort potensial, ikke minst blant dem som sitter på gjerdet.

Noen lederdebatt har det ikke vært tilløp til i Agder, ifølge Kroglund.

– Det er jo naturlig at folk lurer på hva som skjer når vi havner på 17,5 prosent. Men vi har en leder som er svært nærværende i organisasjonen. Alle kjenner ham og har tiltro til ham, både som statsmann og partileder, sier hun.

Løsningen er ikke å skifte ut treneren, mener hun.

– Det handler om hvordan vi framstår som et lag som er det tillitsbærende i befolkningen, tenker jeg.

Godt program

– Vi har et godt program som i større grad enn tidligere er et program for distriktene, der Ap har funnet tilbake til seg selv, sier Marte Mjøs Persen som er leder for Vestland Ap.

– Er det noen grunn til å ha en lederdiskusjon i Ap nå?

– Nei, det er det ingen grunn til. Støre vil bli en god statsminister, svarer hun.

Neppe reell lederdebatt

I Ap er det likevel mange som bekymrer seg over Jonas Gahr Støres popularitet, ifølge Takvam.

– Han er en leder det settes spørsmålstegn ved i Aps rekker. Men å bidra til en opprivende debatt om lederskifte før valget ser også Støres kritikere er det absolutt verste alternativ noen måneder før et avgjørende stortingsvalg.

OPPSIKTSVEKKENDE: – Det skal skje noe veldig oppsiktsvekkende hvis det kommer en reell lederdebatt før valget, sier NRK-kommentator Magnus Takvam. Foto: NRK

Takvam mener det skal skje noe veldig oppsiktsvekkende hvis det kommer en reell lederdebatt før valget.

– Det vil undergrave hele valgkampen for Ap. Deadline er valget, som vil avgjøre hva som skjer videre i partiet, sier han.

Må kjempe hardt

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, mener den samla linjen fylkeslederne har viser at de føler et felles ansvar for å styrke Arbeiderpartiet fremover.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng sier Ap ikke har klart å være et tydelig nok alternativ til høyreregjeringa. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Er det ikke nesten litt rart, at ingen viser til politikken eller partilederen som årsak til problemene?

– Situasjonen er alvorlig og vi må kjempe hardt fremover for å gjenvinne tapt tillit. Jeg opplever at fylkeslederne viser stort ansvar og at de er klare for den store jobben det er å mobilisere hele laget og legge ned innsatsen som skal til for å sikre et nytt flertall, skriver Stenseng i en e-post til NRK.

– Hvor farlig ville en lederdebatt være for partiet nå?

– Det er opp til landsmøtet å bestemme hvem som sitter i ledelsen, jeg opplever stor tilslutning fra organisasjonen om å samle laget og bruke all tid på valgkamp nå. De fleste ønsker debatt om politikk og valgkamp, og ikke om personer, mener Stenseng.