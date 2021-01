Ydmykende start på valgåret for Støre

Det er et uvanlig utslag av en stadig vanligere trend vi åpenbart må bli vant til:

Norge har tre jevnstore partier.

Og nå med Arbeiderpartiet på tredje plass.

I desember var Høyre størst, men Ap større enn Senterpartiet. Nå er Ap altså gått ned til tredjeplass, Høyre svekker ledelsen og Senterpartiet går frem til andreplass.

Det må være en ydmykende start på valgåret for Jonas Gahr Støre og hans parti.

Norstat-målingen for NRK og Aftenposten er tatt opp i romjulsuken. Den største endringen fra forrige måling er at velgerbevegelsen fra Senterpartiet til Høyre er større.

Dermed viser den hva mye av valgåret kan komme til å handle om:

Styrkeforholdet mellom Ap og Sp er vesentlig annerledes enn sist de satt i regjering.

Høyres «hovedmotstander», når man ser på velgervandringer, er Sp, ikke Ap.

Høyre taper 63.000 velgere til Senterpartiet samlet sett, hele 20.000 flere enn forrige måling. Høyre henter derimot velgere samlet sett fra Ap, 11.000 i tallet.

For Ap er det nå flere velgere som setter seg på gjerdet og flere som går til samarbeidspartiene (Sp 83.000, SV 32.000, Rødt 21.000 og MDG 15.000), som forklarer nedgangen fra forrige måling. Et lite lyspunkt for Ap er at partiet henter flere velgere fra Frp og Venstre, enn man taper til Høyre.

Det er selvsagt bedre for Ap å tape velgere til partier som ønsker regjeringsskifte, enn til borgerlig side, men denne måneden bidrar ikke Aps tap til å løfte Rødt og MDG over sperregrensen.

Den store faktoren som flytter velgere fra blå til rød side, og bidrar til regjeringsskifte, er uansett Senterpartiet.

Dette vil Ap merke om de to partiene skal danne regjering sammen. Sp vil ha mer makt og gjennomslag enn sist. For SV, MDG og Rødt er det heller ikke til å unngå at styrkeforholdet på rødgrønn side vil påvirkes av et Sp som er jevnstore med eller større enn Ap.

Dansen rundt sperregrensen

På denne målingen er både KrF, Venstre, Rødt og MDG under sperregrensen. Venstre er signifikant under sperregrensen.

Rødt måles under denne målingen, men godt over sist. På snittet av desembermålingene var KrF og Venstre under, mens Rødt og MDG var over.

Ser vi på de seks siste målingene NRK og Aftenposten publiserer, har KrF vært under sperregrensen fem målinger på rad. Venstre alle, MDG to og Rødt fire.

Miljøpartiet de Grønne og Rødt havner over sperregrensen på Norstats råtall, men vektes under.

Partibarometer januar 2021 Periode 28/12–2/1. 962 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,1 pp. Parti Endring −1,3 R 3,7 % −1,3 +1,9 SV 8,9 % +1,9 −1,1 AP 20,1 % −1,1 +1,1 SP 21,3 % +1,1 +0,3 MDG 3,9 % +0,3 +1,5 KRF 3,7 % +1,5 −0,2 V 2,5 % −0,2 −2,6 H 22,6 % −2,6 −0,3 FRP 11,3 % −0,3 +0,7 Andre 2,0 % +0,7 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Hovedbildet

Med unntak av KrFs fremgang på 1,5 prosentpoeng, er alle endringer innenfor feilmarginene.

Sp+Ap+SV får flertall med 96 mandat.

Både Venstre, KrF, Rødt og MDG er under sperregrensen.

Høyres mulige tilbakegang på 2,6 prosentpoeng og Rødts mulige tilbakegang på 1,3 prosentpoeng, er største enkeltendringer fra forrige måling.

Arbeiderpartiet

20,1 prosent er lik oppslutning som i januar 2018, da partiet var midt i håndteringen av MeToo-varslene mot daværende nestleder Trond Giske.

Råtallene fra Norstat, før den statistiske vektingen, viser at kun 18,4 prosent av respondentene svarte Ap. (Dette kan si mer om Norstats utvalg, enn Aps trend, men kan også vise at krisen for Ap er større og statistisk justeres mot et høyere valgresultat for fire år siden.)

Aps lojalitet er for andre måling på rad på kun 55 prosent.

For andre måling på rad setter mer enn 20 prosent av Aps 2017-velgere seg på gjerdet, totalt 162.000 velgere.

Senterpartiet

For tredje måling på rad, henter Sp betydelig flere velgere fra Høyre samlet sett. 29.000 i november i fjor er blitt til 63.000 i januar.

For andre måling på rad setter Sp ny bestenotering hos NRK/Aftenpostens målinger med tidsserier fra 2006.

Senterpartiet vektes svakt ned fra et råtall på 22,9 prosent.

Sps lojalitet (84 prosent) er noe svakere enn sist, men tilsiget av velgere fra andre partier altså større. Sp har soleklart best lojalitet av alle partiene.

Høyre

Høyre signifikant ned fra sine beste målinger i 2020. 22,6 prosent er på nivå med januar i fjor da partiet fikk 22,4 prosent i målingen vi publiserte før Frps regjeringsutgang og Covid19-nedstengningen i mars.

Høyre henter 11.000 velgere fra Ap og 16.000 velgere fra Frp.

Høyre har 108.000 velgere på gjerdet.

Øvrige partier