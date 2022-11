– Antonsen-saken handler om mye mer enn juss

Oslo statsadvokatembeter henla fredag saken mot komiker Atle Antonsen som gjelder hatefulle ytringer fremsatt mot Sumaya Jirde Ali 23. oktober i år.

I et Facebook-innlegg skrev Ali blant annet at Antonsen sa at hun var «for mørkhudet til å være her» under en bytur i Oslo. Hun anklaget ham for å ha tatt tak i henne og skriver at hendelsen har etterlatt henne i sjokk.

Antonsen har beklaget episoden.

VGs Shazia Majid synes det er rart at anmeldelsen ble henlagt. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Hva er «kvalifisert krenkende»?

Politiet hadde innstilt på at Antonsen skulle tiltales, men statsadvokat Ingelin Hauge mente det ikke var grunnlag for å si at Antonsens ytring var «kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.»

– Jeg tenker som de fleste andre at det er rart og reagerer med undring, sier VG-kommentator Shazia Majid til NRK.

Majid understreker at hun ikke har lest hele vurderingen til statsadvokaten og at det er vanskelig å si noe om det juridiske.

– Hvis intensjonen ikke var å være krenkende, er det da ok? Jeg tenker at dette åpner for en spennende debatt om hva som er «kvalifisert krenkende», sier Majid.

– Alt kan ikke reguleres av loven

– Dette handler strengt tatt ikke om hva som er straffbart eller ikke, men hvordan vi snakker sammen i samfunnet, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.

Hun mener man ikke bør overlate alt ansvaret til myndighetene med å avgjøre hva som er rasisme og hva som er lov å si og ikke.

Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening mener diskusjonene om hva som er greit må komme nedenifra. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi har en tendens i Norge til at vi vil at alt skal reguleres av lover og regler. Da hadde vi ikke hatt et liberalt demokrati med ytringsfrihet. Disse diskusjonene må komme nedenifra fra oss, sier Nybø.

Også Majid viser til at man på den ene siden har de juridiske definisjonene og på den andre holdningene og tankene som samfunnet er bygget på:

– Hvordan vi behandler hverandre og oppfører oss mot hverandre. Hva som gjør Norge til Norge og hva vi trenger i dette landet. Og det er i hvert fall ikke denne type hendelser, sier Majid.

Hun roser Ali for å ha vist mot og orket å bære belastningen med å fortelle sin historie.

– Jeg har den siste uken tenkt på hva jeg ville gjort i den situasjonen. Mange av oss bør tenke hva slags ansvar vi som ikke-minoritet har og hvordan vi skal møte dette. Det handler også om å si fra i kommentarfeltene og møte ord med ord, sier Nybø.

Varsler klage

Selv om saken nå er henlagt, kan beslutningen fra statsadvokaten klages til Riksadvokaten innen tre uker.

Statsadvokatens begrunnelse Ekspandér faktaboks Ved vurderingen av om det kan slås fast med nødvendig grad av sikkerhet at et straffbart forhold har skjedd, må det ikke bare slås fast at Antonsen rent faktisk har fremsatt utsagnet «du er for mørk til å være her». Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali. Uttalelsen må vurderes i kontekst til den umiddelbare situasjonen hvor den ble fremsatt, og partenes kjennskap til hverandres ståsted fra tidligere. Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke. Det samme gjelder situasjonen i etterkant. Verken ***** eller ***** har fått med seg at Antonsen skal ha bedt andre ta stilling til utsagnet. Min vurdering er derfor at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt. Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff etter straffeprosessloven §185 er oppfylt. Saken blir derfor å henlegge etter bevisets stilling. Jeg mener også at forholdet må bli å henlegge etter bevisets stilling ved vurderingen av straffeprosessloven § 266. Skyldkravet er forsett. Det kan ut fra den over nevnte vurderingen av forklaringene i saken ikke bevises at han har hatt forsett om å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.

NRK har gjennom Alis venninne Hasti Hamidi spurt om hun akter å klage på henleggelsen. Hamidi svarer at de foreløpig ikke vil kommentere saken.

Ben Mansour ved Antirasistisk Senter sa fredag at de kommer til å klage.

Antonsens advokat Marianne Klausen kommenterte henleggelsen overfor NTB fredag kveld:

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sa Klausen.