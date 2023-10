Ambassadør: – Noreg er meir kritisk til Israel enn andre europeiske land

Dette svarer utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på kritikken fra den israelske ambassadøren til Norge, Avraham Nir-Feldklein, 30. oktober:

Vi har tydelig fordømt Hamas’ grufulle terrorangrep mot Israel 7. oktober, og vi har uttrykt vår dypeste medfølelse med de som er berørt. Vi har også krevd at gislene som Hamas holder i Gaza løslates umiddelbart og uten betingelser.

Vi anerkjenner Israels rett til selvforsvar, samtidig som vi har vært helt tydelige overfor Israel at det må være forholdsmessighet mellom det militære (og politiske) målet man vil oppnå, som er å ramme Hamas, og skader på sivile og sivil infrastruktur. Vi er også klare på at militære operasjoner må skje i tråd med reglene i humanitærretten. Krigførende parter må ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig. Angrep på sykehus og helsepersonell, sivil infrastruktur og det å hindre tilgang til livsnødvendigheter gjennom en full blokade er for eksempel ikke i tråd med humanitærretten. Dette gjelder for alle parter i konflikten.

FN-resolusjonen som krever våpenstillstand og at nødhjelp må komme inn i Gaza, er en tydelig beskjed til folk i Gaza og til Israel om at vi bryr oss om liv og helse til befolkningen i Gaza. Norge og flere vestlige land var blant de 120 landene som stemte for resolusjonen. Vi erkjenner at resolusjonen ikke inneholder alle de elementene som vi ideelt sett skulle hatt med. Teksten er et kompromiss mellom ulike posisjoner, og da krever det at også vi viser kompromissvilje. Det viktigste med resolusjonen var å samle bred støtte for våpenstillstand og humanitær bistand til folk i Gaza.

Vi har en tydelig stemme fordi vi mener krigen har gått altfor langt, fordi vi ikke kan akseptere at flere tusen sivile blir drept, blant dem mer enn 4000 barn og fordi Hamas må løslate gislene de holder i Gaza. Vi engasjerer oss også fordi vi mener at det må finnes en vei ut av denne farlige voldsspiralen. 30 år etter Oslo-avtalen, tror vi fortsatt at en forhandlet to-statsløsning er eneste måten å oppnå varig fred og demokratiske rettigheter for både palestinere og israelere.

Vi frykter at krigføringen mellom Israel og Hamas kan bidra til å forsterke eksisterende geopolitiske skillelinjer, til økt friksjon i forholdet mellom vestlige land, arabiske land, land i sør og Russland. Denne krigen gjør verden mer utrygg for oss alle. Vi må gjøre alt vi kan for å stanse denne utviklingen og hindre en regional opptrapping. Vi er også bekymret for situasjonen for jøder i mange land. Flere steder har freds-demonstrasjoner utartet seg til å bli anti-israelske demonstrasjoner. Vi kan ikke tolerere at jøder i Norge og andre land føler seg utrygge på grunn av den israelske regjeringens framferd i Gaza.