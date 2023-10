Det israelske forsvaret (IDF) sier at det nå haster for palestinerne å evakuere den nordlige delen av Gazastripen.

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari ifølge nyhetsbyrået Reuters.

FN har tidligere sagt at det er umulig å evakuere så mange mennesker på så kort tid som Israel krever.

Det er om lag 2,3 millioner innbyggere på den svært tett befolkede Gazastripen.

Den siste tiden har israelske militære også bombet områder sør i Gaza.

Dette er områder der sivile palestinere fikk ordre om å evakuere til.

WHO advarer

Ifølge FN har alle sykehusene i den nordlige delen av Gaza fått beskjed fra israelske myndigheter om å evakuere.

LIV I FARE: Fra intensivavdelingen på Al Quds-sykehuset i Gaza. WHO sier at det er umulig å flytte pasienter herfra. Foto: AP

Verdens helseorganisasjon, WHO, er svært bekymret.

– Rapporten fra Palestinsk røde halvmåne om evakueringstrusler mot Al Quds-hospitalet i Gaza er svært bekymringsfull, sier lederen for WHO, Tedros Ghebreyesus, i en uttalelse på meldingstjenesten X.

Han understreker at det er umulig å evakuere sykehus som er fulle av pasienter, fordi det vil sette livene deres i fare.

Ghebreyesus sier videre at helseinstitusjoner alltid må beskyttes ifølge folkeretten.

Palestinsk røde halvmåne sier ifølge BBC at det ikke er mulig å flytte mange av pasientene på sykehusene.

Kamper nær sykehus

AFP melder at sykehusene på Gaza fortsatt skal ha flere tusen pasienter.

VIL HA SIKKERHET: Om lag 14.000 sivile har søkt tilflukt ved Al Quds-sykehuset. Foto: Reuters

I tillegg skal det skal være mer enn 117.000 mennesker som har søkt tilflukt i og ved sykehusene i håp om at de skal være sikrere der enn andre steder i området.

FN meldte søndag at det har blitt bombet nær tre av sykehusene på Gaza, og at det har ført til skade.

I en uttalelse heter det også at palestinske bevæpnede grupper har fortsatt å skyte raketter mot områder i Israel.

Israel har anklaget Hamas for å ha kommandosentre og annen militær infrastruktur i og under sykehusene, melder Reuters.

Israelske styrker rykker fram

Palestinere nord i Gaza rapporterer mandag morgen om kraftige israelske bombeangrep i tillegg til beskytning med artilleri. Det melder Reuters.

Det heter at israelske soldater støttet av stridsvogner fortsetter å rykke fram i området.

Israelske bulldosere kjørte i går inn i Gaza. Foto: AFP

Søndag kveld offentliggjorde Det israelske forsvaret bilder av stridsvogner på vestkysten av Gaza.

Det kan ifølge Reuters tyde på at de israelske styrkene vil forsøke å omringe Gaza by.

Det er nå to dager siden Israel utvidet angrepet på bakken.