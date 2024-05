Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 44 år gammel kvinne fra Portugal, kjent som Kate, ble lurt av en person som utga seg for å være den norske artisten Alexander Rybak på Instagram.

Kate og den falske Rybak kommuniserte over WhatsApp, og hun ble til slutt invitert til Norge.

Kate var av oppfatning av at hun var forlovet med og skulle starte et nytt liv med Rybak.

Da Kate ankom Norge, møtte hun den virkelige Rybak, som ikke kjente henne igjen.

Den falske Rybak hadde bedt Kate om penger flere ganger, og hun hevder å ha tapt rundt 13.000 euro etter oppfordringer fra ham.

Kate har også mottatt flere overføringer på tusenvis av euro fra forskjellige kontoer, og har overført større beløp via Bitcoin til kontoer den falske Rybak oppga.

Kate prøvde å anmelde saken til norsk politi, men fikk beskjed om at hun måtte anmelde i Portugal. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg ble brukt og forrådt, men jeg er ingen stalker, understreker Kate.

Hun er en kvinne på 44 år fra Portugal, som nylig reiste til Norge i den tro at hun skulle begynne et nytt liv hos sin forlovede, Alexander Rybak (37).

Rybak ble verdenskjent etter at han vant Eurovision i 2009 med låten «Fairytale». Han er vant til ulike henvendelser fra fans.

Men da Kate ringte på døren hans i Oslo, kjente han henne ikke igjen. Den norske artisten hadde nemlig aldri sett henne før.

– «Det er meg!» sa jeg. «Hva?» sa han. Det var som om gulvet forsvant under meg. Jeg forsøker å holde meg sterk, men hjertet mitt er knust, forteller Kate til NRK.

Den portugisiske kvinnen bruker kallenavnet Kate. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

– Hun ringte på som om det var en veldig selvfølgelig greie, og sa «Her er jeg!». Så jeg inviterte henne inn og hun viste meg hele chatten sin, sier Alexander Rybak og legger til:

– Det er ikke første gangen jeg hører at noen gir seg ut for å være meg.

Den ekte utgaven av artisten møter NRK sammen med Kate for å fortelle historien, og advare andre mot å tro ukritisk på folk som tar kontakt over nettet.

Økokrims råd for å unngå svindel Ekspander/minimer faktaboks Du må være forsiktig med å dele for mye informasjon om deg selv på sosiale medier og datingsider.

Dersom du blir spurt om å hjelpe andre økonomisk bør du rådføre deg med andre du kjenner og stoler på.

Du må aldri sende penger til noen du ikke har møtt.

Kontakt banken din og politiet dersom du er utsatt for svindel. Kilde: Økokrim

Svindelmetoden Kate og Rybak beskriver, kaller Økokrim «kjærlighetsbedrageri». Økokrim mener det er veldig sannsynlig at utfordringene med kjærlighetsbedrageri vil fortsette. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken.

Forelsket i et eventyr

For Kate begynte eventyret 27. mars 2023.

Hun forteller at hun lenge hadde vært fan av Alexander Rybak, og likte og kommenterte det meste han la ut på Instagram.

Så tok en Instagram-konto som utga seg for å være Alexander Rybak kontakt med henne på direktemelding. Personen takker for støtten og for at hun er en fan.

Alexander Rybak og Kate ved Akerselva i Oslo. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Etter hvert går Kate og «Alex» over til å kommunisere på WhatsApp. De melder hyppig og med en veldig kjærlig tone.

NRK har sett lengre utdrag av denne meldingsutvekslingen.

– I begynnelsen av det en normal tone, stort sett vennlig. Så gikk det over til «kjære», og etter det «my queen» og «my love», sier Kate.

Invitert til Norge

I starten sier «Alex» at han gjerne vil prøve å komme til Portugal. Men så blir Kate invitert til Norge.

Kate viser frem deler av meldingsutvekslingen med «Alex» der de omtaler hverandre i kjærlige ordelag. Han kaller henne «my love» og «my queen». Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Ifølge portugiseren tilbyr «Alex» seg å fly henne hit i sitt private fly. Men så er det problemer med forsikringen. Så hun kjøper selv billett til Oslo, og venter på at «Alex» skal hente henne på flyplassen.

Da han ikke dukker opp, melder hun. Han sier han dessverre ikke er i Norge likevel.

Kate forteller at hun da står på flyplassen uten penger, og etter hvert får hjelp av en fremmed til å booke et sted å bo.

Nok et bilde av en del av meldingsutvekslingen mellom Kate og «Alex», der hun har sendt ham lydmeldinger og forteller at hun står på flyplassen i Oslo. han spør om hun har noen kontakter med seg. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Etter å ha sjekket Rybaks bilder på sosiale medier, mener hun to dager senere å ha funnet ut hvor han bor, og ringer på.

Forlovet

Det er da en overrasket Rybak åpner døra.

– Jeg var en totalt fremmed for ham. Jeg forklarte, og han var veldig snill og hjalp meg. Jeg beklaget masse. Jeg er ikke gal, men jeg har vært dum, sier Kate.

– Hun var helt sikker på at hun hadde chattet med meg i et år og invitert henne til Norge. Jeg har aldri vært borti en så omfattende jobb før, forteller Rybak.

Kate og Alexander Rybak møtes for andre gang, her for å snakke med NRK om hva de har opplevd. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

På spørsmål om hvor lenge oppholdet i Norge skulle vare, svarer Kate:

– For livet. Jeg reiste for å være sammen med min forlovede. Dette skulle være en ny start og et nytt liv. Jeg har tro på og stoler på folk. Jeg var dum.

– Ikke dum, innvender Rybak.

– Men du har vel fått din første lekse. Og så lærer du av den.

– Det er en stor lærepenge, for den tukler til både mitt liv og ditt, sier hun.

Ba om penger

Ifølge Kate har den falske Rybak også bedt henne om penger ved flere anledninger. Første gang var forklaringen at han trengte penger til instrumenter til juleturneen.

– Hva tenkte du om at en tilsynelatende vellykket artist sa han trengte penger fra deg?

– Alle mennesker har problemer de ikke vil vise andre. Og jeg vet mange artister fikk problemer etter pandemien. Instinktet mitt er å stole på folk og tro de har gode intensjoner, sier Kate.

Bildet av Kates mobil viser et utdrag av chatten mellom henne og «Alex», der han sier at han har problemer med sin konto og derfor ber henne overføre ham 2750 euro. Han hevder han vil betale tilbake. Kate viser frem deler av meldingsutvekslingen der personen lagret som «Alex» viser sender henne kvittering for penger som er betalt inn til henne. Nok en del av meldingsutvekslingen. her snakker de både om frokost og om pengeoverføringer. «Alex» hevder Kate skal ha fått overført både 20.000 og 10.000 euro. Kate viser frem på mobilen et eksempel på et bilde «Alex» har sendt henne. Det er tatt fra Rybaks sosiale medier.

Hun hevder til NRK at hun totalt har tapt rundt 13.000 euro, omtrent 150.000 kroner, etter oppfordringer fra «Alex». Hun sier hun også har sendt «Alex» passinformasjonen sin, som angivelig skulle brukes til privatfly-registeret.

Fikk også penger

Hun hevder også at hun har fått flere overføringer på tusenvis av euro fra flere forskjellige kontoer.

NRK har sett kvitteringer på overføringer til Kates navn fra kontoer i blant annet Sverige, Slovenia, Kroatia og Italia. Summene varierer fra rundt noen hundre euro opp til 10.000.

Samtidig sier hun at hun har overført større beløp totalt via Bitcoin til kontoer «Alex» oppga.

– For meg er dette fryktelig. Jeg vil ikke at det skal skje med noen andre, sier Kate.

Kate spør Alexander om hun kan få hjelpe ham med å rette på håret før NRK skal ta bilder. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Hun oppgir at hun prøvde å anmelde saken til norsk politi, men at hun der fikk beskjed om at hun måtte anmelde i Portugal.

Da NRK snakker med henne noen uker etter at hun har kommet hjem til Portugal, sier hun at politiet der kun vil etterforske svindel-delen av saken og ikke identitetstyveri.

Ifølge Kate begrunner politiet dette med at hun frivillig har latt seg lure og gitt fra seg personlig informasjon.

Statsadvokat i Økokrim Anne Allum har fått en beskrivelse av Kates historie av NRK og kommenterer på generelt grunnlag.

– Dette er svindel som kan ligne på «kjærlighetsbedrageri». Det er en form for bedrageri som spiller på menneskers ønske om å hjelpe andre, vise omsorg eller å bli elsket, sier hun.

Et pressebilde av statsadvokat Anne Allum i Økokrim. Foto: Økokrim

Der bruker svindleren god tid på å etablere en relasjon til offeret. Forespørselen om penger begynner ofte med små beløp, som gradvis blir større.

– I flere tilfeller utnyttes også fornærmede som pengemuldyr. Med det menes de som mottar penger fra én person og overfører dem videre til en annen, enten digitalt eller som kontanter, mot betaling, sier statsadvokaten.

Hele svaret fra Økokrim Ekspander/minimer faktaboks Dette er svindel som kan likne på «kjærlighetsbedrageri». Det er en form for bedrageri som spiller på menneskers ønske om å hjelpe andre og vise omsorg, eller å bli elsket.

Ved denne typen bedrageri etablerer kriminelle en relasjon til fornærmede over lengre tid før svindelen gjennomføres.

Ved å bruke god tid på å bygge relasjonen opparbeides større tillit, noe som ofte reflekteres i totalbeløpet den fornærmede bedras for.

Gjerningspersonene er profesjonelle og kyniske.

I Økokrims siste trusselvurdering, sa vi at det er meget sannsynlig at utfordringen med kjærlighetsbedrageri vil vedvare.

Ved denne typen bedrageri oppstår ofte kontakten på datingsider eller via ulike applikasjoner, men også på spillplattformer og i sosiale medier.

Gjerningspersonene oppretter falske profiler hvor bilder gjerne er stjålet fra reelle personer, og portretterer seg selv i mange tilfeller som militære, leger eller fra en organisasjon som for eksempel FN. Dekkhistorien er at de er utstasjonert i en krigssone.

Ved hjelp av sosiale medier og regelmessig tett kontakt i private kanaler, bygges det opp en historie som legger opp til at offeret skal sende penger.

Etter hvert opplever «kjæresten» ulike utfordringer og trenger penger for å betale seg ut av disse problemene. Beløpene er gjerne små i begynnelsen, men øker etter hvert.

Fornærmede er som regel kvinner i alderen 50–80 år som har profiler i sosiale medier eller på dating-sider.

I flere tilfeller utnyttes også fornærmede som pengemuldyr. (Med pengemuldyr menes de som mottar penger fra én person og overfører dem videre til en annen, enten digitalt eller som kontanter, mot betaling.) Kilde: Anne Allum, statsadvokat i Økokrim

Hun opplyser at politiet i fjor registrerte 24 millioner kroner som tap knyttet til kjærlighetsbedrageri.

Vil advare

– Dessverre er ikke dette spesielt lenger, sier Rybak.

Han håper det å fortelle historien kan gjøre folk mer bevisst på nettsvindler og falske identiteter.

Han sier han flere ganger har fått høre fra andre at de tror noen utgir seg for å være ham. En av disse hadde chattet med en falsk Rybak i flere måneder.

Han har aldri politianmeldt disse falske kontoene.

– Alle må ta ansvar og være forsiktige når noen tar kontakt over nettet, sier artisten.

Rybak viser Kate rundt ved Akerselva. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Kate bruker noe sterkere ord i sin oppfordring:

– Ikke stol på noen! Vær forsiktig! Jeg vet at det er en farlig verden med farlige personer, men jeg er en person med mye tillit.

– Det er kjipt når man tror man kjenner noen, og de viser seg å være djevelen. Men jeg synes ikke et par slemme personer skal ødelegge for folk. Jeg synes ikke vi skal la frykt styre livene våre. Sier Rybak og legger til:

– Det er forskjell på å være redd og være forsiktig. Vi må fortsette å være snille mot folk.

NRK kjenner Kates fulle navn, men har valgt å omtale henne ved hennes engelske kallenavn i denne artikkelen.