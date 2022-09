Advarer mot ny BankID-svindel: – Ikke følg SMS-lenker

Magnus Nilsen (28) hadde vært på biltur da han så de to SMS-ene.

«Din BankID er nå sperret» sto det, etterfulgt av en lenke til en nettside. Han har opplevd lignende tidligere, og skjønte fort at lenken «bare var tøys».

– Men med tanke på at BankID på mobil skal legges ned og fjernes er det viktig å få dette ut til folk og si ifra at dette er svindel, rett og slett, sier Nilsen til NRK.

Magnus Nilsen (28) var på biltur da han fikk svindelmeldingene. Foto: Magnus Nilsen

Selv trykket han dermed aldri på lenken. Men han er redd andre kunne funnet på å gjøre det.

– Det er mange som er godtroende, og åpner lenker og oppgir informasjon. Mange er såpass redde for sin økonomi og identitet at når de får sånne meldinger må de gjøre noe raskt for å få det fiksa, sier han.

10 tips som kan avsløre svindel Ekspandér faktaboks Svindel bygges på virkemidlene tillit, frykt eller fristelser. Vær ekstra på vakt mot henvendelser som spiller på dette, enten de kommer på e-post, SMS eller telefon. Svindelforsøk kjennetegnes ofte ved at de ber deg gjøre noe og det haster å gjøre det. Vær ekstra på vakt når du blir bedt om å skylde deg å gjøre noe. Ta en pause, les gjennom en gang til og sjekk i en annen kanal om henvendelsen er ekte. Mottar du en utpressingstrussel – klipp ut deler av trusselteksten og lim den inn i en søkemotor på nett. Ofte får du treff der som gir deg svar på om det er en masseutsendelse og derfor en falsk trussel. Vær på vakt mot alle forsøk på å skulle oppgi kortinformasjon eller personlige opplysninger i bytte mot noe annet, som en ny telefon, en konsertbillett eller en pengesum. Ingen seriøse aktører der du har en konto eller annen innlogging, som Netflix, Skatteetaten eller banken din, vil sende deg en lenke som de ber deg klikke på for å komme til profilen din. Ikke bruk slike lenker. Gå alltid inn på deres hjemmesider for å logge deg inn på brukeren din. Virksomheter bør ikke bruke tjenester som ikke tilbyr totrinnsbekreftelse for pålogging. Virksomheter bør benytte DMARC eller tilsvarende for å hindre å bli misbrukt til utsending av spam eller svindel-e-post. Ha gode rutiner for sikkerhetskopiering og oppdatering av operativsystem og programvare. Har du mistanke om at e-posten du mottar er falsk, sjekk at avsenderadressen er riktig stavet. Sjekk også adressen til eventuelle lenker i e-posten ved å holde musepekeren over. Ser den ok ut? Mange falske e-poster er masseutsendelser som starter med «kjære kunde» eller lignende. Begrens mengden svindel-e-post du får. Bruk ulike e-postadresser til ulike formål og tren opp spamfilteret ditt. Kilde: nettvett.no

– Ikke følg lenker

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID er klokkeklar på at SMS-ene er svindel.

Selskapet sender nemlig aldri ut SMS med lenke. Og de sender ikke SMS når BankIDen blir sperret.

– Det er bare å gjenta: Ikke følg SMS-lenker på den måten der. Hvis du lurer på rundt din BankID så kan du logge deg inn i nettbanken og se at alt er i orden, sier Steinsland til NRK.

Denne uka begynte utfasingen av BankID på mobil. Fra nå av skal brukere bruke ulike apper, avhengig av banken de tilhører, for å logge inn på tjenester med personsensitive opplysninger.

1,1 millioner mennesker er nå i gang med BankID på app, ifølge kommunikasjonssjefen.

Steinsland sier flere har opplevd oppstartsproblemer som følge av forflytningen fra mobil til app. Det tror hun svindlerne utnytter.

Utnytter endringer i BankID på mobil

– Det er ikke så rart det. Halve Norge skal bytte metode fra BankID på mobil til apper, så nå er det mange som flytter over. Og da er det naturlig at svindlerne syns det er en god timing å utnytte den situasjonen.

Hvis du har trykket på en slik lenke, eller delt BankID-informasjon med aktører som ikke burde ha den, sier Steinsland du bør kontakte banken, og skifte passord så raskt som mulig.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet har ikke hørt om akkurat denne SMS-svindelen før. Men han påpeker at det blir en stadig vanligere metode.

– Det er flinke svindlere som er ute og går, og selv årvåkne forbrukere kan bli lurt, sier han til NRK.

Også Jensen tror svindlerne følger med på hva slags endringer som skjer i forbrukersektoren, og tilpasser seg deretter.

– Svindlerne er jo kreative

Da skattebetalende nordmenn ventet på skattemeldingen i vår, fikk flere SMS med beskjed om at skatteoppgjøret var klart.

Lenken i SMSen tok deg til en nettside som var nesten identisk med Skatteetaten sin. Både Skatteetaten, banker og politi gikk den gang ut for å advare.

Jorge Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Stig Jaarvik / nrk

– Svindlerne er jo kreative og finner på mange måter å lure folk. det er klart at når de lager en sånn SMS nå er det fordi bank id er i ferd med å gjennomgå endringer, sier han.

Fagdirektøren tror SMS-svindlene florerer fordi det er vanskelig for svindlerne å bli tatt.

– De er jo ikke amatører, de er ganske profesjonelle. Det er synd at de ikke blir rettslig forfulgt tyngre enn hva de blir. Det virker som det er liten sjanse for å bli tatt, og det er vel grunnen til at dette dukker opp igjen gang på gang.

ID-juristens svindel-råd Ekspandér faktaboks 1. Varsle bankene om at du har blitt svindlet 2. Endre alle passord og sperr BankID og/eller kredittkortet ditt 3. Anmeld forholdet til politiet 4. Sjekk om du er forsikret mot ID-svindel 5. Registrer kredittsperre 6. Sjekk gjeldsregisteret 7. Be bankene om informasjon 8. Følg nøye med på at posten kommer som normalt Kilde: id-juristen.no

Er du uheldig og trykker på lenken, oppfordrer Jensen til å gå inn på nettsiden id-juristen.no for råd. Bak nettsiden står blant annet UiO, flere rettshjelpsorganisasjoner og Forbrukerrådet.

– Der er det en oversikt over hva du skal gjøre, og dine plikter og rettigheter. Ellers så er det å ta kontakt med banken når du innser at du har blitt lurt. Så vet vel alle at du skal sperre konto og kort.