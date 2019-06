I sentrum gikk elever i tog med hjerteplakater for å markere sin støtte til familien, som lørdag ble pågrepet før en tvangsretur.

– Dette er en «hjertemarsj», ikke noen form for demonstrasjon eller politisk protest. Vi er her egentlig bare for å anerkjenne det faktum at dette er en familie som har fått livet sitt snudd på hodet, sier Herman Solaas, medlem i elevrådet ved Thora Storm videregående skole.

– Vi vil vise solidaritet og overfor dem, og vise at vi støtter dem.

Solaas sier at de fleste elevene ved Taibeh Abbasis skole deltok i dag. Hun er det mellomste av tre søsken som har bodd i Trondheim inntil nylig.

Elever demonstrerte med hjerter for Abbasi-familien i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Fantastisk

Ved Strinda videregående skole, der lillebror Ehsan Abbasi (16) har vært elev, var ansiktene til elever og lærere preget av smil.

Kontrasten til stemningen mandag var påfallende. Da var både ungdom og voksne preget av nyheten om tvangsretur, at mor ble uttransportert i bevisstløs tilstand og at barna ble splittet fra sin mor.

– Det er fantastisk at de kommer tilbake. Det er nesten som å miste elev, eller vi har jo mistet en medelev, og så får vi høre at han kommer tilbake, sier Lars Gynnild Berg.

– Det er strålende, sier Vegard Skjervold. Han tror det må ha vært en skremmende og følelsesladd opplevelse for medeleven å nesten bli sendt til Afghanistan, et land Ehsan Abbasi aldri har vært i.

Elevrådsrepresentantene Lars Gynnild Berg og Vegard Skjervold ved Strinda videregående skole sier Abbasi-saken skaper stort engasjement ved skolen. Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

De to skal holde tale for medelevene under skoleavslutningen på torsdag, og både elever og lærere var mandag i villrede om hvordan det kunne ble en festlig anledning.

Rektor ved Strinda videregående synes det var fantastisk å våkne til nyheten om en retur.

– Ja, jeg ble veldig glad og lettet over at saken har tatt den vendingen den har.

Tror familien får komme til Trondheim

Støttegruppa til familien, kjæresten til Yasin Abbasi, Gabriele Rocyte, og familiens advokat, Erik Vatne, signaliserte i natt at familien i første omgang blir transportert til Oslo.

Vatne kalte i natt utsendingen av familien for en «total fiasko». Nå forbereder han seg på at de kommer tilbake, og han erfarer at barna vil få reise videre til Trondheim.

– Det vil være mulig slik jeg ser det, sier Vatne.

Han venter barna til Gardermoen i ettermiddag. Der vil de bli møtt av folk de kjenner før de får dra på sykehus for å gjenforenes med sin mor. Deretter mener advokaten at de kan dra videre til Trøndelag når de måtte ønske det.

Rektor håper Ehsan Abbasi får ta del i skoleavslutningen ved Strinda videregående skole på torsdag, hvis han orker. Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Medelevene i Trondheim håper barna på 22, 20 og 16 år slipper å sitte i interneringsleir på Trandum og at de får komme hjem.

– Jeg føler det er mest riktig at han får komme tilbake til der han faktisk bor og har bodd i flere år nå, sier Lars Gynnild Berg.

– Jeg håper virkelig at han blir sendt til Trondheim slik at vi får ha han på avslutning her på torsdag. Vi vil gjerne ha han her som en del av skolen når vi starter året og når vi avslutter året, sier Vegard Skjervold.

Advokat Erik Vatne forventer at det er et team som tar imot Abbasi-barna og følger dem opp fysisk og psykisk når de ankommer Norge. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Avslag på opphold

Familien har bodd i Norge siden 2012 og oppholdstillatelsen ble inndratt i 2014. Fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018.

– Dette er en familie som fikk opphold i Norge fordi de ikke hadde noe mannlig nettverk i sitt hjemland. Så dukket ektemannen opp, og de fikk tilbakekalt sitt opphold. Dette er flere år siden, sa justisminister Jøran Kallmyr i Stortinget mandag.

Norsk rett og UDI fester ikke lit til at familien ikke har noe nettverk i Afghanistan. Familien vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten og Høyesterett avviste deretter en anke. Utlendingsdirektoratet mener mor ikke kan anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet, og at hun derfor ikke oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse i Norge.

Både Une Bastholm fra MDG og SVs Lars Haltbrekken rettet kraftig kritikk mot regjeringens håndtering av saken i går. Venstre tok til orde for å reforhandle deler av Granavolden-erklæringen.

Større markering på onsdag

Både rektor og medelever innser at det er høyst usikkert hva som vil skje med Abbasi-familien videre.

– Vi håper saken her ender med at de faktisk får bo i Trondheim. De er en del av vårt lokalsamfunn, de er en del av vår skole og jeg synes de har en rett til fortsatt å være det, sier Vegard Skjervold i elevrådet.