En ny rapport om arbeidskriminalitet avdekker at bilvaskebransjen preges av useriøse aktører. Dette til tross for at bilpleiebransjen har vært hyppig kontrollert av myndighetene de seneste årene.

Denne campingvognen var overnattingssted for ansatte ved et bilpleieverksted. Den sto klemt mellom bildekk og avfall. Det var ingen brannvarsling eller innlagt vann. Foto: Politiet

– Vi har gjort oppdagelser av både trygdesvindel, brudd på arbeids- og lønnsvilkår, skatteunndragelser og utnyttelse av sårbare mennesker, sier leder for Arbeidslivskrimsenteret i Oslo Olav Norheim.

Rapporten bygger på kontroller av 37 virksomheter innen bilpleie, som ble gjennomført i Oslo og Akershus i fjor. Den er utarbeidet av A-krimsenteret, som er et samarbeid mellom politiet, skatteetaten, Nav og arbeidstilsynet.

Funnene vekker uro.

– Vi ser en del aktører som er kjent fra før. En god del har blitt dømt for forhold knyttet til arbeidslivskriminalitet og driver fortsatt med det, sier han.

Såkalt «stråmannsvirksomhet» og konkurskriminalitet er også noe de har registrert.

– Vi ser knytninger til både hvitvasking og narkotika. Noe vi synes er særlig alvorlig er at man bruker lovlig næringsliv til andre kriminelle forhold, forteller Norheim.

ARBEIDSTAKERE: – Vi ser ofte at det er utenlandske arbeidstakere som ofte utnyttes, sier Olav Norheim, leder for a-krimsenteret i Oslo. Foto: Margret Helland / NRK

Svart arbeid

Hovedorganisasjonen Virke, som representerer den norske bensinstasjonsnæringen, anslår at det vaskes biler svart for rundt 200 millioner kroner årlig.

Det bekymrer. De frykter det kan gå utover bedriftene og arbeidsplassene til de seriøse aktørene.

– I ytterste konsekvenser kan det føre til at færre har en trygg og sikker jobb å gå til. At flere bedrifter må legge ned sin virksomhet, som er det siste vi ønsker i denne perioden vi er i nå, sier leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman.

Virke er redd medlemmer mister omsetning til de useriøse aktørene. De opplever at de blir kjørt hardt på pris og at de får en konkurranse som ikke er rettferdig i markedet.

– Det skal være riktig pris på bilvask og forbrukerne skal selvfølgelig gis en god pris, men markedsprisen kan ikke ligge så lavt at det ikke overholder myndighetenes krav til bilvask, sier Winkelman.

BEKYMRET: ​​​​​​​ – Vi ser at miljøkravene ikke blir overholdt blant useriøse aktører. Foto: Olav Døvik / NRK

Blant hovedfunnene i rapporten er: Ekspandér faktaboks I 68 prosent av virksomhetene er minst én av aksjonærene eller rollehaverne tidligere straffedømt i hovedsak for arbeidslivskriminalitet. 40 % av aksjonærene og rollehaverne har også vært involvert i én eller flere konkurser hvor det er funnet lovbrudd.

Uten unntak ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. For 43 % av virksomhetene var bruddene gjentakende, og flere regnes som grove (i hovedsak brudd på håndtering og merking av kjemikalier, innholdet i arbeidsavtalene, mangel på timelister, arbeidsplan og manglende overtidsbetaling).

I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller fått innberettet lønn. I 65 % av virksomhetene har man informasjon om at det kan være utbetalt svart lønn.

Ved ca. 20 % av virksomhetene var én eller flere som mottok NAV-støtte i arbeid. Det er også funnet flere ansettelsesforhold som fremstår som fiktive.

I nær 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene er det avdekket underrapportering av omsetning og avvik i kontantomsetningen.

40 prosent av virksomhetene i Oslo manglet enten utslippstillatelse, hadde ikke oljeutskiller eller leverte ikke vannprøver – og forårsaker slik en stor miljøbelastning gjennom utslipp av forurenset vaskevann til kommunalt nett eller til sjø, vann eller grunn. Kilde: A-krimsenteret i Oslo

Godkjenningsordning

Virke har over tid stil krav om at myndighetene etablerer en egen godkjenningsordning for bilvask. Lik den Arbeidstilsynet har for renholdsvirksomheter.

– En slik ordning vil gjøre det enkelt for forbrukerne å få orientert seg i markedet. En oversikt over de seriøse aktørene samtidig som det vil gjøre det vanskelig for de useriøse aktørene å få beholde sin posisjon i markedet, sier han.

Han håper regjeringen legger til rette for denne godkjenningsordningen fra 2021.

Tungmetaller og veistøv

Virke mener det er to funn i rapporten som er spesielt alvorlig.

– Det ene er at det utnytter arbeidskraft. Det er gjerne mennesker som har en utenlandsk bakgrunn og som er i en sårbar situasjon, sier han.

Det andre er strengt miljøkrav som ikke blir overholdt.

– Her investerer bransjen gode miljøkrav som vi ser at de useriøse aktørene gir blanke i. Det fører til urimelig kostnadsulempe for de seriøse aktørene, sier han.

Blant virksomhetene som ble kontrollert i Oslo hadde over 40 prosent mangler.

– Det er tungmetaller, partikler fra veistøv og olje til avløpsvann. Disse utslippene må deponere på et godkjent sted for at vi skal være sikre på at det ikke havner i naturen. Havner det i naturen kan det skade dyr- og planteliv. Det kan gjøre uopprettelige skader, sier han.

RISIKO: Beholdere med spillolje stående utendørs. Foto: Politiet

– Ta ansvar

Leder for A-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, oppfordrer de som skal vaske bilen om å ta litt mer ansvar.

– De som bryter lovverket operere ofte med svært lave priser, og utkonkurrerer dermed de redelige. Forbrukerne må være bevisste på at hvis et tilbud er for godt til å være sant, skyldes det ofte arbeidslivskriminalitet, sier Norheim.

Han legger til at det er viktig at forbrukerne tar ansvar.

– Vi vil gjøre de tiltakene vi mener er nødvendig for å få bort useriøse aktører. Det er også viktig at forbrukerne forsøker å ta ansvar, selv om vi forstår at det er krevende å se hvem som er seriøse og ikke. At du ber om kvittering og ikke bare baserer det hele på pris, avslutter han.

BRANNFARLIG: Kontrollørene avdekte brannfarlige og defekte kontakter inne i en vaskehall. Foto: Politiet

