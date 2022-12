– Alt har sin tid, sier kong Harald til NRKs «Året med kongefamilien».

Han kan se tilbake på en idrettskarriere som har vart lengre enn de fleste, med utallige konkurranser og store mesterskap internasjonalt.

– Nå er jeg 85 år, nå får det holde, sier kongen med et smil – få måneder før han fyller 86 år i februar.

«Alder er ingen hindring» så lenge ut til å være mottoet.

I slutten av juli i år – da han var 85 og et halvt år – deltok kongen i VM for 8-metere i Genève i Sveits.

– Det var veldig hyggelig. Det var morsomt å være med igjen. Men det var nok siste gang, sier kong Harald om sommerens VM-deltakelse nå.

– Gruet meg til å tenke på det

Kongen lå i trening frem mot VM i tillegg til å utføre sine plikter og oppdrag som Norges konge. En operasjon i benet halvannet år før mesterskapet var heller ikke til hinder for kongens VM-deltagelse.

Nå erkjenner imidlertid kong Harald at det er blitt vanskeligere å seile de siste årene.

– Med krykker og sånt er det jo ikke så greit å komme seg rundt i båten. Så det er ikke så lett å komme seg rundt lenger, sier han.

– Så dette er et varsel om at kongen legger opp?

– Ja, jeg skal kanskje seile i Norge – hvis det er noen som trenger noen å trene mot, skal jeg hjelpe til med det. Men jeg tviler på at jeg reiser til utlandet noe mer, sier kong Harald.

– Da tar jeg sportsspørsmålet: Hva føler kongen nå?

– Haha!

Kong Harald bryter ut i spontan latter.

– Nei, det var det, da... Jeg gruet meg veldig til å tenke på det, men når jeg først hadde bestemt meg, så gikk det egentlig greit. Og det kommer til å gå greit.

Kongen er ikke i tvil om hva han kommer til å savne mest.

– Kameratskapet. Både om bord min egen båt, men også konkurrenter og venner man har truffet på sin vei i utlandet. Det er stort sett de samme menneskene som reiser rundt.

Kong Harald trives svært godt til sjøs og i seilermiljøet, og det var ikke noe å si på humøret i Genève. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Blir hyllet internasjonalt: – Et fyrtårn og en gentleman

I årets VM kom kong Harald, som var kaptein om bord båten «Sira», og hans mannskap på 10. plass etter en sterk innspurt.

– Nei, hvordan det gikk, snakker vi ikke så mye om, sier han og ler.

Like fullt: Etter det som nå viser seg at ble hans aller siste internasjonale mesterskap, ble han hyllet som en svært god og tøff seiler – en hard konkurrent med et sterkt konkurranseinstinkt som høster stor anerkjennelse.

Presidenten i Det internasjonale forbundet for 8-metere, Werner Deuring, beskriver kong Harald som fyrtårn i seilermiljøet.

Werner Duering i Det internasjonale forbundet for 8-metere sier det er et stort tap at kong Harald nå legger opp. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg er lei for at kongen slutter. Det er et stort tap. For 8-meterklassen har han vært et fyrtårn, entusiastisk og støttende. Han er konge, men er også en gentleman både på land og på sjøen.

Kongen informerte seilerpresidenten selv om beslutningen da de var i Sveits, forteller Deuring: At VM i Sveits var kongens siste internasjonale regatta, og at han ikke kom til å satse mot neste års VM i Genova i Italia.

– Jeg ba kongen ombestemme seg. Han har sagt flere ganger at dette var siste regatta, men han har alltid kommet tilbake sammen med mannskapet på «Sira». Men denne gangen merker jeg at han mener det, og det er forståelig gitt de helseproblemene han har hatt, sier Deuring til NRK.

– Jeg vil likevel fortsette å prøve å overtale ham til å komme til Genova. Det vil jeg gjøre helt til VM der er over, legger han til med et smil.

Deuring deltok selv i VM i Sveits og konkurrerte mot kong Harald der.

– Jeg vil hylle ham for en stor karriere over flere tiår. Han er en tøff konkurrent og en svært god seiler. Jeg beundrer ham for hans stamina, særlig de siste årene, sier Deuring.

Kronprinsen: – Håper han vil seile mer

Til tross for at kongen nå varsler at han slutter med internasjonal konkurranseseiling, håper kronprins Haakon at faren fortsatt vil tilbringe tid i seilbåten.

– Jeg håper at han vil seile mer. Det har jo vært en utrolig viktig del av livet hans. Han har oppnådd utrolig mye på regattabanen og har hatt en imponerende sportslig karriere. Og så får han mye ut av å seile. Så jeg håper han seiler litt videre også, sier kronprins Haakon til NRK.

– Han blir alltid utrolig glad når han har seilt. Han er veldig glad i både seilervennene sine og hele miljøet rundt det, og også å være ute, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Kong Harald og hans mannskap i «Sira» endte på tredjeplass i sin klasse i VM i seiling for 8-metere i Tyskland i 2018. Foto: FELIX KASTLE / DPA / NTB

Kongen på havet

At kong Harald trives godt i båt, er det ingen tvil om. Da barnebarnet prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag ble feiret med storslått gallamiddag på Slottet i juni, ga kongen et klart råd til jubilanten:

– Ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med. Jeg leker, som du vet, mest og best på sjøen. Og der trives heldigvis du også, sa kongen.

Kong Harald har vært en aktiv seiler nær sagt hele livet. Han fikk sin første egne båt i gave av bestefar kong Haakon i 1948.

Siden har han stått til rors i utallige regattaer og var bare ti år gammel da han konkurrerte som mannskap for første gang, ifølge Kongehuset.no.

Kong Harald begynte tidlig å seile. Her er han sammen med sin mor, kronprinsesse Märtha, sommeren 1939, da den lille prinsen var to og et halvt år. Foto: NTB

VM-seier er høydepunktet

Kongen trekker selv frem et høydepunkt i en lang og innholdsrik karriere på den internasjonale seilerarenaen:

Da han og mannskapet ble verdensmestere med entonneren «Fram X» i Kiel i 1987.

Daværende kronprins Harald var flaggbærer for Norge under OL i Tokyo i 1964. Foto: NTB

I tillegg til VM-seieren har kong Harald også vunnet EM og har deltatt i OL tre ganger.

Kongen er ærespresident i Det internasjonale seilforbundet og også i Det internasjonale forbundet for 8-metere.

Ifølge nettsidene til Det internasjonale forbundet for 8-metere er det den høyeste utmerkelsen som kan gis til noen som i særlig grad har bidratt til sporten.

Der beskrives kongen som «utvilsomt den mest erfarne 8-meterseileren i verden».

«For over 80 år siden, i 1939, tok hans far kong Olav ham om bord 8-meteren «Sira», og det ble starten på en livslang, dyp lidenskap for seiling og for sjøen,» skriver forbundet og beskriver kong Harald som en svært anerkjent og konkurransedyktig seiler.