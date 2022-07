– Han gir virkelig de yngre seilerne tøff konkurranse. Det er morsomt å se, sier Jean Olivier Kerr, leder for arrangementskomiteen i VM for 8-metere i Genève, til NRK.

VM i seiling for 8-metere begynte i Genève i Sveits mandag denne uken.

I løpet av uken har deltagerne seilt til sammen ni seilaser – eller etapper – og det er resultatet sammenlagt som avgjør plasseringen i årets VM.

Før dagens seilaser lå kong Harald, som er kaptein om bord båten «Sira», og hans mannskap på en 13. plass. Men etter to gode seilaser lørdag, endte kongen og hans lag på 10. plass i VM.

VM-seieren gikk til den sveitsiske båten Yquem II.

Kong Harald er kaptein om bord «Sira» og seiler med et mannskap på ytterligere seks personer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– En veldig god og veldig tøff seiler

Med dagens innsats kom kongen og hans mannskap seg innenfor topp ti på resultatlisten.

Til tross for at resultatet ikke er helt på høyde med flere av kongens tidligere VM-prestasjoner, har den 85 år gamle norske kongen imponert det internasjonale seilermiljøet og høster stor anerkjennelse.

– Det har slått meg at han har et sterkt konkurranseinstinkt. Han er ikke her bare for å hygge seg og ha det gøy, han er her virkelig for å konkurrere sammen med mannskapet sitt. Det er imponerende, ikke minst tatt i betraktning hans alder, sier Jean Olivier Kerr.

– Han er en sterk konkurrent, det er helt sikkert. Jeg har stor respekt for ham som en veldig god og veldig tøff seiler, sier Werner Deuring, president i Det internasjonale forbundet for 8-metere og også en av kongens konkurrenter i dette mesterskapet, som kaptein på den østerrikske båten «Pandora».

Håper kongen satser mot nytt VM

Kong Harald, som fylte 85 år i februar, har ligget i trening frem mot VM samtidig som han har utført sine plikter og oppdrag som Norges konge.

«Sira» i aksjon i VM på Genèvesjøen. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

En operasjon i benet for halvannet år siden har heller ikke vært til hinder for kongens VM-deltagelse.

Nå håper Deuring at kongen, som tidligere har blitt både verdensmester og europamester, satser videre mot neste VM.

– Jeg har hørt ham si de siste ti årene at «dette blir mitt siste år», men hittil har han fortsatt og kommet tilbake året etter. Vi håper alle å se ham også i neste års VM i Genova i Italia, sier Deuring til NRK.

VM har pågått siden mandag denne uken. Lørdag seilte kong Harald og resten av VM-deltagerne inn til mål. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Krevende forhold

Det var i alt 24 båter fra til sammen åtte land som konkurrerte i årets mesterskap: Norge, Sveits, Nederland, Østerrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Finland.

På Genèvesjøen, den største innsjøen i Vest-Europa – mer enn halvannen ganger så stor som Mjøsa – har lagene konkurrert denne uken.

Innsjøen er omgitt av høye fjell. Nettopp denne beliggenheten har skapt utfordringer, ifølge Tom Knutsen, som er kaptein på «If», den andre norske båten som har deltatt i VM.

Tom Knutsen, kaptein på den norske båten «If», beskriver vanskelige vindforhold i Genève. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

– Dette er «lakesailing», som det heter, og det er noe spesielle greier som vi nordmenn vel ikke har den helt store erfaringen med. Det er veldig spesielle forhold. Det er mindre vind, så mange av de lokale båtene er trimmet og vant til å seile i mindre vind, sier Knutsen.

– Så har du det at vi ligger i en dal med høye fjell på begge sider, og det blir veldig vinglete vinder. Det kan være store vindhull hvor vinden uteblir. Man legger en strategi, og så når forholdene blir så uvante som det de gjør her, bryter man med den. Det gjelder nok også de andre utlendingene.

«If» endte på 14. plass.

– Høyt elsket og høyt respektert internasjonalt

Også Knutsen roser «seilerkongen» og mener kong Harald har en betydelig rolle i seilermiljøet.

– Han er en fryktelig god seiler. Fryktelig god seiler, altså. Det står veldig respekt av det hodet hans når det gjelder seiling, det må jeg si.

– Hva gjør ham til en god seiler?

– Han har seilt lenge, og han er veldig flink med vær og vind og skyer og alt det. Han leser ting. Han har selvfølgelig med seg et bra mannskap, det har vi alle. Men jeg tror mye ligger hos kongen selv, sier Knutsen.

Kong Harald trives svært godt til sjøs og i seilermiljøet, og det var ikke noe å si på humøret i Genève. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Kongen har vært en aktiv seiler i 75 år. Prins Harald, som han da var, var bare ti år gammel da han konkurrerte som mannskap for første gang, ifølge Kongehuset.no.

Kong Harald begynte tidlig å seile. Her er han sammen med sin mor, kronprinsesse Märtha, sommeren 1939, da den lille prinsen var to og et halvt år. Foto: NTB

Nå er kongen ærespresident i Det internasjonale seilforbundet og også i Det internasjonale forbundet for 8-metere.

Ifølge nettsidene til Det internasjonale forbundet for 8-metere er det den høyeste utmerkelsen som kan gis til noen som i særlig grad har bidratt til sporten.

Der beskrives kongen som «utvilsomt den mest erfarne 8-meterseileren i verden».

– Han er høyt elsket og høyt respektert internasjonalt, sier Knutsen.

Også han er imponert over at kong Harald i en alder av 85 år, fortsatt seiler på høyt nivå.

– Han holder ut, han. Han er jo så konkurransedyktig. Han er ingen lett konkurrent å ha med å gjøre, det kan jeg love deg, sier Knutsen.

– Jeg har både seilt med ham og konkurrert mot ham, og det er ikke noe kjære mor der i gården.