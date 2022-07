I Genève i Sveits pågår nå VM i seiling for 8-metere.

Blant deltagerne er kong Harald, som er skipper på båten «Sira». Han seiler med et mannskap på ytterligere seks personer.

Etter seks av ti seilaser ligger kong Harald og hans mannskap på en foreløpig 11. plass. Det er i alt 24 lag som konkurrerer i mesterskapet.

Seieren går til laget som har prestert best etter totalt ti etapper.

Kong Harald har utført sine plikter som konge, samtidig som han har vært i trening frem mot sommerens VM-mesterskap. Foto: James Robinson Taylor

Kong Harald, som fylte 85 år i februar, har ligget i trening frem mot sommeren, i tillegg til å utføre sine plikter og oppdrag som Norges konge.

– Kongen og mannskapet har gjennom hele våren trent med «Sira» i indre Oslofjord, sa Sven G. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, til NRK da det ble kjent at kongen skulle delta i VM.

En operasjon i benet i januar i fjor har heller ikke vært til hinder for kongens VM-deltagelse.

– Kongen er i fin form, sa Gjeruldsen.

Tidligere verdensmester

I Genève konkurrerer kong Harald mot båter som representerer til sammen åtte nasjoner: Norge, Sveits, Nederland, Østerrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Finland.

Da kong Harald og hans mannskap om bord «Sira» deltok i VM for 8-metere i Tyskland for fire år siden, endte de på tredjeplass.

Kong Harald og hans mannskap i «Sira» endte på tredjeplass i sin klasse da VM i seiling for 8-metere ble avsluttet på Bodensjøen i Tyskland i 2018. Foto: FELIX KASTLE / DPA / NTB

Seiling er en idrett kongen har flere internasjonale meritter i. Han kan vise til fem VM-medaljer: ett gull, to sølv og to bronse. Han har også et EM-gull.

Kong Harald har også representert Norge tre ganger under i OL (1964,1968 og 1972). Hans beste olympiske resultat var 8.-plass i klassen 5,5 meter.

VM for 8-metere i Genève nå varer etter planen fra 25. til 30. juli, avhengig av vindforholdene.

Kong Harald begynte tidlig å seile. Her er han sammen med sin mor, kronprinsesse Märtha, sommeren 1939, da den lille prinsen var to og et halvt år. Foto: NTB

«Den mest erfarne 8-meterseileren i verden»

Kong Harald er ærespresident i Det internasjonale seilforbundet og også i Det internasjonale forbundet for 8-metere.

Ifølge nettsidene til Det internasjonale forbundet for 8-metere er det den høyeste utmerkelsen som kan gis til noen som i særlig grad har bidratt til sporten.

Der beskrives kongen som «utvilsomt den mest erfarne 8-meterseileren i verden».

«For over 80 år siden, i 1939, tok hans far kong Olav ham om bord 8-meteren «Sira», og det ble starten på en livslang, dyp lidenskap for seiling og for sjøen,» skriver forbundet og beskriver kong Harald som en svært anerkjent og konkurransedyktig seiler.