– Det er ikke sånn at det skjer noe magisk den dagen du fyller 18 år, sier Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Snapchat-helsesøsteren «Helsesista», til NRK.

Fra 1. januar i år må alle over 18 år betale egenandel for å få hjelp av Psykiatrisk ungdomsteam eller Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Med et nytt såkalt «innsatsstyrt finansieringssystem» for helseforetakene, forsvinner fritaket som frem til nyttår fritok alle under 30 år for gebyret på rundt 400 kroner.

BEKYMRET: At unge voksne ikke lenger får betalt egenandelen, tror «Helsesista» kan føre til at færre søker hjelp. Foto: privat

– Lønner seg for staten å spandere

– Det er dumt at terskelen for å be om hjelp som ung voksen skal bli et økonomisk spørsmål. Mange er kanskje fattige studenter og det er ikke lett for alle å ha en deltidsjobb dersom de sliter. Jeg tror det er mer kostbart for samfunnet å ha mennesker som ikke fungerer enn å spandere en egenandel opp til fylte 30, sier Engvik.

Som helsesøster ved flere videregående skoler har hun møtt mange 18-åringer som plutselig opplever å falle utenfor alle systemer når de blir myndige.

– Barnevernet og psykisk helsehjelp er plutselig ikke der på samme måte lenger. Det er mange 18-, 19- og 20-åringer som har det skikkelig kjipt, og som kanskje ikke har innsett det før de er blitt litt eldre, forteller helsesøsteren.

Engvik presiserer at flere er redd for å be om hjelp før de har flyttet hjemmefra og fått ting litt på avstand.

POPULÆR: «​​​​​​Helsesista​» er en populær rådgiver blant unge, og mange av hennes 40.000 følgere er i aldersgruppen som nå må betale egenandel. Foto: Privat

– Hvis man skal forebygge og hjelpe folk til å klare å mestre livet, kan man ikke kutte av dem beina med en gang de fyller 18. Jeg tror det er viktig å spørre de unge voksne hva de tenker om dette – vil terskelen for å be om hjelp bli høyere med en egenandel?

– Rammer de mest sårbare

«Helsesista» får støtte av Fellesorganisasjonen (FO) i Vestfold.

– Helseministeren har valgt å heve terskelen så mye at vi ikke lenger når de mest sårbare unge, sier fylkesleder Lise Kathrine Holm til NTB.

Hun mener helseministeren gjør det langt vanskeligere for unge å søke hjelp for rusproblemer og psykiske lidelser.

KUTTER: Helseministeren kutter fritaket for egenandel for dem som sliter psykisk over 18 år. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Er du 19 år, sliter med depressive tanker og angst og har begynt å røyke hasj for å dempe plagene: Ville du brukt 345 kroner på snakke med en behandler i 45 minutter?

Holm er tillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold og forteller at de har gjort Helsedirektoratet oppmerksom på saken.

– Men de sier at de ikke vil gjøre noe med dette, og at det er opp til helseforetakene. Vi har forsøkt å protestere overfor sykehusledelsene, men er avvist med at dette er bestemt fra høyeste hold, forteller Holm.

FO i Vestfold har nå sendt en bekymringsmelding om saken til Stortinget.

– Tør ikke spørre foreldre om penger

Styrking av både lavterskeltilbud og spesialhelsetjenesten for psykisk syke og rusavhengige har vært Erna Solbergs kjernesaker siden hun inntok statsministerstolen i 2013.

Med innføringen av egenandel går utviklingen nå stikk motsatt vei, mener Holm.

SATSET PÅ PSYKISK HELSE: Erna Solberg har flagget høyt at hun vil satse på hjelp til psykisk syke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det vil bli mye vanskeligere å opprettholde et lavterskeltilbud, sier hun.

Både Holm og Engvik påpeker på at ungdom ofte har dårligere økonomi enn voksne, og at mange med problemer er ambivalente til å søke hjelp. Flere har også dårlige relasjoner til foreldrene og vil derfor ikke at foreldrene skal vite om en behandling.

– Dermed kan de heller ikke spørre om penger til dette, påpeker Holm.

Helsedepartementet: – Vi skal se på saken

Helse- og omsorgsdepartementet mener påstandene fra FO i Vestfold bare er delvis riktige.

SKAL SE PÅ SAKEN: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: NRK

– Dersom behandlingen ved BUP startet før pasienten har fylt 18 år, hender det at den fortsetter fram til fylte 23 år. Det er også mulig at det i enkelte tilfeller gis tjenester til pasienter som er eldre enn 23 år, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Hun forteller at det har vært ulik praksis ved de ulike poliklinikkene om hvorvidt pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien over 18 år har betalt egenandel eller ikke. Hun sier samtidig at det er uheldig dersom det blir forskjellsbehandling ut fra hvor man bor i landet.

Helse- og omsorgsdepartementet understreker overfor NRK at de skal undersøke saken nærmere.