Helsesista: – Foreldre må snakke om det ungene opplever på Snapchat

Helsesista Tale Maria Krohn Engvik har 40.000 daglige seere på Snapchat, og får daglige henvendelser fra ungdom over hele landet om alt som er kleint, vanskelig eller pinlig å snakke om med andre.

Hun mener at foreldre i for liten grad snakker om det ungene gjør på Snapchat og andre sosiale medier.

– En smarttelefon er en liten, avansert datamaskin som også kan brukes til å ringe eller sms med. Men ungene bruker den ikke til det, de snapper, forklarer hun.

Mange av elevene i sjuende på Hammartun skole har Snapchat, og ungdommene forteller villig om både heldige og uheldige sider ved applikasjonen. Her er Selma, Tilde Marie og Eline i 7b. Selma og Tilde Marie har snap, Eline ikke. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– De yngste forstår ikke hva de sender

I følge tall fra Medietilsynet, har 70 prosent av jenter på ni år snapchat, 60 prosent av guttene. Det til tross for at tjenesten selv har satt aldersgrensen til 12 år.

Helsesista får ofte spørsmål fra foreldre som har barn på ti-elleve år, og lurer på om barnet kan følge henne på snap.

– Da sier jeg at det kan de gjerne, men at det er viktig at de vet at jeg tar opp vanskelige temaer på snap. Da vil jeg gjerne at foreldrene selv følger meg, og at de fortsetter praten hjemme, slik at barnet får reflektert rundt det jeg har snakket om sammen med en voksen, sier hun.

Slik snakker du med barna om Snapchat Ekspandér faktaboks Snakk om det som er bra. Spør om barnet vet om noe som kan være dumt/negativt Finn ut sammen med barnet hvilke innstillinger som er mulig å legge inn, og forklar hva som er grunnen til at du ønsker de ulike innstillingene. Vær ærlig og si at det er lov å tenke seg om før de sender et bilde av seg selv Snakk ofte, gjerne daglig om snapchat og spør om hvordan det er å bruke snapchat.

Sosiale medie-bruk blant jenter. Undersøkelsen er fra 2016. Foto: Medietilsynet

Hun mener at foreldre må snakke om både det som er bra og gøy med snapchat, men at man også må snakke om det som kan være vondt og vanskelig. Ungene er eksperter på sosiale medier, men skjønner ikke alltid konsekvensen av ting eller hva de legger ut bilde av.

– De yngste barna hermer etter de eldre. Jeg har fått feilsendte snapper fra veldig unge barn som tar bilde av seg selv i utfordrende poseringer, med trutmunn og der de sleiker seg rundt munnen. Eller at de signaliserer oralsex, uten at de forstår det. Foreldre må snakke om dette med ungene, selv om det er kleint, sier hun.

Sosiale medier-bruk blant gutter. Undersøkelsen er fra 2016. Foto: Medietilsynet

Laster ned snapchat i smug

Engvik får full støtte fra Nelli Kongshaug, daglig leder i Kors på halsen, Røde Kors sin netttjeneste for ungdom. De har fått 16.000 henvendelser hittil i år, 20 prosent av disse handler om sosiale medier.

– Foreldrene må på banen. Snapchat er en kjempeviktig arena for ungene, og foreldre må oppdra ungene og snakke om hvordan man skal oppføre seg mot andre. Mange laster ned snapchat i smug fordi de ikke får lov av foreldrene, men her må foreldre i stedet støtte opp og forklare, sier hun.