«Akutt» strømsituasjon i Sverige kan sende norske priser til værs: – Kan bli ukontrollert høyt

– Situasjonen er relativt akutt, sa Kristersson under en pressekonferanse fredag.

Han viste til at Sveriges største kjernekraftreaktor, Oskarshamn 3, tas ut for vedlikehold i 10 dager.

Til sammen reduserer to svenske kjernekraftverk kapasiteten i helgen.

Under fredagens pressekonferanse ble det opplyst om at faren for utkobling nå var justert fra «lav» til «reell risiko» for at det kan skje en utkobling fra strømnettet.

Han understreker at de ikke ønsker å skape panikk blant den svenske befolkningen, men presiserer likevel at de står overfor et stort problem.

Husholdninger og næringsliv i Sverige blir derfor oppfordret til å spare på strømmen.

– Vi har en betydelig bekymring med den svenske strømproduksjonen akkurat nå. Situasjonen for strømnettet er rett og slett anstrengt.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Sondre Steen Holvik

– Priser mellom 10 og 20 kroner

Men situasjonen kan også føre til ekstraordinære høye strømpriser i både Norge og Sverige. Hvor høy prisen blir og hvor lenge det varer, avhenger av været, skriver E24.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight utelukker ikke prishopp opp mot 10 og 20 kroner per kilowattime over helgen.

– Dette er veldig væravhengig. Forbruket faller veldig i helgen, men temperaturen skal jo falle veldig utover i neste uke. Fra mandag til onsdag er det ganske anstrengt. Da kan det med mindre kjernekraft tilgjengelig, bli en utfordring, sier han til NRK.

Kraftanalytikeren er foreløpig ikke bekymret for kraftprisene i helgen.

– Det er mellom mandag og onsdag vi mener det kan bli ganske store utslag og enkelttimer med veldig høy pris. Da kan vi snakke om 10 og 20 kroner per kilowattime, sier Lilleholt.

Han anslår at det vil bli anstrengt når det begynner å bikke under minus ti.

– Det kan jo påvirke en gjennomsnittspris ganske betydelig. Men foreløpig er prognosene på rundt fire kroner i Sør-Norge disse dagene, forteller han.

Fortsatt været som bestemmer

Tor Reier Lilleholt forklarer at Sverige er avhengig av importen fra Norge i denne situasjonen.

– Hvis Norge er i den samme situasjonen og ikke har ekstra kraft tilgjengelig, vil prisene stige tilsvarende som man ser i Sverige.

– Det er fortsatt været som bestemmer hvordan det blir. Men enkelte timer kan det bli veldig høyt, ukontrollert høyt, konstaterer analytikeren.

Ifølge yr.no er det i Oslo det blir kaldest av de største byene i Sør-Norge. Der faller temperaturen ned mot minus 10 og 11 grader tirsdag og onsdag.