– Hadde noen sagt til meg at du får ikke lov til å gifte deg med ham, så hadde jeg flyttet fra Norge. For så glad er jeg i ham.

Det sier norsk-pakistanske «Aisha» som har giftet seg med sin fetter.

Hun heter ikke Aisha og ønsker å være anonym fordi hun mener det er mye tabu rundt søskenbarnekteskap i Norge.

– La folk leve. La folk velge kjærligheten selv. Kjærlighet er kjærlighet, sier Aisha Foto: Laik Hanbaly / NRK

En sommer i 2007 var hun i Pakistan og ble forelsket i sin fetter.

Etter bare noen uker hadde de en nikaah, en islamsk vielse.

– Han er jordnær og hadde en god personlighet som jeg ble veldig tiltrukket av, sier Aisha om fetteren sin.

Ønsker et forbud

I Norge er det ikke forbudt å gifte seg med fetteren eller kusinen sin.

Men det kan endre seg.

Regjeringen har sendt ut et forslag om å endre ekteskapsloven, som vil gjøre blant annet søskenbarnekteskap ulovlig i Norge.

Regjeringen ønsker et forbud mot søskenbarnekteskap. Det er Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Ap, glad for. Foto: Martin Holvik

– Vi ønsker et forbud fordi forskning viser at barn av søskenbarn har en betydelig høyere helserisiko, sier Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Regjeringspartiene får støtte av Frp og de har dermed sikret flertall for forslaget i Stortinget.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, mener at et forbud mot søskenbarnekteskap også vil være et godt integreringstiltak.

Stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen, mener et forbud vil være befriende for unge mennesker. Foto: Dan Henrik Klausen

– Vi vet at søskenbarnekteskap ofte skjer i tilknytning til tvangsekteskap og arrangert ekteskap, sier han.

– Et forbud mot søskenbarnekteskap vil styrke unge menneskers mulighet til å ta egne valg når det gjelder ekteskap.

Tidligere fagekspert på etterforskning av æreskriminalitet ved Stovner Politistasjon, Jasmina Holten, sa til NRK i 2022 at de ser en klar sammenheng mellom tvangsekteskap og søskenbarnekteskap.

Blir forslaget til lov, vil fettere og kusiner som gifter seg i utlandet ikke få ekteskapet sitt godkjent i Norge.

Det betyr at Aishas ekteskap ikke hadde blitt godkjent i Norge om loven gjaldt da de to giftet seg.

Høyere sannsynlighet for spedbarnsdød

Folkehelseinstituttet (FHI) har forsket på konsekvenser av slektskap mellom foreldre.

Det er høyere sannsynlighet for spedbarnsdød og medfødte misdannelser hos barn som har foreldre som er i nær slekt, sammenlignet med andre barn.

Ifølge forskningen fra FHI er det en dobling av risiko.

Selv om det er en høyere risiko når foreldrene er søskenbarn sammenlignet med når foreldrene ikke er i slekt, er sannsynligheten likevel lav.

– Umusikalsk med forbud

Islam tillater ekteskap mellom kusine og fetter, og mange norske muslimer har tilknytning til kulturer der denne skikken enten aksepteres eller i noen grad praktiseres.

Nestleder i Islamsk Råd Norge, Mustafa Mahmood, mener det umusikalsk å kriminalisere ekteskap mellom fettere og kusiner. Foto: Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge (IRN) stiller seg derfor kritiske til et mulig forbud.

– Det fremstår umusikalsk at man vil kriminalisere forhold mellom myndige og samtykkende fettere og kusiner som elsker hverandre, sier nestleder i Islamsk Råd Norge, Mustafa Mahmood.

Mahmood mener at forbud mot ekteskap ikke er veien å gå.

– Hvis målet er å beskytte barn mot helseskade, bør man innføre et forbud mot at søskenbarn får barn sammen – i stedet for å forby parforholdet, sier Mahmood.

Aisha sier at det er viktig å skille mellom tvangsekteskap og søskenbarnekteskap. Foto: Laik Hanbaly / NRK Nyheter

– La folk velge selv

Aisha jobber selv i helsevesenet og er ikke enig i at risikoen for helseutfordringer hos barn av søskenbarnpar er høy nok til at det bør være forbudt.

– Det er andre risikofaktorer som veier mer enn at man er søskenbarnpar, for eksempel alder og bruk av rusmidler hos foreldre.

Aisha mener også at det er viktig å skille mellom tvangsekteskap, arrangert ekteskap og søskenbarnekteskap.

– Det ligger i ordet «tvangsekteskap», det er ikke det samme som søskenbarnekteskap. Mitt tilfelle er et godt eksempel på det.

Og Aisha kommer med en oppfordring til politikere.

– La folk leve. La folk velge kjærligheten selv. Kjærlighet er kjærlighet. La folk få finne ut selv hva de ønsker i livet sitt.