Sju av ti er positive til aktiv dødshjelp

– Mamma var så lykkeleg i dei 19 dagane der vi feira henne. Vi laga mat saman, leika saman og gret saman. Heile pakka.

Det seier Anna Kirah, styreleiar for foreininga Retten til ein verdig død, om dei siste dagane ho hadde med mor si.

Foreningen Retten til ein verdig død jobbar for legalisering av aktiv dødshjelp i Noreg.

Anna Kirah er glad for at mora fekk teke valet om ho ønskte å leve vidare. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Dagen mamma fekk diagnosen, fortalde ho oss at ho ikkje ville ha livsforlengjande behandling.

– Ho ønskte å avslutte livet.

Mora til norskamerikanske Kirah hadde då fått beskjed om at ho hadde lungekreft i fjerde stadium, noko dei fleste pasientar ikkje overlever. Det gjorde at den 87 år gamle amerikanske mor hennar bestemde seg for å oppsøkje dødshjelp.

Det er ei moglegheit ho hadde som folkeregistrert i delstaten Washington i USA.

Det er ikkje eit val ho kunne ta om ho hadde budd i Noreg.

For i Noreg er det forbode med dødshjelp.

No ønskjer dottera at Noreg skal bli det neste landet i Europa som tillèt aktiv dødshjelp.

Ei ny undersøking viser at ho kan ha eit fleirtal av det norske folket bak seg.

I dag er dødshjelp tillaten i mellom anna, Spania, Nederland, Belgia og Portugal, der sistnemnde opna for dødshjelp berre for ein månad sidan.

7 av 10 er positive til legalisering

I ei ny undersøking spurde forskarar ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo om haldningane til den norske befolkninga til legalisering av dødshjelp.

I undersøkinga som vart gjord på oppdrag frå Rådet for legeetikk, svarte sju av ti at dei var positive til legalisering av dødshjelp ved dødeleg sjukdom med kort forventa levetid. 1167 deltakarar svarte på undersøkinga.

Anna Kirah er glad for at undersøkinga viser fleirtal for legalisering av dødshjelp. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Den same støtta finn ein ikkje hos legar.

For i ein annan studie gjort i 2016 blant eit utval av legar som var medlemmer i Den norske legeforeininga, fann ein berre støtte for ei legalisering blant tre av ti som deltok i undersøkinga.

– Legane står i vegen for ei legalisering

Leiaren for Retten til ein verdig død meiner at Den norske legeforeininga står i vegen for ei mogleg legalisering i Noreg, sjølv om det er politikarar som til slutt må vedta lovendringar på området.

Ho meiner at manglande støtte frå norske legar gjer det vanskeleg for politikarar å opne opp for dødshjelp i Noreg.

Kirah meiner den nye undersøkinga bør gjere politikarar merksame på støtta til legalisering. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Det er dei som skal utføre jobben, deira støtte må jo vere avgjerande?

– Dette er ikkje eit medinsk spørsmål men heller eit politisk spørsmål. For meg handlar dette om demokrati.

– Eg kan ikkje begripe at politikarar ikkje endrar lova når 70 prosent av befolkninga ønskjer det, seier Kirah.

Det er ikkje Svein Aarseth, leiar for Rådet for legeetikk, samd i.

Rådde for legeetikk gir råd til Den norske legeforening i etiske spørsmål.

– Å seie at dette ikkje er eit medisinsk spørsmål, men heller eit politisk eitt blir for lett, seier Aarseth.

Lederen av Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, er ikkje samd i at Legeforeininga står i vegen for legalisering av dødshjelp i Noreg. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Han seier også at dødshjelp strir med dei etiske reglane nedfelt i legeyrket, og viser til paragraf 5 i Etiske reglar for legar som seier at legar ikkje skal utføre dødshjelp.

– Dette er i aller høgaste grad eit spørsmål som gjeld legar.

– Eg trur heller ikkje at det er så lett som at 70 prosent av den norske befolkninga verkeleg ønskjer at vi skal innføre ei form for dødshjelp i Noreg.

– Det skal jo ende opp med eit ja eller nei. Og akkurat no er det nei,