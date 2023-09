Forrige lørdag var det ett år siden Mahsa Jina Amini ble drept av moralpolitiet, noe som utløste store demonstrasjoner i landet.

I den anledning møtte stortingspresidenten Farah Pahlavi, Irans tidligere Shahbanu eller keiserinne.

Gharahkhani, som selv er født i Iran, møtte enken etter Irans siste sjah i den franske hovedstaten Paris, der hun har bodd i eksil etter den islamske revolusjonen i 1979. Han la ut en selfie på Instagram i etterkant av møtet.

Bildet har skapt et stort engasjement, og flere syns det er upassende at Gharahkhani møter Irans siste keiserinne.

– Jeg er skuffet

En av dem er Dler Khurshidi, som er styremedlem i Kongsberg Arbeiderparti.

Norsk-kurdiske Dler Khurshidi har i sommer jobbet med valgkampen i Kongsberg. Foto: Dler Khurshidi / Privat

– Jeg er skuffet over Gharahkhani. Vi i Arbeiderpartiet taper på at han tar bilde med en kvinne som representerer et diktatur, sier han.

Khurshidi mener at den tidligere dronningen ikke representerer frihet og demokrati. Foto: INSTAGRAM / PRIVAT

At folk provoseres av bildet overrasker ikke Iran-ekspert Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Sjahen er fortsatt hatet av mange iranere, sier Selvik. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Fram til den iranske revolusjonen i 1979 ble landet styrt av sjah Muhammed Reza Pahlavi. Ifølge Nupi-forskeren benyttet kongen seg av tortur for å undertrykke motstanden som vokste mot han og hans regime på 1970-tallet.

Bildet av den iranske kongefamilien. Teheran, Oktober 1967 Foto: Ap

– For mange iranere representerer sjahen en annen form for diktatur enn dagens prestestyre. Sjahen benyttet seg av tortur gjennom det hemmelige politiet SAVAK, sier Selvik.

Livet under sjahen

Flere tusen motstandere av det autoritære monarkiet skal ha blitt torturert og drept av det hemmelige politiet i et forsøk på å holde sjahen ved makta.

Demonstrasjoner mot sjahen. Teheran, november 1979. Foto: Sayad / Ap

– Det overrasker meg ikke at dette bildet provoserer folk. Sjahen er fortsatt hatet av mange iranere, sier Selvik.

– Hvem er denne keiserinnen da?

– Dronning Farah var i sin tid en slags celebritet. Det var en person man ofte kunne lese om i internasjonale kjendisblader.

Keiserinne Farah Diba og sjah Muhammed Reza Pahlavi. Foto: RANDY TAYLOR / AP

– Et paradoks at han tar bilde med henne

Familien til Khurshidi var blant de som opplevde denne undertrykkelsen og måtte flykte fra Iran på grunn av sjahen.

De var aktive i politiske partier som jobbet for selvstendighet i de kurdiske områdene i Iran. Khurshidi mener det er et paradoks at stortingspresidenten, som representerer et demokratisk land, lar seg avbilde med den tidligere keiserinnen.

– Min bestefar måtte flykte fra Iran på grunn av sjahen, sier norskkurdiske Khurshidi.

– Syns du Gharahkhani bør beklage bildet?

– Det får være opp til ham. Jeg skal ikke blande meg opp i det, men jeg syns det var galt av han å ta bildet med henne.

Har blitt kritisert tidligere

Stortingspresident Masud Gharahkhani har blitt presentert for kritikken som rettes mot han i denne artikkelen.

Han velger å ikke svare på spørsmål fra NRK om hvorfor han tok bildet, men sier i en tekstmelding at han håper de unge i Iran vinner sin kamp for demokrati og frihet.

Detter ikke første gang stortingspresidenten høster kritikk for å ytre meninger om iransk politikk.

I dagene etter drapet på Mahsa Amini i 2022 engasjerte stortingspresidenten seg på Twitter/X, der han delte sin støtte til demonstrasjonene i landet.

Stortingspresidenten Masud Gharahkhani sender en hilsen på persisk til det iranske folket. Du trenger javascript for å se video. Stortingspresidenten Masud Gharahkhani sender en hilsen på persisk til det iranske folket.

Det var det flere som kritiserte, blant annet Michael Tetzschner, stortingsrepresentant fra Høyre. Han mente at Gharahkhani ikke burde uttale seg om dette i kraft av sin rolle som stortingspresident.

Tetzschner fryktet at iranske myndigheter kunne oppfatte hans personlige meninger som Norges offisielle, politiske oppfatning.

Iran-ekspert Kjetil Selvik er ikke overrasket over at folk provoseres av bildet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Iran-ekspert Kjetil Selvik mener det kan være en mulighet for at iranske myndigheter oppfatter det på den måten.

– Hvordan tror du iranske myndigheter oppfatter dette bildet?

– Det kan fort oppfattes som at norske myndigheter jobber med deres fiender, sier Selvik.