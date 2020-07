– Urolig over at vi får de samme problemstillingene

– Jeg blir urolig over at vi får noen av de samme problemstillingene, som at utrykningstiden blir for lang og at operasjonssentralen ikke har nok ressurser til å håndtere slike situasjoner, sier Bøhler.

En politibil blir ledet feil av Google Maps og roter seg bort. En annen er tilgjengelig, men holdes tilbake. Samtidig sliter politiet med å forstå hva som blir sagt i telefonen, ifølge rapporten.

Et utvalg har brukt nesten et år på å finne ut om politiet og PST gjorde en god nok jobb før og under terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor.

I rapporten kommer det frem at det tok politiet fire minutter å slå full alarm. Det er nesten to minutter lengre enn gjennomsnittet for juli-september 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jan Bøhler, som selv satt i Stortingets 22. juli-komité, sier politiet har forbedret seg de siste årene, men at viktige punkter som responstid og kommunikasjonen mellom etatene må forbedres.

– Fremdeles har vi mye å ta tak i. På Stortinget må vi bruke rapporten og se hvordan vi må forbedre dette enda mer.

De fem årsakene til at politiet ble forsinket Ekspandér faktaboks Lang reisevei, fordi alle patruljebilene på vakt unntatt én var på Majorstua politistasjon. Nærmeste patruljebil ble bedt om å vente fordi den ikke var riktig utstyrt. Det ble ikke lest ut melding om «pågående livstruende vold» over sambandet. Det ville trolig gjort at patruljen hadde dratt til moskeen umiddelbart. En patruljebil ble forsinket da den ikke var lokalkjent og kjørte etter Google Maps. De valgte ikke raskeste rute, men kjørte inn på en vei med veiarbeid. Det gikk fire minutter før operasjonssentralen leste oppdraget til patruljene. Det er nesten to minutter lengre enn gjennomsnittet for juli-september 2019.

– Stod ikke på aksjonsviljen

Politidirektør Benedicte Bjørnland er enig i at det finnes noen likhetstrekk mellom rapportene, men understreker at det er vesentlige punkter som ikke er like.

– Denne gangen konkluderer utvalget med at det ikke stod på aksjonsviljen til mannskapet. Der har vi øvd og trent betydelig siden 22. juli, sier hun.

Benedicte Bjørnland var til stede da rapporten ble lagt frem. Hun erkjenner at det finnes noen likhetstrekk mellom 22 juli rapporten og denne. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Bjørnland sier at Oslopolitiet i de alle fleste sakene er godt innenfor kravet om responstid. Men denne gangen førte en rekke årsaker til at de ikke var det.

– Vi forstår at det har vært en belastning for dem som har oppholdt seg i moskeen sammen med en farlig person. Og det er vi lei oss for.

– Krevende kommunikasjon

Tidligere styremedlem og forstander i moskeen, Irfan Mushtaq, dro dit med en gang han fikk beskjed om terrorangrepet. Deretter overtok han kontakten med politiet.

Ifølge rapporten synes han kommunikasjonen med operasjonssentralen var krevende. Han mener han måtte kjempe for å bli trodd.

Ifran Mushtaq overtok kontakten med politiet under terrorangrepet. Han mener han måtte kjempe for å bli trodd på. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Man har tillit til at politiet skal komme og hjelpe deg. Og når du møter en beredskap som selv er usikker og ikke klarer å kommunisere seg imellom, da blir man redd, sier Mushtaq til NRK.