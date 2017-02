– Svakhetene i bevisbildet har kommet til syne for fullt

Ansiktet til det UNE mener er Mahad Abib Mahamuds bror, har vært tema i retten i formiddag.

Mahamud kjemper for å få tilbake sitt norske statsborgerskap, etter at myndighetene mener han er fra Djibouti, og ikke Somalia som han selv hevder.

Staten ved advokat Erik Bratterud har lagt fram det de mener er Mahamuds bror, Abdoulkaders, djiboutiske identifikasjonspapirer i retten.

Mahamud hevder på sin side at dette ikke er broren, men hans forretningspartner i Djibouti.

Sammenlignet ansiktstrekk

Nasjonalt id-senter har analysert bildene fra id-kortet Staten mener tilhører Mahamuds bror, opp mot andre bilder av broren for å vurdere om de to er samme person.

De to bildene er tatt med minst 14 års mellomrom, og mens det ene er i høy oppløsning, er det andre et lavoppløselig passbilde.

I sin rapport har id-senteret konkludert med at det er en sannsynlighetsovervekt for at bildene er av en og samme person.

– Vi mener det i denne saken er større sannsynlighet for at det er samme person på begge bildene enn at det er to forskjellige personer, sier ansiktseksperten som har analysert bildene.

Eksperten gikk gjennom hvordan blant annet ørenes utseende, øynenes plassering og leppeformen samsvarer mellom de to bildene.

– Ligner, men ikke like

Mahamuds advokat Arild Humlen boret i konklusjonen, hvor det også er tatt en rekke forbehold.

I tillegg har Mahamud forklart at broren har et karakteristisk arr i pannen, som ikke er synlig på bildet av høy oppløsning, men som kan sees som en mørk skygge på det lille bildet.

– Du sier at bildene samsvarer, hva mener du med det, ville Humlen vite.

– Det betyr at det er en likhet, ikke at bildene er like, svarer ansiktseksperten.

– Er dette to personer som ligner på hverandre?

– Det er to personer med flere likheter enn ulikheter. De ligner på hverandre.

Snakket ikke bra fransk

I dag forklarte også en tidligere barnevernsansatt seg om en reise han hadde gjort til Djibouti sammen med Mahamud i 2004.

Den barnevernsansatte var med som ledsager i forbindelse med at Mahamud skulle besøke sin syke far. Han møtte også andre familiemedlemmer under oppholdet.

– Familien hadde kommet inn fra Etiopia fordi faren var syk. Jeg møtte dem i et fattig nabolag i Djibouti, forteller vitnet.

– Snakket de fransk sammen, ville Mahamuds prosessfullmektig Elise Nygård vite.

– Nei, aldri som jeg hørte. Jeg snakker heller ikke fransk, men min søster er fransklærer, og jeg kan høre forskjell på fransk og andre språk, fortalte vitnet.

Mahamuds språkkunnskaper har vært sentralt i Statens bevisførsel. Djibouti er et fransktalende land, og UNE har lagt vekt på at Mahamud fikk toppkarakterer i fransk på skolen etter to år i Norge.

Vitnet forteller at Mahamud møtte hans søster en gang, og at hun ikke oppfattet at han hadde spesielt gode franskkunnskaper.

– Hun sa at han ikke snakket så bra fransk, men at han kunne gjøre seg forstått, forklarte vitnet.

Advokat Erik Bratterud for Regjeringsadvokaten sa i går at det var påfallende at Mahamud hadde svært gode franskkarakterer sammenlignet med de langt svakere karakterene i norsk og engelsk.

Mahamud har argumentert med at han tok fransk som valgfag, og at karakterkravene der er langt lavere enn i de obligatoriske språkfagene.

– Alt blir «sånn cirka»

Advokat Arild Humlen mener hans klient har en sterkere sak nå enn før rettssaken startet.

– De svakhetene som er i bevisgrunnlaget har til fulle vist seg. Det er ingen som finner noen klare bevis på at han ikke har fortalt sannheten. Det er mange løse indikasjoner som i mange tilfeller viser seg å ikke være riktige, sier Humlen til NRK.

Han mener staten har basert seg på at de har funnet personer i Djibouti som har navnelikheter med Mahamuds foreldre, men at de ikke har kunne legge fram en sikker identifikasjon.

– Alt blir litt «sånn cirka». Det kan man ikke basere en konklusjon på. Det samme gjelder ansiktsgjenkjenningen. Det er bare indikasjoner, mener Humlen.