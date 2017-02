Mahads fødselsattest ble endret i 2014

Fødselsattesten fra somaliske myndigheter er datert og stemplet i 1990, og Mahamud mener den beviser at han ble født i Somalia og ikke Djibouti, slik norske utlendingsmyndigheter mener.

Fødselsdatoen i attesten er satt til 11. august 1986. Men dette er en fødselsdato Mahamud fikk av norske myndigheter etter at han kom til Norge i år 2000.

Mahamud selv oppgir at hans mor har fortalt ham at han ble født i mars 1986.

Fornærmet på vegne av Somalia

Utlendingsnemndas advokat Erik Bratterud ville vite hvordan det kunne ha seg at en fødselsdato utstedt av norske myndigheter har dukket opp i fødselsattesten.

– Da denne saken begynte i 2014 tok jeg kontakt med somaliske myndigheter og sendte dem mitt id-kort for å få dem til å finne min fødselsattest som beviste at jeg er fra Somalia.

– Stusset du over at den norske fødselsdatoen din står i et somalisk dokument fra 1990? Det framstår jo som et falskt dokument, sier Bratterud.

– Jeg har ikke endret dette. Det er dette jeg fikk fra somaliske myndigheter. Til og med den somaliske ambassaden har stemplet dokumentene. Hvorfor de har endret det, vet jeg ikke, sier Mahamud som er opprørt over at det sås tvil om dokumentets ekthet.

– Det er en fornærmelse overfor mitt tidligere hjemland at man ikke tror på somaliske dokumenter.

Bratterud sier han også stusser over at somaliske myndigheter har en engelsk oversettelse av fødselsattesten, også den med den norske fødselsdatoen.

Lettet

Mahamud sier til NRK at han føler han fikk fram det han ønsket seg i sin forklaring.

– Jeg har forsøkt å si det jeg kunne. Jeg har gjort mitt beste, og så vil tiden vise, sier han.

Han mener spørsmålene rundt fødselsattesten rettes mot feil person.

– De burde spurt somaliske myndigheter, ikke meg. Vi henvendte oss for å få dokumentene og la ved id-papirer. Så er det de som har fylt ut fødselsdatoen. Jeg så at det var forskjell på teksten, og jeg tror derfor de har skrevet på min norske fødselsdato senere, sier Mahamud.

Advokat Bratterud sier det var naturlig å spørre ut Mahamud om datoendringen.

– Det er lagt fram en fødselsattest hvor det har blitt et spørsmål om hvorvidt den er ekte. Det har vi stilt spørsmål til Mahamud om, sier Bratterud til NRK.

– Hva gjør at dere finner grunn til å spørsmål ved den?

– Det kan jeg ikke gå inn på nå, men det vil jeg komme tilbake til i min prosedyre i morgen, sier Bratterud.

Investerer i Djibouti

Bratterud var også interessert i en rekke pengeoverføringer Mahad Abib Mahamud har gjort fra Norge til Djibouti.

Mahamud forklarer at han har drevet investeringer i en butikk og et eksportselskap i Djibouti og at deler av avkastningen er sendt til moren og familien i Etiopia.

– Jeg har investert litt over 400.000 kroner og medinvestorene mine har samlet bidratt med det tilsvarende, sier Mahamoud.

Hans andel har han brukt til videre investering og fått videreformidlet til familien.

Politisk motstander

Før helgen fikk Mahamuds advokater rettens medhold til å få innsyn i hvem som stod bak tipset som førte til at det ble startet etterforskning mot deres klient.

Mahamud kjenner ikke vedkommende, men mener det er snakk om en politisk motstander som prøver å ødelegge for ham.

– Min advokat sier han er fra Djibouti. Jeg kjenner ham ikke fra tidligere, men han vil meg vondt. Han vil kaste meg ut av den politiske karrieren min, sier Mahamud.

Mahamud sier han har lest artikler hvor det går fram at tipseren er i opposisjon til myndighetene i Djibouti og at han er motstander av arbeidet for et felles Somalia.

– Han er motstander av min klan i Somalia. Vi er en minoritet og han ville dolke meg i ryggen, sier Mahamud som nå er ferdig med sin forklaring.