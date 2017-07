– Nye generasjoner må lære om 22. juli

Statsminister Erna Solberg og AUF-leder Mani Hussaini holdt tale foran overlevende, etterlatte og representanter fra det offentlige Norge. I sine taler poengterte de viktigheten av å lære nye generasjoner om angrepene.

Hussaini sa i sin tale at vi ikke kan tillate oss å glemme.

– I år begynner førsteklassinger på skolen som enda ikke var født 22. juli 2011. Jeg håper de også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat. Det var et angrep på mangfold og demokrati.

Han sa videre at man ser at det dessverre er altfor mange som deler den samme ideologien.

– Vi ser nynazister marsjere i gatene, vi ser kommentarfelt med hat og vi ser unge som rekrutteres til terrororganisasjoner.

– 22. juli er et bevis på at vi aldri kan ta våre verdier for gitt, selv vårt demokrati og samfunn ble utfordret. Derfor må vi stå opp for de verdiene vi tror på. Det må vi gjøre i dag og alle andre dager.

MINNES OFRENE: Leder i Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, AUF-leder Mani Hussaini og statsminister Erna Solberg på minnemarkering i dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vil ikke ha egne minner

Statsminister Erna Solberg tok også opp dette i sin tale.

– Om noen år vil generasjoner ikke ha sine egne minner, de vil måtte lære om terrorangrepene slik vi lærer om andre historiske hendelser. Derfor vil det i fremtiden bli enda viktigere å formidle det som skjedde.

Statsministeren trakk frem 22. juli-senteret, som har mange unge besøkende.

– Her reflekterer de rundt årsaker til terror og konsekvenser. De diskuterer hvordan de kan gjøre en forskjell.

Når antidemokratiske krefter rekrutterer unge mennesker, skal vi kjempe imot med holdninger og verdier, sa statsministeren.