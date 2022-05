– Nordmenn snakker heller om sex enn økonomi

Var du en av de mange unge som begynte å investere etter koronakræsjet, har det vært to gode år. Men nå har vinden snudd.

Inflasjon, krig og stor nedgang på børsene utfordrer investeringsfilosofiene som har oppstått blant småsparere på nett de siste to årene.

Krig, inflasjon og frykt for høyere renter er blant faktorene som har skapt et såkalt bear market, og ført til store tap blant investorer på forum som r/WallStreetBets

Filosofien de siste årene på investeringsforum som r/WallStreetBets på et av de mest populære nettsamfunnene Reddit, har vært å aldri selge aksjene man har kjøpt. Man må ha såkalte «diamond hands».

«Diamond hands» er småsparere som aldri selger aksjene de kjøper, men heller er tålmodige og trofaste mot selskapene de investerer i. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Så må man heller kjøpe mer når prisen synker, i den tro at den alltid vil stige igjen snart. Dette kalles «buying the dip.»

De som har fulgt denne strategien, har tapt mye siden nyttår, ifølge The Wall Street Journal.

Mange småsparere på nett har tapt stort på å fortsette å kjøpe aksjer som stadig har sunket i verdi gjennom 2022.

Så langt i år har S&P 500-børsen falt med 18 prosent.

Teknologibørsen Nasdaq har falt med 27 prosent.

Bitcoin er bare verdt halvparten av det den var på sitt dyreste.

Dette merker man på r/WallStreetBets. Den euforiske stemningen som har karakterisert forumet de siste to årene, har snudd.

Drømmen om å pensjonere seg tidlig på avskastningen fra meme-stocks og krypto er for mange død.

Det preges nå i stor grad av de store tapene mange av investorene der inne opplever. Flere poster også i forskjellige investeringsfora om tunge tanker knyttet til tapene.

r/WallStreetBets er nå full av memes som tuller med alle de som drømte om å bli investorer på fulltid.

En virkelighetsflukt

Psykolog Bjarne Øverland forklarer at det er lett å la seg rive med av «hypen», men påpeker at man bør unngå å investere under påvirkning av sterke følelser.

Psykolog Bjarne Øverland forteller at man fort kan ende opp med å tape mer penger om man ikke er ærlig om tapene sine.

– Jeg tror en del risikable investeringer har et element av virkelighetsflukt i seg. Det er lett å fantasere om hvordan alle problemene ville vært løst dersom man hadde vært rik. Mye forskning tyder imidlertid på at du får bedre lykkeavkastning av å investere i relasjonene dine.

Mange synes det er flaut eller skamfullt å tape penger på aksjer eller krypto. Psykologene advarer mot å holde dette skjult. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Ikke hold det hemmelig

– Vi snakker heller om sex enn vi snakker om økonomi. Og går økonomien skikkelig dårlig, holder vi det gjerne hemmelig, sier psykolog og professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte.

Men selv om det er fristende å holde dette hemmelig, advarer Holte om konsekvensene ved å holde slike ting fra sine nærmeste.

– Du må dele det med noen du har tillit til. Helst noen som kjenner deg godt, sier han.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han mener man ikke bør holde store tap hemmelig.

– Å holde slikt hemmelig for sin nærmeste familie, for eksempel ektefelle eller samboer, er å be om katastrofe fordi det undergraver tilliten i forholdet.

Prøv å akseptere det og gå videre

Psykolog Øverland påpeker at en klassisk felle er å forsøke å skjule tapet, for så å investere mer, i håp om å vinne tilbake pengene.

– Dette kan bli en svært kostbar spiral, og det er ofte denne karusellen folk har havnet i når vi hører historier om de som mister både hus og ektefelle på grunn av økonomi, forteller han.

Dersom man selv sitter med store tap, tror Øverland det beste man kan gjøre er å prøve å akseptere det som har skjedd og presse seg til å være åpen om det. Ta tapet og gå videre.

Han understreker viktigheten av å ikke holde dette hemmelig, selv om det er tungt å stå frem med det.

– Det er krevende å stå frem med at man har tabbet seg ut, og særlig dersom feilen er stor.

Det er ikke like hyggelig lenger å sjekke investeringene sine. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Holte anbefaler at dersom man først har gått på en økonomisk smell gjelder det å analysere konsekvensene, få orden på økonomien, gjerne med profesjonell hjelp, og å ha noen å snakke med om hvordan man har det.

– Kanskje kan man også gå gjennom hva man kan lære av dette, slik at det aldri skjer igjen, anbefaler han.

Dersom man virkelig føler seg nedstemt av tapet, anbefaler Holte å se ting i et større perspektiv.

– Depresjon er tap av fremtid. Vi mister evnen til å se ting i litt større sammenheng. Derfor kan kraftig nedstemthet som følge av tap av penger innebære at vi mister det litt mer helhetlige og langsiktige perspektivet, forklarer han

– Klarer vi å holde fatt i det, så går det gjerne litt bedre.